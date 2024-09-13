香港醫護市場調查：9成受訪醫護推薦「綠養坊至尊靈芝護心王」

以往三高普遍被視為「老人病」，但近年三高年輕化趨勢愈發明顯。根據政府的2022年健康統計報告，18至44歲的市民中三高患病率顯著上升；高血壓患病率由2010年8%升至2022年15%。為了有效管理和預防三高，除了從建立良好生活習慣著手外，許多人也從日常飲食和生活著手預防，服用保健品是其中一項熱門選擇。然而，消費者在琳瑯滿目的選擇時不免感到困惑。



三高問題已漸趨年輕化。

醫護市場調查機構—香港醫護市場調查及策劃有限公司（HKHMR）挑選已有超過20年歷史，屬首家與本地大學合作進行科研的保健品公司「綠養坊」出產的「至尊靈芝護心王」作為此次醫護實測計劃的研究產品。

實測計劃於5月至8月期間進行，有46位醫護人員參與。參與者每天需服用2粒「至尊靈芝護心王」為期4星期，最後成功收集到32份有效問卷。結果顯示，有94%的醫護人員表示會推薦「至尊靈芝護心王」產品，96.3%的醫護人員同意心血管健康得到改善，97%的醫護人員同意三高指數得到改善。醫護人員何姑娘參與「至尊靈芝護心王」產品測試後表示：「產品非常能改善壞指數情況，服用一個月後，指數由2.97降至2.3，成效相當顯著。」醫護人員王姑娘也表示：「服用產品後，睡眠質素有所改善，服用一個月後及配合健康飲食，亦回復正常指數。」

香港醫護市場調查及策劃的董事黃湫穎小姐表示：「隨著本地對醫療服務和健康產品需求的不斷上升，我們積極開展醫護實證的健康產品實測、問卷調查和健康講座等活動，旨在提高公眾健康資訊的透明度和客觀性。在此次實測中，我們選擇了本地健康品牌綠養坊的產品作為實測對象，希望通過醫護人員的認可、推介和反饋，向大眾提供真實、客觀和可靠的數據，幫助市民在選擇健康產品和服務時擁有更多參考依據。」除了提供醫護實測服務外，香港醫護市場調查及策劃還參與了本地大學和化驗室的市場調查、篩查及其他醫療推廣工作。這不僅為大健康企業提供了詳盡的市場數據，也幫助公眾獲得真實的客觀資訊，進一步提升市民對健康的關注。

香港醫護市場調查及策劃董事黃湫穎小姐。

靈芝為甚麼廣泛用作保健？靈芝歷來有「仙草」的美譽，其在調理身體方面的功效廣受認可。《本草綱目》中記載靈芝具有「補氣、安神、益肺、健脾」的特性，並能調和五臟，增強身體的自我修復能力。靈芝的性味甘、平，歸入心、肺、肝、腎等經絡，對於調理身體的整體平衡具有重要作用。此外，靈芝還能增強免疫力，幫助身體抵抗外界侵襲，對於三高患者的整體健康管理具有積極的保健價值。因此，服用靈芝產品不僅能有效改善三高症狀，還能幫助患者調理體質，提升生活質素。

靈芝不但可以調理身體的整體平衡，還能增強免疫力。

實測產品「至尊靈芝護心王」選用優質全破壁靈芝孢子，利用高效破壁技術，破壁後更易為身體吸收利用。結合清血三寶：三七、紅麴、納豆激酶，其中納豆激酶每兩粒含2000FU，能徹底溶解頑固的血管垃圾，從而提升血氧量，減少垃圾積聚於血管，維持健康指數，讓血管重回柔軟通暢狀態。精神、免疫力及心肺機能均有所提升！

「至尊靈芝護心王」選用優質全破壁靈芝孢子。

「綠養坊至尊靈芝護心王」及其他產品均由「大學科研」的夥伴香港中文大學及其附屬機構—中大中醫藥科技有限公司及香港生物科技研究院生產。該研究院獲得香港衛生署頒發的「香港中成藥生產質量管理規範 HKGMP」證書，利用科學驗證及本港嚴謹的生產監控過程，確保每批產品在上市前均經過食物安全測試的檢驗。此外，「綠養坊」也重視社會責任，在產品開發過程中考慮環保因素，並通過不斷創新和提升產品質量推動可持續發展。最近，「綠養坊」更榮獲由慈善機構香港醫療護理發展協會頒發的「醫護之選—健康品牌成就大獎2024」，這不僅肯定了其在健康領域的貢獻，也彰顯了其在可持續發展和社會責任方面的努力。期望「綠養坊」一直秉持著「大學科研·香港製造」的信念，為客戶提供優質、安全及可靠的保健品，繼續為促進香港人的健康做出更多貢獻。

了解更多實測服務：https://www.hkhmrc.com/服務/產品實測及市場調查/

實測產品萬寧獨家發售

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至尊靈芝護心王60粒 – 綠養坊Nutrigreen

(資料及相片由客戶提供)