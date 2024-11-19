強C聯手丨希瑪醫療與Chamelo簽訂合作協議　引領運動與眼科新時尚

希瑪醫療集團創辦人林順潮主席與新銳時尚科技品牌Chamelo的首席品牌官、前NBA球星Stephon Xavier Marbury於2024年11月14日正式簽署合作協議，這次跨界合作將突破傳統界限，融合希瑪醫療在眼科醫療科技領域的專業實力，以及Chamelo在時尚潮流方面的創新理念，為消費者帶來全新的視覺體驗產品，開創眼健康與時尚美學的嶄新篇章。



簡單而隆重的簽約儀式 跨界合作領先潮流

希瑪醫療作為香港首間大型連鎖上市眼科集團，一直致力為廣大市民提供專業、優質的眼科服務，是次緊貼潮流，跨界與為運動而設計的眼鏡品牌Chamelo合作，引入最新技術智能眼鏡，將眼鏡從單純的視力輔助工具提升為融合時尚與科技的智能穿戴設備，為運動愛好者提供了前所未有的體驗。

簽約儀式簡單而隆重，由希瑪醫療的主席林順潮與Chamelo的首席品牌官，同時亦是前NBA球星Stephon Xavier Marbury 一同簽署合作協議，林順潮主席指Chamelo的產品讓他感受到科技的力量，自己也有親身體驗Chamelo的智能眼鏡，欣賞其先進的技術和時尚創新的設計，可以融入日常生活之中，不只可以保護眼睛，更為大眾帶來便利、娛樂，甚至為眼鏡重新定義。

Marbury亦在接受訪問時表示十分欣賞林順潮主席，很高興能與希瑪合作，是次合作能為香港地區帶來突破性眼鏡新體驗，是很重要的一個里程碑，問及未來的產品發展方向，Marbury向我們透露Chamelo的眼鏡產品會不斷改進，未來會加入更多功能於眼鏡之中，請各位拭目以待。

儀式最後，Marbury將親筆簽名的籃球、球衣贈送希瑪醫療，日後會於希瑪視光中心旺角旗艦店和 ZEISS VISION EXPERT 中環店展出。

Chamelo「High-TechTint」技術獲時代雜誌頒發「2024年最佳發明」大獎

簽約儀式上，Marbury分享了Chamelo「High-TechTint」技術榮獲時代雜誌頒發的「2024年最佳發明」大獎的喜訊，並在現場展示Chamelo智能眼鏡突破性的視光科技。這款革命性產品採用全球專利的Wicue CCS唯酷液晶膜，明暗無級調光技術，用戶可通過多種方式靈活控制鏡片色調，能在0.1秒內完成鏡片色調轉換，徹底解決了傳統變色鏡片反應緩慢的困擾，讓用戶從室內到戶外都能享有最佳視覺體驗。

Chamelo 榮獲 2024 年度時代雜誌「2024 年最佳發明」大獎

另外，產品配備Music Shield功能的版本，實現無需耳機即可享受音樂的全新體驗，眼鏡再也不是只有護目、視力輔助的功用，而是時尚與科技匯聚的智能穿戴設備，完美融合瞬時變光與藍牙音頻雙重科技。

這款由前NBA巨星Stephon Marbury傾力代言的尖端產品，產品更突出五大創新特點：實現高品質音樂播放與通話體驗；專業級色調調節滑桿操作便捷；採用特殊防汗設計確保運動舒適；配備抗衝擊鏡片提供全方位防護；超輕量化設計讓運動更自如。Chamelo將運動科技與時尚完美結合，為追求卓越的運動愛好者打造極致裝備。

Chamelo 智能眼鏡已進駐全球超過 100 個國家地區，作為 Chamelo 的合作夥伴，希瑪醫療獲得香港市場獨有專利，消費者未來可於希瑪視光中心旺角旗艦店和 ZEISS VISION EXPERT 中環店選購，讓消費者滿足日常穿搭和專業運動所需，親身感受品牌魅力。

品牌將於 2024 年 12 月在香港舉行盛大產品發佈會，屆時除了品牌代言人 Stephon Marbury 親臨現場外，更將邀請重量級神秘嘉賓蒞臨助陣，為大家揭示更多 Chamelo 智能眼鏡的產品創新特色和獨家優惠。大家可密切關注 Chamelo 及希瑪醫療集團的官方社交平台，以第一時間獲取發佈會詳情及最新產品資訊。

希瑪視光中心

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Chamelo

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