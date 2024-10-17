壓力過大10種徵狀，你中了幾個？香港醫學會教你減壓4招+跳叉電操

港人生活節奏急速，容易忽略自身身體狀況，大部份人都未有察覺壓力對健康造成的嚴重性。壓力大除了影響心情，記憶力減退、食慾大增、嗜睡等的徵狀都可能是身體發出的警號。長期抑壓有機會影響精神健康，誘發情緒病。壓力無可避免，所以我們要學懂如何與壓力共處。今次請來兩位精神科專科醫生莊勁怡及黎榮謙，教大家自測壓力指數，並分享減壓小貼士，適當地釋放身心。



從小到大，港人都面對各種大大小小的壓力：小時候怕考試成績不理想被責罵，長大後又擔心工作績效不達標會被裁員。壓力，幾乎成了我們生活的一部分。根據世界衞生組織的定義，壓力是遇到困難引發的憂慮或精神緊張狀態。其實，壓力是人類的一種自然反應，能夠幫助我們應對生活中的挑戰與威脅。雖然每個人都會經歷壓力，但如何應對壓力卻會直接影響我們的幸福感。正因如此，香港醫學會製作了公眾健康教育影片，透過輕鬆活潑的方式與大家探討精神健康問題，並分享一些實用的小貼士，教大家如何與壓力共處！在影片中，兩位醫學會精神健康專責委員會聯席主席 — 莊醫生及黎醫生，還會與大家一起跳「職場叉電操」，一起邊玩邊釋放壓力，希望大家輕鬆學會有效的減壓技巧！

召集全城參與「你今日Re-charge咗未？」活動

香港醫學會將今年10月定為「精神健康關注月」，兩位醫學會精神健康專責委員會聯席主席的精神科醫生莊勁怡及黎榮謙，邀請全港市民一齊參加「你今日Re-charge咗未？」活動。參加方法非常簡單，於香港醫學會Instagram平台分享大家紓緩壓力的「精神叉電法寶」。如果參加者分享的法寶被兩位醫生選中，便會得到精美獎品！活動由即日起至10月 31日截止。了解「你今日Re-charge咗未？」活動詳情，請瀏覽：https://health.thkma.org/mentalhealth

參加方法

1. 追蹤香港醫學會@the_hkma

2. 讚好+分享此IG Post，並於貼文下方留言你的精神叉電法寶。

3. 標註@3位朋友一齊參加。

4. 截止日期：2024年10月31日

醫生教你減壓四招 擺脫負能量

壓力無處不在，無論任何年齡與身份，都需要有面對和處理壓力的準備。莊醫生指，不少人認為放假就可以解決壓力大的狀況。「假期雖為身體提供額外的休息時間，但長期受壓不僅導致身體疲勞，更會導致精神疲憊。若長期未能妥善處理壓力過大的問題，日積月累的壓力會導致精神健康問題的出現，所以應從個人對生活和工作的態度的根源入手。」一於參考由莊醫生與黎醫生建議的減壓四招，擺脫負能量！

第一招：規律生活

維持規律的生活有助於我們有效利用時間，並增強自我控制的感受。例如，安排時間按時進食、鍛煉和睡眠等。例如，充足的睡眠時間可以使我們的身體得到修復、放鬆和恢復活力，同時幫助減輕壓力對身體的影響。

第二招：均衡飲食 適量運動

均衡飲食能幫助攝取足夠的營養，再配合適合充足的運動，這樣便可以維持身體健康，又可減輕平日積聚的壓力。

第三招：適時抒發心聲

除了調整生活習慣外，學會與他人交流亦同樣重要。家人或者朋友都是理想的傾訴對象，不妨與他們分享自己的擔憂與感受，別忘了，你並非孤軍作戰！透過溝通，你可能會發現新的解決問題思路，從根本解決壓力來源。

今次醫學會製作的健康教育影片，以輕鬆有趣方式帶出檢視壓力過大的重要，鼓勵大家正視精神健康議題，更為各位打工仔帶來職場叉電操，馬上了解詳情！(YouTube頻道：@the Hong Kong Medical Association；Instagram專頁：(@the_hkma)

第四招：平衡工作與生活

如果你在工作中感到壓力，可以試著從時間管理入手，將工作按迫切性排序，訂下每日To-Do-List，幫助自己更有條理安排工作。同時，利用下班後的時間進行一些減壓活動，看電影、行山、接觸大自然均是不錯的選擇。最重要的是找到適合自己的節奏，平衡工作與生活，讓身心都能得到放鬆。

香港醫學會會長鄭志文醫生表示，如果上述建議仍無法緩解壓力反應，或者你已處於「長期壓力過大」的狀態，那便可能需要尋求專業協助，例如諮詢家庭醫生的意見。「家庭醫生通常是市民接觸醫療服務的第一站，在基層醫療和心理健康維護上扮演關鍵角色。家庭醫生會先進行全面評估，針對因壓力導致的身體不適或失眠等問題，可能會採用藥物治療。此外，醫生也會提供非藥物治療的建議，如調整運動、睡眠和飲食習慣，並在必要時評估病人是否有自殺或暴力傾向，並作出適當的轉介。」

想知道更多關於精神健康的資訊，可觀看香港醫學會YouTube頻道。

自我檢測壓力指數

大家有否出現有時食慾不振，有時又會暴飲暴食尋求慰藉的情況？原來長期處於壓力之下，身體與情緒會出現警號，提醒我們需要關注自己的心理健康。莊醫生指，壓力常見的身體徵狀包括：痛症、心跳加快、呼吸急促、容易生病、失眠或嗜睡、食慾不振或暴增，以及焦慮不安。情緒方面的徵狀則可能是：容易發怒、專注力和記憶力下降、情緒低落及易哭，甚至濫用煙酒或藥物等。每一種情緒都是身體向我們發出的訊號，提醒我們當下的狀態以及內心的需求。醫生提醒，每個人對壓力的反應都不盡相同，即使面對相同的問題，大家的感受和應對方式也會有所不同。因此，找到適合自己的減壓方法至關重要。

想了解自己的壓力程度，不妨完成壓力指數問卷（PSS），自我檢測一下：https://refresh.bokss.org.hk/tc/perceived-stress-scale

如懷疑自己壓力過大，可以試填寫壓力指數問卷PSS，進行自我評估。

影片中，醫生和大家分享一些當我們長期受壓時會出現的徵狀，方便大家注意自己或身邊人有沒有出現相關徵狀。

香港醫學會積極推行各種健康教育工作

「維護民康」是刻在香港醫學會會徽上的箴言，故提升市民健康水平是醫學會百年來的宗旨。多年來，香港醫學會致力支援、輔助醫生去履行工作及使命，積極推行各種健康教育工作。香港醫學會今年將10月定為「精神健康月」，透過不同平台提高公眾對精神健康的認知，呼籲港人關注自身健康。除了製作多輯教育影片上載至香港醫學會YouTube頻道 及Instagram，香港醫學會亦製作了以精神健康為主題的專題網頁，為公眾提供重要健康資訊。香港醫學會於今年內曾推出多個健康專題活動，如「女士健康月」、「男士健康月」和「成人免疫種接計劃」等。明年，香港醫學會踏入105周年，將密鑼緊鼓開展更多健康教育活動，並會繼續製作多輯不同系列的教育影片和定期更新健康專題網頁，為廣大市民提供一個重要的健康資訊平台。