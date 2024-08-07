本地箍牙品牌進軍海外 香港太平紳士辦深圳牙科減港人睇牙成本

香港牙科水準世界名列前茅，本地箍牙品牌 Beame 發展出門市先行掃描牙齒模式，再轉介牙醫跟進，大大降低箍牙門檻。老闆范榮彰博士看準商機，在歐美市場開始與當地牙醫合作，複製香港成功經驗。



香港箍牙品牌進軍海外 香港太平紳士兩手發展中外業務

香港牙科水準世界名列前茅，本地箍牙品牌 Beame 發展出門市先行掃描牙齒模式，再轉介牙醫跟進，大大降低箍牙門檻。老闆范榮彰博士看準商機，在歐美市場開始與當地牙醫合作，複製香港成功經驗。

香港品牌 Beame 開展澳洲、英美、星加坡等牙科業務

Beame 箍牙以先 3D 掃描，提供模型供牙醫製作透明牙箍。

Beame 在當地與牙科門診合作，直接在門診在完成掃描環節。與香港一樣，仍然毋須支付任何費用，直接運用香港模式。在諮詢環節可以 3D 取模，客人可以即時睇牙齒實際狀況外，3D 模型亦可以交由牙醫評估，設計出實際的箍牙方案。

目前在澳洲悉尼、墨爾本，以及星加坡都有可以預約的門診。方便客人選擇就近門市，在出席預約前亦會有當地客服解答疑問。 Beame 計劃未來更會在更多地方開設門市或與更多牙科門診合作，當中也包括美國、英國、紐西蘭、馬來西亞、越南等。

從香港衝出海外 豐富牙醫網絡 完善箍牙模式

透過與各地牙醫合作，可以集不同技術及經驗，無論在箍牙前評估、製作箍牙方案、事後跟進都更有優勢。受基因及顎骨臉型等因素影響，歐美與亞洲客人所普遍面對的牙齒問題可能不一樣。Beame 可以總結過往各種案例，在當地面對複雜牙齒問題的時候，仍然可以保持 Beame 透明牙箍的矯正有效度。

甚至未來 Beame 可以擴展保養範圍，實現全球笑容保養。例如客人在香港完成箍牙，即使日後到澳洲工作時意外牙齒走位，客人在當地門市重新完成一次 3D 口腔掃描，即可免費重箍。

到店 3D 掃描建模 降低箍牙門檻

市面上其它箍牙品牌都需要首先支付檢查費，而檢查費更高達四位數，令不少人在這一步驟已經卻步。Beame 採用門市先行 3D 掃描模式，過程完全免費。3D 掃描結果除可在諮詢期間了解牙齒狀況，更將會直接交由牙醫用於設計透明牙箍。在客人大致了解矯正周期、細節、報價後才決定是否參與，如感不合適也不會有任何收費。而客人亦只需在網上完成預約，過程簡單直接。

預約門市 3D 掃描

范榮彰博士辦深圳牙科門診 減省港人睇牙成本

范榮彰太平紳士於深圳開設自有光牙科門診。

Beame 除了在香港以及外國的箍牙專門店業務外，在鄰近的深圳亦有開設提供牙齒全科服務的牙科門診—自有光。創辦人范榮彰博士留意到香港的牙醫不足問題，大量老人家無法負擔昂貴的香港私家牙醫服務，或需長時間輪候政府牙科街症，所以決定在深圳開設門診。

初創時期已由香港醫生設計流程，在確保質素的同時，大大降低每次應診的成本，令港人多一個選擇。配合香港的門市，可以先行初步諮詢，解答有關深圳門診的疑慮。同時可以解決支付方式、售後跟進、保養等問題，為深圳門診增加信心。

范榮彰太平紳士是誰？

范榮彰太平紳士曾任東華三院總理，開設香港品牌 Beame。

范榮彰博士曾任東華三院總理，其後亦透過義工活動接觸不少長者和醫療團體，關注長者醫療健康問題。創辦香港品牌 Beame，打破傳統箍牙模式，開設多間門市降低箍牙門檻。於深圳開設牙科門診，目標為港人提供牙科護理另一個選擇。