牙齒敏感能否美白牙齒？牙醫解釋美白牙齒觀念 認清牙膏美白成分

每個人都想擁有美白牙齒，所以在日常口腔護理方面會特地選擇美白牙膏。但原來選擇美白牙膏當中有很大學問，特別是敏感牙齒患者，更加要小心選擇，稍一不慎就會令敏感牙齒問題惡化影響口腔健康。



部份敏感牙齒患者不單在食雪糕或者喝凍飲時會感到牙齒酸軟，更在使用美白牙膏後，亦會感覺牙齒痺痛，令他們特別困惑怎樣可以美白牙齒之餘又不會出現牙齒痺痛症狀！根據調查顯示，原來有超過一半的香港成年人都有牙齒敏感問題*！牙科醫生黃健建議，有敏感牙齒的人，需要選擇「能保護及強化琺瑯質」(Enamel safe) 及「專為敏感牙齒而設」的美白牙膏，並認清坊間的美白牙膏所蘊含的美白成分和技術，切忌過度追求牙齒美白度而選擇不合適的美白牙膏或療程，導致牙齒敏感問題惡化，犧牲牙齒健康，造成不可逆轉的傷害。

黃醫生經常被敏感牙齒患者問及美白牙齒的問題。

美白牙齒正確觀念一: 追求牙齒原生白 忌盲目追求美白度

牙齒原來不是白色﹖黃醫生表示︰「其實牙齒本身並非純白色，最表面的琺瑯質是透白色，而內層的象牙質則是微黃色。琺瑯質愈厚，牙齒看起上來就會愈白；相反琺瑯質愈薄，牙齒就會愈黃，所以每個人牙齒的亮白度也各有不同。」

美白牙齒正確觀念二: 認清兩大牙漬類型 並針對性清除

沒有污漬的健康原生白才是牙齒的理想狀態，黃醫生認為在進行牙齒美白前，必須先了解牙漬的種類及成因，再對症下藥。牙漬主要分為外源性牙漬及內源性牙漬。外源性牙漬是依附在牙齒表面的顏色，通常是因為吸煙、茶、咖啡、咖哩、紅酒等深色食物所造成，只會影響外觀卻不會影響牙齒的結構。外源性牙漬一般可以靠牙齒美白去漬護理產品處理，或定期到牙醫洗牙去漬。而內源性牙漬一般來講的成因就是牙齒結構上的改變，常見的原因有機會是藥物引致，如四環素、氟斑牙，要靠牙醫主理的美白療程去除。

美白牙齒正確觀念三: 三大常見美白技術 漂白劑易刺激牙齒或引起敏感痺痛

坊間的美白牙膏的成分主要分三大類，包括物理性研磨劑、漂白劑及其他一般化學劑。物理性研磨劑如Alumina，可透過摩擦方式去除牙齒表面色素，清潔表面污垢；漂白劑如Hydrogen Peroxide或Carbamide Peroxide，會透過琺瑯質象牙質擴散到牙齒結構中，甚至深入牙髓，釋放活性氧分子，與牙齒中的色素化合物相互作用，使污漬變淺並減少對光的反射，達至美白效果；其他一般化學劑如 Sodium Tripolyphosphate (STP)，能干擾污漬表膜的完整性，去除牙齒表面污漬，同時減少其黏附作用，預防新污漬的形成。

黃醫生認為含漂白劑成分的美白牙膏，有機會會對敏感牙齒造成刺激。

敏感牙齒患者在選擇美白牙膏時，又有什麼最值得留意呢？黃醫生認為敏感牙齒患者如要針對消除外源性牙漬，選擇物理性研磨劑與一般化學劑相對來說會比較安全，而漂白劑因為能深入牙齒結構，容易造成刺激，令敏感牙齒問題惡化。黃醫生提醒︰「坊間有一些標榜使用Hydrogen Peroxide 成分的美白牙膏，其實就是漂白劑，可能對敏感牙齒造成刺激，增加敏感痺痛，消費者要注意。」他建議有敏感牙齒或出現琺瑯質酸蝕的人士，要留意美白牙膏的RDA值(相對象牙質研磨值)，較低RDA值能夠預防損耗，保護琺瑯質，有助減少對敏感牙齒造成的壓力和刺激。

敏感牙齒人士可選擇抗敏 同時有美白和拋光技術的牙膏 讓牙齒恢復健康白及亮澤

想美白效果更高效持久，絕對不能忽視美白牙膏的拋光功效。「平時到牙醫診所洗牙，牙醫會在洗牙後為病人進行拋光程序，撫平牙齒表面的凹凸痕，提升平滑度，防止牙菌膜和污漬累積，同時加强亮澤效果。」研究指出Alumina(氧化鋁) 成分能有效美白同時拋光，再配合STP成分一同早晚使用，能減少牙漬黏附在牙齒表面，有效預防牙漬再次形成。黃醫生亦表示大家在選擇牙膏時可留意牙膏有否經過臨床科研實證。如果選擇到一支可以一次過滿足美白、拋光、抗敏同時強化及保護琺瑯質的四大要求，敏感牙齒患者也都可以擁有亮白的牙齒。

*HK DOH. Oral Health Survey 2011.

（資料及相片由客戶提供）