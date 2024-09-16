《針炙戒煙臨床實踐指南(香港版)》發布會　中醫針灸撃退退癮徵狀

每個吸煙者的戒煙旅程都不同，但不少吸煙者也需要多次嘗試才能成功戒煙，其中最困難的就是克服不同的退癮徵狀。不過，利用中醫針灸戒煙改善戒煙初期因身體對尼古丁的依賴而產生的短暫不適感，如頭暈、煩躁、精神不集中等，從而提高成功戒煙的機會。



中醫針灸如何能幫助戒煙？

在戒煙過程中，身體有可能因正在適應體內尼古丁減少而慮、易怒、沮喪、情緒不穩、精神難集中、難以入睡、便秘、咳嗽、口乾及食慾增加等。一般而言，在戒煙的首星期退癮徵狀會較為明顯，大部份不適的情況只會維持約兩至四周，會隨時間逐漸減少。

而中醫針灸會通過刺激一些能調節心理狀態、安定神經的穴位，來緩解戒煙期間的退癮徵狀，例如焦慮、煩躁、反應遲鈍等：

針灸療法



中醫會以體針刺激一些能調節心理狀態、安定神經的穴位，如列缺、足三里、太沖等，以改善戒煙初期因身體對尼古丁的依賴而產生的短暫不適感，這些症狀正是在無藥物輔助下戒煙所難以克服的。

穴位按摩



醫師亦可教導戒煙者如何自我按壓具有鎮靜、安神、清肺、化痰等效果的人體穴位，每當戒煙人士有吸煙的衝動時，便可隨時按壓這些穴位，直到吸煙的衝動消失為止。

戒煙不徹底＝不成功？

很多人都以為戒煙一定要一步到位，只要不是完全停止吸煙就沒有意義。但就衞生署舉辦的「基本針灸戒煙療程」的數據而言，只要曾參與「基本針灸戒煙療程」，吸煙者即使未能完全戒煙，仍有90%的參加者能將每日吸煙量減少一半。另外，接受該療程後半年內的戒煙成功率為41.6%；一年內為34.4%，成效顯著。

配合本港現況 度身定做港人中醫戒煙指南

為了配合本港中醫發展現況、以及本港吸煙人士的需要，衞生署聯同中國中醫科學院針灸研究所、博愛醫院等多個單位，合力制定出《針灸戒煙臨床實踐指南（香港版）》(《指南》)，並將於下週五（9月20日）在香港吸煙與健康委員會「益氣養心．無煙人生」發布會中正式發布。《指南》結合了中國香港地區針灸臨床的特色和戒煙服務現狀，制定出適合本地採用的針灸戒煙臨床操作方案。發布會將介紹指南內容，向市民大眾介紹中醫戒煙方法，鼓勵吸煙人士踏出第一步嘗試戒煙，與家人朋友一同投入無煙健康生活！

屆時，國家中醫藥管理局副局長王志勇先生、衞生署署長林文健醫生及香港吸煙與健康委員會主席湯修齊先生將會出席。《指南》撰寫人之一，中國中醫科學院二級教授楊金生教授將介紹針灸戒煙的原理及優點；空手道運動員劉知名亦會現身分享他曾接受中醫藥治療的過程和感受，鼓勵吸煙人士嘗試以中醫針灸戒煙。

同場亦為「戒煙大贏家」招募日，並獲得八間機構及戒煙服務團體支持，透過攤位遊戲及工作坊等提升參加者對煙草禍害、戒煙及控煙工作的認識，並提供戒煙服務支援，市民可以免費到場參與。

活動詳情：

「益氣養心．無煙人生」 《針炙戒煙臨床實踐指南(香港版)》 發布會



日期：2024年9月20日（星期五）



時間：下午1時至6時



地點：新界馬鞍山鞍祿街18號 MOSTown 新港城中心二樓天幕廣場

