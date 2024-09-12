冬季流感｜香港醫學會呼籲市民應盡快接種疫苗

冬季流感高峰期即將來臨，今日（9月12日）香港醫學會（以下簡稱「醫學會」）舉行發佈會，回顧過去一年的冬季流感季節的情況，並呼籲市民盡早接種流感疫苗。為了鼓勵市民，香港醫學會會長鄭志文醫生及一眾會員更以身作則，在傳媒面前當場接種疫苗。



完成即場接種疫苗後的大合照。

香港流感的最新情況

香港醫學會會長鄭志文表示，冬季流感高峰期以往只會維持4、5個月，但過去一年反傳統的在4到5月才出現高峰期，流感持續到7月才結束，估計是由於流行的病毒轉變及新冠病毒仍然活躍。他又提到，今年7月有兒童因同時感染甲型流感及新冠病毒而引致腦炎，呼籲市民應盡早接種疫苗。

鄭志文表示，為增加流感疫苗接種率，醫學會近日於《施政報告》作出建議，希望將計劃的涵蓋範圍，由現時18歲以下、50歲或以上及高危群組逐步擴展至其他年齡群組，最理想是能涵蓋所有成年人士。

3種流感疫苗均可安全有效接種

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，目前，流感疫苗分為滅活流感疫苗、重組流感疫苗和噴鼻式減活流感疫苗，均證實有效及安全。

有見坊間對不同類型流感疫苗仍存有疑問，曾祈殷解釋，滅活流感疫苗含有已滅活（已死亡）病毒；減活流感疫苗則含有已弱化病毒；而重組流感疫苗含有利用基因重組技術製造的血球凝集素（一種流感病毒衣面抗原），製速過程中不涉及蛋液或流感病毒。滅活流感疫苗和重組流成疫苗都是以注射形式接種。而減活流感疫苗，則是透過噴鼻接種，過程不需要打針。

曾經感染流感並不代表不用接種疫苗

至於曾受感染人士是否仍需接種疫苗，曾祈殷就表示，雖然受感染後會產生抵抗力，但由於流感的病毒種類並不止一種，曾遇到有病人在兩週內感染兩種不同的流感，因此仍需要接種疫苗。

另外，港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今年7月時曾指，1988年後出世人士，尤其年齡介乎26至30歲人群中，面臨麻疹疫苗失效的風險。對此，曾醫生提醒，指季節性流感疫苗可與麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹（MIMIR）混合疫苗在同一次到診時接種。