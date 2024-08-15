即測「微笑抑鬱症」風險！Soulgood幫你配對超過80位心理治療師

香港人出名壓力大，資料顯示，香港每五個人中就有一人會在一生中經歷不同程度的情緒病的困擾。當面對情緒大起大落，不少人第一時間會覺得是自己太敏感，或者習慣性地接受這種狀態。有時情緒問題未必明顯，不少患者將負面情緒藏於心底，常以「開心果」形象示人，身邊人未必容易察覺得到。面對情緒問題未能及時處理，又迫不得已如常生活、上班，壓力爆煲隨時一發不可收拾！精神健康與身體健康同樣重要，與其屈屈埋埋，不如考慮接受心理輔導，尋求專業協助。



情緒病表徵未必明顯 是開心果亦是抑鬱症患者？

A君心情變幻莫測，令人難以捉摸，忽然沉默，又突然憤怒。工作表現亦起伏不定，有時效率極高，有時則難以集中。B君個性正面外向，總是聚會的焦點。工作盡職盡責，經常主動承擔額外的任務，不過獨自一人時會覺得疲憊空虛，卻又無法與人傾訴。到底A君與B君，誰是抑鬱症患者？答案為兩人皆是！

情緒病表徵未必明顯，都市人可能暗藏情緒問題而不自知，情況更可能會逐漸惡化，對生活造成重大影響。有研究顯示，心理輔導對於情緒病的療效可與服用藥物相媲美，甚至更為持久、更少復發。心理輔導於西方社會非常普及，近年亦於香港愈趨流行。而且，輔導並不只是處理心理問題，現時也用於個人成長、提升自我覺察等範疇。

不少人對人歡喜背人愁，即Check自己有無「微笑抑鬱症」風險！

全港最大心理輔導平台之一 最快24小時內安排首次輔導

現時香港有不少提供心理輔導服務的機構，其中Soulgood是全港最大的心理輔導平台之一，共有超過80位經驗豐富的心理治療師，團隊包括臨床心理學家、輔導心理學家與輔導員等，提供線上與線下心理輔導，涵蓋兩性關係、婚姻、青少年、兒童與家庭輔導。平台最快於24小時內安排首次輔導，盡力為客人提供情緒支援。除了個人服務外，同時提供公司和非牟利機構的心理服務和訓練。Soulgood成立於2019年，至今服務超過3,000香港人，並獲香港科學園及新加坡大型創投基金Iterative VC投資，質素備受肯定。

Soulgood心理輔導中心位於銅鑼灣，環境舒適而且私隱度高。

香港生活節奏急促，大家或多或少都有機會忽略自己的精神健康。而情緒與行為的根源，背後可能是來自於某些深層次的問題。Soulgood治療師採用各種方式的心理治療，包括認知行為治療，接納與承諾治療和靜觀訓練幫助，令客人能夠覺察自己的情緒和感受，從而處理如過往創傷，或有關原生家庭、伴侶相處與工作等深層次的問題，並提供生活、工作和社交上的建議與幫助。大部分客人於接受心理輔導一個月後更能面對自己的情緒，大大改善情緒問題。值得一提的是，Soulgood治療師不僅僅處理眼前的情緒問題，停留在「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的層面，更會深入探討長期問題的根本原因，既治標又治本，紓緩客人情緒的同時，並在其他領域也獲得成長。

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（資料與相片由Soulgood Health提供）