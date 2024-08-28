濕疹｜鄭裕玲全新節目《Do You Know？》 邀中西醫解構濕疹迷思

濕疹常見於兒童，平均約五名兒童中便有一名有濕疹。在治療過程中，病情可能會反覆，令病童及家人感到非常困擾。近日，藝人鄭裕玲（Do 姐）就邀請到中大醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生及中大醫院註冊中醫師林志秀中醫師到節目上分享與濕疹相關的資訊。



（圖片來源：截圖自Youtube節目《Do You Know？》）

早前，Do 姐在其Youtube頻道上推出全新節目《Do You Know？》，每集都會探討一個健康或醫學議題。作為節目的第一集，她就邀請到中大醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生及中大醫院註冊中醫師林志秀中醫師同大家一齊探討「濕疹」問題。

濕疹是什麼？

林志秀中醫師解釋，「以中醫角度而言，濕疹是過敏性和皮膚發炎的疾病。」濕疹具特殊的特徵，通常呈對稱分佈，「左邊有，右邊很多時候都會有。同時邊界亦不會清晰，皮損相比正常皮膚較為模糊。」

林醫師指，濕疹皮膚的呈現形式是很多樣化，醫學術語稱之為「皮疹多形」，可能會令皮膚泛紅和引起紅斑，同時出現顆粒的丘疹，甚至是水泡。同時，患者搔抓後更會造成皮膚破損、滲水兼且脫皮，長此下去會令皮膚變厚，更可能導致色素沉著。當醫生觀察到這些狀況出現時，便能夠推斷患者確診了濕疹。

8種常見的濕疹類型（按圖👇👇👇）

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濕疹成因？

（圖片來源：截圖自Youtube節目《Do You Know？》）

韓錦倫醫生指，濕疹、氣管敏感、鼻敏感、食物敏感等過敏症均屬於同類型疾病，有同時發生的傾向，並不會只患上其中一種。通常這些常見的慢性病存在兩方面的成因，先天性及環境因素。

韓醫生解釋，先天因素即是患者本身具有患上這類型疾病的傾向，這種患者特別容易有皮膚過敏，疾病更可能會隨年齡增長而轉移，演變為鼻敏感或氣管敏感，西醫稱這種狀況為「過敏進行曲」（atopic march)。

至於在環境因素方面，韓醫生指，患者周遭的變化亦可能會引發濕疹，譬如不同季節的溫度和濕度的改變，都有機會誘發濕疹。另外，韓醫生又強調，壓力亦是誘發濕疹的重要成因之一。

戒口得清唔等於戒得啱？

（圖片來源：截圖自Youtube節目《Do You Know？》）

被問到西醫會否有「戒口」的概念，韓醫生表示，「幾乎任何病症西醫都會要求病人戒口」，他指，雖然香港人在戒口方面做得十分徹底，但往往都不會詢問醫生意見，導致效果適得其反。

要戒口戒得正確，就先要知道那些食物會導致病發。韓醫生表示，人類的食物包含蛋白質、碳水化合物、脂肪以微量元素，其中蛋白質是最常引發濕疹的食物。

韓醫生解釋，戒口與年紀息息相關，對一歲以下的小孩而言，最容易導致過敏的食物是雞蛋，特別是蛋白比蛋黃更易過敏，奶類製品亦有機會引致濕疹發作；而在小孩一歲之後，海產類食物就會成為誘發濕疹問題的關鍵，這類食物可能會導致濕疹發作，及令濕疹難以痊愈。相較其他海產，小孩較易接觸到魚類食物，韓醫生就提醒，主要的魚類致敏源來自於淡水魚，家長在選購時可多加留意。

迷思：芫荽水浸浴可醫濕疹？

當Do姐提到一些治療濕疹的偏方時，韓醫生就表示，家長們為了治療孩子的濕疹，基本上想到的方法基本都用過，他就曾聽到過蜜糖外敷、金銀花浸浴、生薑、片糖、芫荽水浸浴等方法。

但韓醫生提醒，過往曾有病人採用這些偏方後，反而加劇了濕疹問題。在選用這些方法前，必須向中醫師詢問患者的體質證型。

至於其他方法，如海水浴、浸溫泉、漂白水稀釋沖身等都有其背後的理論，亦能幫助改善濕疹。但同樣需要詢問醫生的專業意見後才能進行。

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