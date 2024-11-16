樂齡科技博覽暨高峰會11.21-24登場　長幼互動　體驗創新科技

人工智能、大數據、腦機介面等技術不斷突破，科技發展迅速，樂齡科技亦推陳出新，便利有需要的人士，支援居家安老和家居復康。除了應對人口高齡化，更為銀髮經濟注入新動力。年度樂齡科技盛會，由香港特區政府和香港社會服務聯會聯合主辦，香港科技園公司協辦的第八屆「樂齡科技博覽暨高峰會」（GIES）將於11月21至24日假香港會議展覽中心舉行，雲集超過220個參展單位，展出逾900款來自本港、內地和全球各地的樂齡科技產品及應用方案，涵蓋遠程、人工智能、機械人、智能感應等創新科技。多個特色主題館透過多元化場景和互動體驗讓大家飽覽創科新趨勢，並了解安老、復康、智慧生活的嶄新方案。今屆更首次設有與兒童相關的主題館，關顧不同群組的需要。博覽免費入場，無論是長者、照顧者、家庭或業界人士，絕對不容錯過。



5大特色主題館 長幼互動新體驗

「遠程x健康新視野」主題館

重點介紹「遠程復康訓練平台」計劃的最新發展及創新的健康管理解決方案，計劃即將進一步擴展服務範疇，涵蓋預防性的健康管理，讓更多長者及照顧者受惠，幫助使用者更靈活自主地管理健康；主題館提供即場健康風險評估、遠程肢體及認知能力訓練等體驗，包括AI步態分析及VR腦退化檢測，用5分鐘評估輕度認知障礙及阿茲海默症風險。

「長者友善城市」主題館

我們的社區是否方便到長者日常生活？視障長者在繁忙都市面對什麼困難？主題館探索世界衛生組織提出的「長者友善城市」理念，透過沉浸式體驗及模擬場景，讓大家了解城市生活的挑戰及障礙；並展示全球各地如何為長者創造安全便利的環境，及香港的最新發展，包括由香港特區政府發展局推動的空間數據共享平台；入場人士可參與互動裝置活動，共同推動「長者友善城市」。

「耆樂童歡 科技共融」主題館

除了關顧「老友記」，今年特設「耆樂童歡 科技共融」主題館，展示適合有身心障礙的兒童使用的輔助科技產品，涵蓋日常生活、學習和復康訓練等範疇，如用於步態訓練的外骨骼機械人、AI互動學習機械人等。讓長者和年輕一代善用科技提升身體功能及融入社會，期望透過科技進一步促進年齡友善及跨代共融的和諧社區。

「樂齡科技應用評估」主題館

為了加快科技產品轉化落地應用，「樂齡科技平台」與安老及復康服務單位組成「樂齡科技應用評估基地」，推動以實證為本的應用評估項目。主題館設有「樂齡科技應用案例與評估專區」，分享社會福利署樂齡及康復創科應用基金當中的試用計劃，及創新科技署第二屆城市創科大挑戰優勝項目等案例，讓公眾了解在相關政策及社科協作下，科技落地應用的過程與成效。

「照護食美食廣場」主題館

透過不同主題區域讓公眾認識照護食吞嚥友善餐膳，包括介紹社聯照護食「區區有啖好食」概念；匯聚多家供應商展示照護食產品及服務，入場人士更有機會品嚐「照護食一口餐」，並在「照護食廚房」觀賞資深廚師現場示範照護食的烹飪技巧；專業及學術團體會展示食物質地測試、營養及護理復康等相關資訊，並即場提供吞嚥困難評估及緩解方案。

創新科技首次亮相 探索智慧城市的未來

今屆博覽展出歷屆最多、逾900款樂齡科技產品及應用方案，應用於「醫」、食、住、行、社交或工作每個生活環節，提升使用者的生活質素。例如，智能護理床墊、外骨骼機械裝置、為長者、視障人士導航辨識的AI穿戴式裝置、為病人重組聲音的AI方案等。

場內更有多元化的特色展位包括︰未來．「始」刻、租賃服務新里程、大學創科展區、線上支援服務，及中國內地、芬蘭、澳洲和日本展商，為博覽帶來不少亮點。部分產品更是首次亮相樂齡科技博覽，如人型機械人、各式AI智能方案，歡迎大家一同發掘這些創科新勢力，與它們互動、打卡，分享你對未來智慧生活的期盼，探索無限的可能！

特色樂齡科技展品率先看

仿生機械外骨骼及下肢康復訓練系統

• 不需要外源動力的機械輔助行走設備

• 結合柔性多關節矯形器和外骨骼肌腱Exotendon®技術

• 核心技術的靈感來自馬後肢的解剖特徵，作用類似於人工肌腱，幫助患者提高行走效率

• 訓練系統設機構版、個人版及兒童版本

廣東話人工智能語音重現

• 為說話能力有問題的病人錄音，透過技術訓練個人 AI 模型，複製病人說話的聲音、語氣、節奏、咬字等

• 病人其後可透過手機程式輸入文字，用自己原有的聲音「說話」

• 協助長者、柏金遜、中風、小腦萎縮、舌癌、頭頸癌等患者

人工智能穿戴式裝置

• 整合深度估計、物件偵測和文字辨識等多種功能

• 透過收集環境影像，為視障人士和長者用家提供免提導航、識別物件及閱讀文字等協助

• 加強視障人士和長者的獨立性

智能護理床墊

• 可監測呼吸、體動、睡姿、心率等生命體徵，發出睡眠報告

• 提供離床一秒警報，墜床潛在風險／腦中風潛在風險預警，及拍打呼救SOS功能

• 可實時監測看護對象的身體壓力分佈，自動風險評估及分散調節壓力，並有 AI助眠功能

穿戴式多頻道 fNIRS 神經影像系統

• 在使用者進行認知任務時，追蹤腦部的反應以監測抑鬱症跡象

• 提供大腦健康評估（腦部的血含氧量／抑鬱症）

• 設有無線腦部成像系統，評估後提供即時測試結果

主題演講及論壇

主題演講以「賦能未來」為主題，邀得不同專家、學者及領袖，就地理空間數據、長者友善智慧城市及機器學習，探索社福界加強應用的可能性；論壇就「樂齡科技應用與發展 — 兩地協作新機遇」進行探討與交流。網上環節現已接受報名！

日期：2024年11月22日（星期五）

網上環節登記及詳情：https://gies.hk/zh-hk/summit/keynote-and-plenary

樂齡科技博覽暨高峰會2024 (GIES)

日期︰2024年11月21日至24日（星期四至日）

地點：灣仔香港會議展覽中心 展覽廳1A-C

開放時間：

11月21日(星期四) 上午11:00–晚上6:00

11月22–24日(星期五至日) 上午10:00–晚上6:00

免費入場

歡迎公眾人士、照顧者及業界人士參觀

網址：https://gies.hk/

博覽焦點

• 900+ 創新樂齡科技產品及方案

• 特色主題館︰「長者友善城市」、「遠程x健康新視野」、「樂齡科技應用評估」、「耆樂童歡 科技共融」及「照護食美食廣場」

• 主題演講及論壇

• 「照護食」廚房及「照護食一口餐」試食

• 輪椅花生Show

• 公眾講座

（資料及相片由客戶提供）