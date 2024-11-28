華仁坊｜面癱不等於中風！中醫穴位按壓、面部針灸幫到你！

提到面癱，不少人會將此與中風掛鉤，其實不然！在中醫角度，面癱是因床過度疲勞，讓風邪乘虛入中面部經絡，令氣血痹阻，導致口眼歪斜，故風寒、感冒、過度勞累等亦是面癱的誘因。華仁坊「中醫面癱治療」透過先診斷，再運用穴位按壓和面部針灸進行活血通絡，從根源解決面癱問題。



面癱非中風專屬

所謂「面癱」是指面部出現一側面部肌肉麻木、嘴角歪斜、眼裂變大、容易流淚、額紋變淺等症狀，至於進食時食物容易粘在病側牙齒之間、飲水時會在病側口角流、味覺減退和聽覺過敏等等，亦同樣是面癱所致。

普遍而言，中風有機會引起面癱，所以大部分人都會為兩者畫上等號，但從中醫角度，面癱及中風均可屬於中經絡範疇，兩者發病範圍都可以發展到面部，但面癱比起中風病情較輕。中風是屬於腦血管病變，而導致引致中樞性面癱，導致下面部表情肌癱瘓，相比起因經絡氣血虛弱而受涼出現的面癱有所不同。

中醫認為面癱因過度疲勞，正氣不足，脈絡空虛，衛外不固，風邪乘虛入中面部經絡，氣血痹阻，經脈功能失調導致口眼歪斜。因此，面癱有機會在任何年齡發生，發病前有機會受到風寒、感冒、過度勞累等誘因。

在中醫角度，面癱是因床過度疲勞，讓風邪乘虛入中面部經絡，令氣血痹阻，導致口眼歪斜，故風寒、感冒、過度勞累等亦是面癱的誘因。

面癱要及早治療！

華仁坊「中醫面癱治療」會先由中醫進行診斷了解病情，再以手法在特定穴位進行按壓，幫助活血通絡，尤其會在百會、風池、翳風等穴位進行穴位治療。 最後，中醫會進行面部針灸，刺激面部神經、改善面部血液循環、放鬆面部緊繃或張力異常的肌肉。

發生面癱兩星期內至1個月期間治療最有效，就算不作治療一般在40至50天亦會改善或痊愈，但未能恢復者，則可有面癱後遺症，而治療面癱後遺症一般效果較差。然而，如果患者突發性發現以上症狀，發病頭一週會是治療黃金期。適當的針灸可改善面神經炎症的血液循環，促進面神經炎症和水腫的吸收，從令面神經更快恢復。

華仁坊「中醫面癱治療」透過先診斷，再運用穴位按壓和面部針灸進行活血通絡，從根源解決面癱問題。

華仁坊的治療主要可分為三個時期：

急性期：即發病1星期以內，隔天針灸1次。

恢復期：即發病1星期至3個月以內，每星期針灸治療2至3次，促進神經修復。

後遺症期：即發病3個月至半年以上，多留有後遺症，可以每星期針灸治療1次，治療的進展則會較為緩慢。

其中急性期會以祛風通絡的中藥為主，祛除風邪以活血通絡使氣血流通，促進局部水腫或炎症的吸收，並配合針灸，選穴數量較少，針刺手法較輕；慢性期則除了祛風通絡外，更會需配伍補氣補血的藥材，扶助正氣祛除風邪，針灸手法較強，或以電針等加強對神經的刺激必要時或需局部刺絡。

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