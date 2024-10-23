矯視迷思之旅行篇丨微笑激光矯視後能乘搭飛機嗎？附術後護眼貼士

今年成為了旅行愛好者實現旅行夢想的最佳時機，然而對於那些一直考慮進行視力矯正的人來說，可能會為他們的旅行計劃帶來了一些顧慮。他們擔心矯視會否影響他們的旅行體驗，甚至阻礙他們的出行計劃。今天，讓我們一起來探討並拆解幾個與旅行相關的矯視迷思，幫助大家作出明智的決定及更好的準備。



迷思一：進行SMILE®Pro微笑激光矯視後不可以乘搭飛機

事實上，一般情況下，進行SMILE®Pro微笑激光矯視後是可以乘搭飛機的。飛機座艙內的壓力變化不會對SMILE®Pro微笑激光矯視後的眼睛造成不良影響，但建議先完成術後覆診，諮詢醫生的意見後，確保眼睛恢復情況良好適合上機才安排行程。為了舒適起見，亦可以帶備人工淚液，以防眼睛在乾燥的機艙環境中感到不適。

迷思二：矯視後不能參加水上活動或在陽光下長時間活動

這個迷思也是不正確的。實際上，SMILE®Pro微笑激光矯視後反而能更自由地享受各種戶外活動。不過，術後兩星期內需避免讓眼睛接觸污水，而且術後一個月不建議游泳，以防感染。只要經檢查後確認眼睛恢復情況，就不再受這個限制，通常只持續一個月。之後，您就可以盡情享受游泳、浮潛等水上活動了，而且不用擔心丟失隱形眼鏡或眼鏡起霧的問題。

至於陽光照射，SMILE®Pro術後的眼睛對光線可能會在短時間內較敏感，但這並不意味著不能享受陽光。只需佩戴合適的太陽眼鏡，您就可以安全地在陽光下活動。實際上，擺脫眼鏡後可能會發現戴太陽眼鏡更加舒適和方便。

迷思三：矯視後不適合長途旅行或背包旅行

這個想法完全是誤解。事實上，SMILE®Pro微笑激光矯視後，長途旅行或背包旅行可能會變得更加輕鬆愉快。您不再需要攜帶大量隱形眼鏡、護理液和備用眼鏡，這不僅節省了行李空間，也減少了旅行中的麻煩。想像一下，您可以自由地在不同時區之間穿梭，不用擔心因為疲勞而忘記取下隱形眼鏡；更可以隨時在山頂上欣賞日出，在海底探索珊瑚礁，所有這類活動都變得更加便利和享受。

綜合以上迷思討論， SMILE®Pro微笑激光矯視對旅行的影響是利大於弊。矯視後，您可以更加自由地享受異地生活體驗，不再受到眼鏡或隱形眼鏡的束縛。無論是乘坐飛機、參加水上活動，還是在陽光下漫步都可以全新的視角欣賞這個美麗的世界。

當然，每個人的情況都是獨特的。在決定進行矯視之前，最重要的是與專業的眼科醫生進行詳細的諮詢，了解自己的眼睛狀況是否適合接受矯視，以及術後需要注意的事項。只有在充分了解和準備的情況下，您才能真正享受矯視帶來的便利和樂趣。如果您一直在考慮進行矯視，但又擔心會影響旅行計劃，不妨重新思考一下。也許，SMILE®Pro微笑激光矯視不僅不會阻礙行程，反而能夠讓您的旅程變得更加精彩。

希瑪微笑矯視中心

想了解SMILE®Pro微笑激光矯視更多可瀏覽以下網址。如想了解自己眼睛狀況是否適合接受矯視，歡迎預約矯視前檢查。

網站：https://smile.hkcmereye.com/smilePro