上班族注意！滑鼠手有機會導致肌肉萎縮　即睇正確治療方式！

如果各位上班族用電腦的時候，感到手指（大拇指、食指、中指及無名指）麻木或刺痛，有機會是患上腕管綜合症，即是俗稱的滑鼠手。其病因眾多，長時間以不正確姿勢使用電腦為其中一個重要原因，令腕管收窄而導致麻痹。處理滑鼠手的正確方式是及時就醫，例如物理治療、職能治療或手術治療，否則患病時間一長，拇指肌肉有機會逐漸萎縮！



腕管綜合症因手腕長期受壓

「腕隧道」是手腕中一個狹窄通道，內有正中神經和肌腱，如果手腕長期承受壓力，此通道可能會變得狹窄，導致神經受壓，進而引發疼痛、麻木和無力等症狀，甚至影響日常生活的活動能力，而這便是腕管綜合症，亦即是俗稱的滑鼠手，或者電腦手。常見症狀包括手指（拇指、食指、中指和無名指近中指部分）感到麻木或刺痛、手腕和手掌的疼痛、握物時感到無力、手指笨拙，以及手腕活動範圍受限。

假如手指（拇指、食指、中指和無名指近中指部分）感到麻木或刺痛，或者手腕和手掌出現疼痛感，有機會是患上腕管綜合症。

腕管綜合症的成因很多，常見的有上班族長時間使用電腦和智能電話，或者是從事重複性手腕動作的工作者，如打字員、木工、組裝工，甚至是經常煮飯、清潔、摺衣物的家務勞動者。此外，懷孕或患有甲狀腺疾病、糖尿病的人亦有機會患上此病。

及時治療避免手指肌肉萎縮

正所謂預防勝於治療，想避免腕管綜合症，保持良好的工作姿勢，避免長時間維持手腕同一姿勢，適時休息並做簡單的手腕伸展運動，而從事重複性工作人士則可配戴護腕，減輕手腕的壓力。假如不幸發現自己疑似患上腕管綜合症，不應該因為當下影響微小而拒絕就醫，否則病狀持續時間一長，拇指肌肉有可能會逐漸萎縮。

如發現自己疑似患上腕管綜合症，不應該因為當下影響微小而拒絕就醫，否則病狀持續時間一長，拇指肌肉有可能會逐漸萎縮。

症狀輕微的患者可採用保守治療，只需適時停止手部活動，使用消炎止痛藥，以及配戴復康手托保持正確姿勢，即可改善病情。此外，物理治療或職能治療亦是相對簡單的治療方式，由專業的治療師會指導如何進行康復運動，

然而，當症狀嚴重，加上以上治療方法都未能有效有緩解不適，患者有可能需要接受手術。而這亦分為兩種手術方式：其一是傳統開放式腕管鬆解手術，即是在手腕上開一個傷口進入腕管關節，並以手術刀切開淺屈肌腱以釋放腕管，而傳統手術適合病情複雜的個案，例如是因為在腕管內有腫塊而導致腕管綜合症的情況。

其二是微創腕管鬆解手術，即是在手腕上開一個大小約一厘米的傷口，並將關節鏡放進腕關節內，確認正中神經和屈曲肌腱後，以小的手術刀切開淺屈肌腱以釋放腕管。微創手術的優點是手術傷口比傳統手術小，故術後的疤痕並不明顯。此外，微創手術能避免病人在術後出現關節僵硬的情況。

術後護理非常容易，事關大部分病人可以於手術後即日出院，亦不需要使用手托，故只要等待術後傷口麻痺或疼痛等正常現象消失便可。大家可在承受範圍內進行簡單的手指活動，唯獨術後首四個星期內，避免舉起重物，或進行劇烈運動。

尋求專業幫助

如果你懷疑自己患有腕隧道症候群，及早諮詢醫生非常重要。請關注你的手腕健康，別讓腕隧道症候群影響你的生活！

明德醫療中心

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電郵：mmc.central@matilda.org

（資料及相片由客戶提供）