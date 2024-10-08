不再吞藥丸！數據化「營養點滴」 精準補充睇得見 為健康迅速充電

現代人愈來愈注重健康，從飲食、運動到生活習慣，連00後都開始講求養生之道。生活工作繁忙，不少人希望藉由額外補充營養素，來彌補日常營養攝取的不足，以達到增強免疫力、延緩衰老、保持青春活力等目標。從膠原蛋白粉、益生菌、魚油到各種維他命，餐前餐後都要吞一堆藥丸，卻忽略了身體實際吸收的效果因人而異。近年「營養點滴」逐漸興起，標榜透過「打點滴」的形式，將高濃度營養素直接送入體內，吸收效率加倍，並透過各種指標量化效果，打破了「吃得多就有效」的迷思。



營養點滴繞過消化系統 營養直送

營養點滴治療是通過直接向血管內輸送營養素，不同於需要經過消化系統吸收的傳統營養補充品，其營養成分能夠更快速有效地被人體吸收利用，達到更顯著的效果，尤其適合希望改善疲勞、提升免疫力、對抗衰老的朋友。對不少人而言，營養點滴治療是一個全新的概念，在選擇合適的治療方案前，應先向醫生諮詢，利用數據醫療了解個人的營養需要，針對性補充所需營養，比傳統營養補充品的效果更顯著。

營養點滴治療直接向血管內輸送營養素，令營養成分更快速被人體吸收利用，效果比傳統營養補充品更顯著。

數據醫療 前後對比 治療效果「睇得到」

早前榮獲香港01「卓越綜合醫療健康服務品牌大獎」的H16 醫療中心，為大眾提供營養點滴療法服務，格外重視「數據醫療」，並將其應用在治療過程中。正所謂「有圖有真相」，在展開營養點滴治療前，醫生會為患者進行詳盡的氧化抗壓檢查，知悉患者體內自由基情況,自由基存在於我們的日常生活中，是一種看不見的症狀，氧化壓力是自由基與現有抗氧化防禦之間的不平衡。數據醫學正正是將疾病出現之前識別和治療/預防疾病。自由基對人體的損害已有大量資料證明會引致炎症、腫瘤、衰老、血液及器官等各疾病，所以知道身體內的自由基指數和自由基對抗指數是非常重要的一環。檢查會收集包括血液指標、生化指標在內的各種數據，全面了解患者的身體狀況。治療後，再次進行同樣的檢查，並將前後數據進行比對分析，藉此評估治療效果，確保方案的有效性。這種以數據驅動的醫療模式，不僅大幅提升了治療的精準度和有效性，更讓患者對自身健康狀態和療程進展一目了然。

H16 醫療中心重視「數據醫療」，大幅提升了治療的精準度和有效性。

H16 醫療中心榮獲香港01「卓越綜合醫療健康服務品牌大獎」，信心保證。

兩大營養點滴療程 補充維C免疫力up 健肝療法告別疲勞

H16 醫療中心提供的營養點滴療程種類多元化，針對不同人士的需要，量身定制最合適的療程方案，每週可接受1-2次，輕鬆享受高效的健康管理方案。打工仔經常感到疲憊不堪，力不從心？是否容易感冒，身體總是發出警訊？想輕鬆應對挑戰，維持強健的免疫力是保持健康的關鍵！H16 醫療中心提供的「超級維他命C補充療法」大受上班一族歡迎，療程主打增強免疫力、抵抗疲勞、改善皮膚狀態，適合免疫力低下、容易感冒、壓力大、希望改善皮膚問題的人士。「超級維他命C補充療法」透過點滴方式將營養快速送達全身細胞，比起傳統口服補充劑更易被人體吸收利用，效果更顯著。

日常生活充斥著各種毒素，從加工食品中的添加劑、藥物到環境污染，避無可避，肝臟作為體內主要的排毒器官，更是首當其衝，不少朋友食無定時，應酬多又煙又酒，肝臟負荷自然大增，長期下去更有機會導致脂肪肝。肝臟是人體最大的代謝器官，控制著酵素的代謝、合成和分泌，幫助碳水化合物、蛋白質、脂肪的消化和吸收，儲存用於形成血紅蛋白的物質 、維他命及各種礦物質和脂肪，護肝自然成為都市人的一大課題。「肝臟排毒療法」作為H16 醫療中心大受歡迎的療程之一，幫助改善肝功能加速肝臟代謝排毒，告別疲勞，減少患上脂肪肝風險；擁有健康的肝臟，可以促進新陳代謝，改善皮膚狀態，自然容光煥發！

除了營養點滴療程，H16 醫療中心佔地23層，提供各種醫療支援，包括︰普通科、骨科專科、物理治療及復康治療、體檢服務、中醫部、精準檢測、基因檢查、醫美中心、抗衰老中心、端粒測試等，更有得獎脫疣服務及即日牙貼牙科服務，一條龍服務規模龐大，值得信賴。

地址︰尖沙咀赫德道16號

網址︰https://h16medical.com

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