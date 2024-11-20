乙型肝炎｜姜大衛微電影飾演乙肝患者 細膩演技宣揚肝臟健康資訊

姜大衛（John哥）去年一齣《白日之下》，不但令他再獲金像獎殊榮，更藉由角色道盡長者心聲。今年他再演出弱勢社群角色，獲「醫健連線」邀請，在《肝累腎 齊守護 保功能》微電影中，演出一名乙型肝炎患者，腎臟因而受累，被迫要在「入老人院」及「拖累兒子」兩個情境中，作出選擇。



姜大衛在微電影演繹乙型肝炎患者，以細膩演技宣揚肝臟健康資訊。

香港是乙型肝炎病毒高發地區，這個病毒會損害肝臟健康，併發肝硬化及肝癌，但就較少認識到乙型肝炎與腎臟的關係。所謂「肝累腎」，正是指乙型肝炎導致腎功能下降的情況。

為了喚起大家對「肝累腎」的關注，「醫健連線」聯同肝臟健康資訊Facebook專頁《肝病事務所》，早前邀請了資深演員姜大衛（John哥）拍攝《肝累腎 齊守護 保功能》微電影，演繹一名乙型肝炎患者，如何在肝腎兩全，以及家庭關係之間作出抉擇。

John哥表示，今次演繹角色前，也向製作團隊了解過「肝累腎」的情況，「其實作為患者也很無奈，患上乙肝已是無奈，但原來病情及傳統藥物會令患者腎臟也受影響，等於令他們陷入兩難之中。」

幸好，劇中角色最後獲處方新型藥物，腎臟得以保全，「好在，都有個大團圓結局，不須在肝及腎、自己及兒子之間，作出艱難選擇。」

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《肝累腎 齊守護 保功能》微電影將於星期一（11月18日）晚上10時正於《肝病事務所》首播，稍後亦會於其他傳媒平台播放。