舒適達突破敏感牙齒美白界限 首創拋光煥白抗敏配方刷出亮白牙齒

隨著牙齒美白療程愈來愈普及，每位明星、KOL都有整齊亮白的牙齒和迷人笑容，大眾對美白牙齒的需求亦愈來愈講究，同時都會在日常口腔護理方面選擇美白牙膏，但好多時大家都未了解美白牙膏所採用的成分及盲目追求美白效果但忽略其他口腔問題。當揀選了不合適的美白牙膏，會對牙齒造成不能逆轉的損害，尤其敏感牙齒患者要特別留意。



敏感牙齒人士注意 揀美白牙膏要睇清美白成分

對於敏感牙齒患者而言，試過不少美白牙膏，一刷便出現敏感牙齒痺痛不適，更不用說接受坊間的牙齒美白療程。其實挑選美白牙膏也是一門學問，有牙齒敏感的朋友一定要小心選擇，留意牙膏的成分，一支「能保護及強化琺瑯質」(Enamel safe)及「專為敏感牙齒而設」的美白牙膏最為合適，經臨床科研實證，全新舒適達科研級亮白抗敏牙膏，每日使用刷牙兩次，能提供長效抗敏保護，而且加入革命性煥白拋光技術，幫你抗敏同時刷出亮白笑容！

牙齒敏感痺痛不適的元凶 竟然是漂白劑成分?

是否所有美白牙膏都會令敏感牙齒痺痛不適？你需要查看家裡的美白牙膏是否含有漂白劑成分。坊間有美白牙膏會利用漂白劑達致美白效果，如Hydrogen Peroxide或Carbamide Peroxide，漂白劑成分會滲透至琺瑯質象牙質，繼而擴散到牙齒結構中，甚至深入牙髓，釋放活性氧分子令污漬變淺。正正因為漂白劑能深入牙齒結構當中，容易對敏感牙齒造成刺激，增加牙齒痺痛症狀。

臨床實證支持 革命性拋光技術 抗敏牙膏都可擁有煥白拋光效果

專為敏感牙齒而研發的抗敏美白牙膏，其美白效果會否不似預期？ 相信是不少人的疑問！全新舒適達科研級亮白抗敏牙膏將抗敏+煥白的效果發揮得淋漓盡致，更有5大臨床實證作支持，絕對是牙膏配方上的一大突破！

全新舒適達科研級亮白抗敏牙膏一如既往在專業抗敏方面有保證，每日使用刷牙兩次，你紓緩牙齒敏感症狀同時備有長效抗敏防護。

今次的全新科研級亮白抗敏牙膏在美白牙齒技術上亦有一大突破，配方不含漂白劑成分同時可強化琺瑯質，加入革命性拋光技術，每日使用刷牙兩次，即可有效7倍美白去漬，更可24小時防漬鎖白。拋光的作用是撫平牙齒表面的凹凸痕，提升平滑度，防止牙菌膜和污漬藏在凹痕，亦加强亮澤效果。其實平時你在牙醫診所洗牙，牙醫都會在洗牙後為你進行拋光程序，目的就是要讓你的牙齒變得平滑提亮的同時，亦預防牙菌膜和污漬累積。市面上不是每款美白牙膏都具有拋光功效，拋光和美白技術都需要經過產品測試的結果來肯定。而拋光和美白的技術相加，可以提升美白效果，亦令美白效果更加完滿！

雙重No. 1^# 信心保證 你的抗敏牙膏首選

舒適達一直致力於紓緩敏感牙齒，以科研為本，專業為實，不斷研發獨特配方，改善口腔健康。除了得到專家推薦，成為No. 1牙醫推薦品牌^，同時亦備受用家愛戴，已經是連續20年全港抗敏牙膏銷量No. 1品牌#。

要做到真正抗敏同時煥白，就要揀選值得你信賴的舒適達。想了解全新舒適達科研級亮白抗敏牙膏更多，請即瀏覽：https://www.sensodyne.com/zh-hk/products/clinical-white-enamel-strengthening-toothpaste/

^No.1牙醫推薦抗敏牙膏品牌(Ipsos，牙醫調查報告 (香港), Oct 2020 )

#連續20年No.1銷量敏感牙膏品牌(銷售額及銷量數據根據NielsenlQ 2020年1月- 2022年12月全港敏感牙膏零售調查報告(© 2022NielsenlQ版權所有))

（資料及相片由客戶提供）