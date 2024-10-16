專家警告：鼻鼾不只影響睡眠，還可能危害健康！

你是否經常被伴侶的鼾聲吵醒？或者你自己就是那個鼾聲如雷的人？ 在現代社會中，鼻鼾已成為一個被普遍忽視的健康問題。最新研究顯示，約40%的成年人存在鼻鼾問題，但大多數人並未意識到其潛在的嚴重性。專家警告，鼻鼾並非只是睡眠的小困擾，它可能是嚴重健康問題的警訊，不容忽視！



莫忽視鼻鼾 及早就醫保健康

AI Health的首席醫療顧問李博士表示：「許多人將鼻鼾視為小問題，但實際上它可能是更嚴重健康問題的信號。」根據最新醫學研究，嚴重的鼻鼾可能與睡眠窒息症有關，這不僅會影響睡眠質量，還可能增加心臟病和中風的風險。「我們發現，未經治療的嚴重鼻鼾可能使心臟病和中風的風險增加多達300%。」李博士解釋道，「這突顯了及早診斷和治療的重要性。」

AI Health引進尖端治療方案 擺脫鼻鼾夢魘

鼻鼾不僅影響個人健康，還可能對人際關係造成負面影響。調查顯示，超過70%的人表示，伴侶的鼻鼾問題影響了他們的親密關係。然而，好消息是現代醫學為鼻鼾問題提供了多種解決方案。AI Health引進了最新的微創技術，旨在為患者提供安全、有效的治療選擇。「我們的目標是提高公眾對鼻鼾問題的認識，並提供個性化的治療方案。」李博士說，「通過結合先進技術和專業醫療團隊，我們希望能幫助更多人改善生活質量。」李博士建議，如果您或您的伴侶有持續的鼻鼾問題，應該尋求專業醫療評估。早期診斷和適當治療不僅可以改善睡眠質量，還可能預防潛在的健康風險。

免費評估 高效鼻鼾治療 更享保險理賠

AI Health目前提供免費的鼻鼾評估服務，旨在幫助更多人了解自己的鼻鼾情況，並提供適當的高效鼻鼾治療方案兼享保險理賠，近年有不少美容院均有推出針對鼻鼾而設的療程，然而，美容院服務及療程均不受保險理賠，令不少患者在財務上感到壓力。加上一般美容院的治療由於缺乏專業監管和醫療級別的消毒設備，其效果和安全性難以保證。

AI Health是NuMe Aesthetic Concept「名人美學概念」旗下集團成員，為香港衞生署認可的日間醫療中心，以最新醫學儀器和技術進行鼻鼾治療，確保為患者提供最高品質的護理和安全保障。李博士表示：「我們的治療擁有97%的患者滿意率，這證明了我們的專業和用心。」

隨著人們對健康的日益重視，鼻鼾問題正逐漸受到更多關注。通過提高認識和採取適當的治療措施，我們可以共同努力，為更健康、更有活力的生活鋪平道路。

若你受鼻鼾困擾，請即刻WhatsApp AI Health專業醫療團隊，免費獲取專業鼻鼾評估，及早治療，瞓返覺好！

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