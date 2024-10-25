婦科檢查｜子宮瘜肉影響經期甚至難懷孕？ 定期體檢能阻惡化成癌

月經的變化是女士們關注子宮健康的一個身體信號，當發現經期流量突然變多的時候，往往是子宮相關疾病的初期徵兆，其中一個常見原因便是子宮瘜肉。子宮瘜肉原本是良性腫瘤的一種，然而卻可以影響生育能力，到底子宮瘜肉有甚麼徵狀？女士們又可以如何發現？



子宮瘜肉是什麼？

子宮瘜肉是子宮內膜細胞過度生長而導致良性腫瘤，這些細胞原是位於子宮內膜最內層，即經期時剝落及懷孕時胚胎發育的細胞層，瘜肉的數量和大小因人而異，由數厘米至不足半厘米的瘜肉不等，亦可以出現於停經前或後的女性身上。

大部分子宮內膜瘜肉患者的成因不明，小部分與雌激素過盛有關。肥胖通常都是導致雌激素過高的原因，另外還有部分原因是患有卵巢多囊症及乳癌康復者，她們在手術後需服用荷爾蒙藥物以控制病情，而這些藥物是會增加子宮內膜的變化，包括出現瘜肉或癌變。

子宮瘜肉的症狀

-月經突然變多

-經期時間突然延長

-陰道於非經期時間異常出血

瘜肉有機會惡化為癌症 需定期靠婦科檢查追蹤

雖然瘜肉是良性腫瘤的一種，由於不會突然變大縮小或移位，所以很多患有子宮瘜肉的女士都忽視了瘜肉有機會惡化為癌症的問題，於是置之不理。

由於子宮瘜肉位於內腔，子宮因為認為有異物想排出而不停收縮，因此會使人感到痛楚。除此之外，子宮瘜肉還可以令女士經後仍然出血、性行為後出血或月經量異常地多等問題；另外，瘜肉的出現會使內腔表面變得不平，從而阻礙胚胎著床，影響受孕機率，有部分女性因為久未成孕，進行不育檢查才得知子宮內有不少瘜肉。若不把瘜肉切除，有機會持續影響經期例如經痛、異常不定期出血等等。

患者忽略瘜肉的變化會帶來潛在的健康隱患，因為瘜肉有約0.5%至4.8%會惡化為癌症，隨着年齡遞增，演變為子宮內膜癌症的機率就會愈高。

由於瘜肉是位於子宮內部，單靠體感與肉眼是沒法被發現，需透過超聲波檢查才能發現，加上沒有明顯病徵，女士應定期作婦科檢查，若發覺經期異常應盡快求診。

子宮頸瘜肉患者一般無明顯徵狀，故多在婦科檢查時才發現子宮頸上長了小肉粒。患者頂多會間歇性出現剫道出血，或性交後會有少量出血現象；由於瘜肉多屬良性，一般不會致癌，但為保安全，亦建議女性定期接受婦科檢查，發現後盡早割除瘜肉。

如果已有性經驗，一般以陰道超聲波為檢查，由於是常規體檢項目，市面上不少診所能夠為女性提供專業的健康檢查，女士只需要在檢查前排清尿液及盡量放鬆，醫生會將細長的探頭深入陰道，從而近距離取得子宮及卵巢的精確影像。醫生會視乎情況而把鹽水注入子宮，使宮腔膨脹讓檢查可更仔細，過程一般不會帶來痛楚。經血排乾淨後是進行超聲波檢查的最佳時機，因子宮內膜較薄，細小的瘜肉也較易被偵測。

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