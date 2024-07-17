曾受脊柱側彎困擾　醫學博士Dr. Yan創研獨家醫學技術幫助同路人

雖然脊椎側彎十分普遍，但其嚴重程度被大眾低估，其中醫學博士吳錞銦（Dr. Yan）年輕時曾深受其困擾，更因而持續一年多的心絞痛，從死蔭幽谷重返人間。有感骨骼錯位會影響人類的性命與健康，以拯救性命、傳承健康的使命，專程遠笈加拿大攻讀自然醫學，以26年臨床經驗，鑽研骨骼重建醫學技術，令患者的骨骼及肌肉在無痛無創的治療下重回正軌，故成為醫生後，Dr. Yan便專注幫助脊柱側彎病患，透過獨家研發的「骨骼重建工程」治療技術，配合先進醫療儀器，以最有效的方式治療病患。



Dr. Yan於16歲便確診脊椎側彎，導致心絞痛，因而差點失去寶貴性命，故她決心鑽研骨骼重建醫學技術，助患者擺脫脊椎側彎之苦。

脊柱側彎十分普遍 Dr. Yan亦曾為患者

據衛生署資料顯示，脊柱側彎是指脊骨向左或向右彎曲，因而呈現「C」形或「S」形，儘管大部分脊柱側彎的成因不明，但通常會在青春期時候出現。脊柱側彎在香港十分普遍，據兒童脊科基金於2022年統計，全港有超過九成學童出現不同程度的脊骨問題。

Dr. Yan亦曾是脊柱側彎的患者：「我於16歲時確診脊柱側彎，還記得當天放學後拿着沉甸甸的鋼琴書趕去上堂，怎料途中突然感到一陣強烈的心口絞痛，然後便眼前一黑暈倒在路邊，醒來時已身在醫院。」儘管醫生做盡所有檢查，但仍找不到心口絞痛的病因，後來一位專家才道出一句：「應該是脊椎側彎壓到胸椎，影響心臟的神經線。」

Dr. Yan（右）早前應立法會議員陳穎欣（左）邀請，到訪社區為基層講解好好護理脊骨的重要性，開心見到參予者反應熱烈。

鑽研「骨骼重建工程」醫學技術 無痛無創助病人回復健康

四處尋求解決方法後，Dr. Yan亦未見有好轉，直至在加拿大留學時接觸到自然醫學，研發到骨骼可以在無痛無創下重建，她才終於找到出路。「此後我便我對這一門醫學技術產生了濃厚的興趣，於是遠赴不同的國家鑽研和進修有骨科的醫術，希望可以幫到更多的人，拯救更多人的性命與健康。」

Dr. Yan（右）經常走進社區，教長者們如何護理脊骨。

在累積逾130000個成功臨床案例後，Dr. Yan終於研發出獨家的精準醫學技術「骨骼重建工程」治療，是集自然醫學、神經解剖學和生物力學精髓於一身，利用生物力學的槓桿原理，在無痛無創的情況下，迅速將錯位的骨骼及肌肉重新排列回正確位置。她努力進行治療和研究的動力，亦只是希望堅守初心，「就是單純地想拯救到更多人的健康，並提升他們的生活質素。」

Dr. Yan經常走進社區及校園舉辦講座，教大家及早護脊，提倡預防勝於治療。

獨門獨創醫學技術、先進儀器雙管齊下

在骨骼重建工程療程當中，Dr. Yan會先為病人拍攝外觀前後左右的照片，讓他們了解自己的問題，然後由腳部開始逐節骨進行檢查，再利用獨家研創的骨骼重建工程專用儀器和精準醫學技術，在病人的神經反射區進行治療，從而刺激大腦神經，提供骨頭要重回正位的訊息，調正患者全身的骨骼及肌肉。「以往病人有脊骨問題，西醫會建議做手術，但風險大，有創傷性，康復需時，日後亦有機會有副作用，甚或反彈。相反，Dr. Yan骨骼重建工程是以無痛無創、零副作用、即時見效、效果持久的方法，令大家達致持久而長遠的健康狀態。」

此外，為了能更有效治療病人，Dr. Yan透過3D骨骼肌肉分析儀，透過精密儀器準確測量骨骼歪斜、肌肉拉扯繃緊以及活動姿勢等狀況；配合醫生的專業和經驗，得出最客觀而全面的診斷，精準找出病症痛症的根源。這項來最新科技的檢測技術不單是非入侵性、無創無痛、不具幅射；比起比起一般X光檢查更是安全無害，而且只需時數分鐘，便可即時取得完成3D整體全面分析報告。相比傳統的身體組成分析儀，最先進科技的儀器能更準確而全面地展示出患者於治療前後的改善。

由《香港01》舉辦的「健康Easy卓越大獎2023」，目的是表揚一眾提供優質健康產品及服務的品牌。而Dr. Yan除了提供優質的骨骼脊椎治療服務外，治療效果更是極具口碑，成為首間企業榮獲「卓越骨骼脊椎治療大獎」。

名人明星一致推崇 口碑載道廣受好評

Dr.Yan指出，作為醫者，絕對應該以醫德為先，「我也是一直以口碑先行，大部份客人都是經其他客人介紹而來的，」而且她的客人當中更不乏名人明星。著名影后鮑起靜、丈夫方平導演和女兒都是受益於Dr.Yan的成功案例，鮑姐一直有寒背、頸緊肩痛、腰痛及膝蓋痛，及經常出現頭暈頭痛的問題，後來發現原來是頸脊和腰椎錯位所引致，於是接受療程，而多年來的頭暈頭痛和腸胃問題更得到明顯改善。Dr.Yan希望不同的醫學可以在社會上百花齊放，才可以針對不同的疾病，得出對病人最有行的醫治方案。她亦希望立法會能早日通過自然醫學的註冊，除了保障業界，更重要的是保障市民。

影后鮑起靜（左）做藝人多年因拍動作鏡頭捱到五勞七傷，曾試過頭痛作嘔仍要頂硬上拍戲，到訪Dr. Yan（右）健康中心治療後，整個人輕鬆晒，笑容重現。

成功案例無數 Dr. Yan寄語：治療永不嫌晚

行醫廿六載，Dr. Yan累積無數臨床實證經驗，見證無數患者由脊椎側彎到S型腰背，到挺直胸膛做人。不少真實個案至今仍令她刻骨銘心：「有位女患者十幾歲時已患上脊椎側彎，家人辛辛苦苦籌了過百萬予她進行手術，怎料幾年後病情反彈，令其痛得舉步為艱。」最終病患在朋友介紹下，認識到Dr. Yan的健康中心，「她經過三次治療後，脊椎側彎有顯著改善，更開心到馬上答應未婚夫求婚，兩人在日本舉行隆重婚禮，至今非常甜蜜！」因此，曾身同感受的Dr. Yan矢言，只要努力堅持下去，治療脊椎側彎、駝背寒背、高低肩、長短腳、骨盆歪斜、椎間盤突出、坐骨神經痛、頸緊肩痛、腰痠背痛等一切骨骼病變及痛症問題都不嫌晚，「讓我們一起找回骨骼健康的自主控制能力！」

藝人「行姐」陳彥行（左）也受腰酸背痛困擾，早前她到訪Dr. Yan的健康中心，體驗最新的療程技術。

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