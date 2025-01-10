擊退灰白髮　重塑自然黑髮　展現年輕活力迎新春

新年想要一個好開始，就要以活力充沛的新形象見人，除了衣著打扮，原來灰白髮亦會影響形象的整體觀感，不但看起來沒有精神，更有調查顯示，七成男士認為灰白髮會讓自己看起來更顯老態¹，甚至影響自信心！新年將至，不妨趁這個機會預先由灰白髮著手，為自己換一個全新的形象。Alpecin研發出專為對抗灰白髮的「擊退白髮咖啡因洗髮露」，蘊含活性成分5,6-DHI，每天只需2至5分鐘，就能輕鬆告別灰白髮，逐漸重塑年輕自然烏黑髮色，展現年輕活力的一面。拜年聚餐中在親友面前煥然一新，在職場和社交場合中提升自信及人緣，擁抱新年新開始！



灰白髮湧現 原來是造色細胞「停工」

在了解如何解決灰白髮問題之前，先了解煩惱的成因。人體大約有100,000個毛囊，而每個毛囊內都會有細胞負責製造頭髮色素。然而，隨著年齡增長，這些細胞可能會「停工」，停止製造頭髮顏色的天然色素，導致新生長的頭髮缺乏顏色，使頭髮看起來是灰白色。此外，壓力﹑營養不良﹑荷爾蒙失調﹑吸煙及某些藥物亦可能令頭髮提早變白。統計顯示，每3位男性中就有1位在45歲前出現灰白髮的困擾，並隨年齡增長逐漸增多及變得顯眼。

嶄新黑髮重現技術 只需每日2至5分鐘免卻灰白髮煩惱

傳統解決灰白髮的方法通常是染髮，但繁瑣的染髮程序及過長的等待時間常常令男士因感到麻煩而卻步，而且容易染得太黑顯得不自然，效果往往不似預期；加上染髮產品通常含有對頭皮及髮質造成損害的化學成分，例如氨和過氧化氫，長期使用可能導致頭皮敏感或髮質受損，甚至脫髮。

男士們想輕鬆恢復自然黑髮，同時預防脫髮，擁有健康強韌的頭髮？Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露就能一支擊退以上兩大頭髮困擾，採用嶄新黑髮重現技術，每日只需2至5分鐘就能助你逐漸重塑自然烏黑髮色。德國Dr. Kurt Wolff研發部負責人Dr. Erik Schulze zur Wiesche表示︰「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露的原理是仿效天然髮色生成的過程。」產品中的活性成分5,6-DHI，在洗髮時會進入頭髮，與氧氣接觸後，讓髮色逐漸變深。

每日使用效果更顯得自然持久，讓髮色看起來就像天生的一樣。此外，產品還結合了獨特咖啡因配方，經科研實證能有效激活髮根，預防及減少脫髮，雙管齊下，讓你擁有烏黑濃密的健康髮量。

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建議零售價： $179

2至4星期灰白髮明顯減少* 每日使用持久保持深色

用法非常簡單，跟普通洗髮露用法相同，只需要取適量分量，均勻塗抹於濕髮上，輕輕按摩頭皮，讓活性成分充分接觸到頭髮及頭皮的每一處。再將洗髮露停留2至5分鐘，可根據個人喜好控制自然髮色效果，例如想增強深色效果，可讓洗髮露停留至5分鐘，然後沖洗乾淨。透過靈活調節停留時間的長短及使用次數，以達到理想的自然髮色效果。堅持每日使用，2至4星期後就會發現頭髮的顏色開始逐漸變深，灰白髮明顯減少*，讓髮色持久保持深色，直至到頭髮新生部分長出。整個過程無需任何專業技巧或額外設備，與普通洗髮露的使用方式幾乎無異，特別適合生活節奏快的現代男士，隨時隨地都能保持自信的形象。

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¹ 2012 British Association of Dermatologists 2012 167, pp865–873/ Appinio survey 2017, n = 600 men

*每天使用，根據Dr. Wolff 以真實髮束進行的實驗室研究及視覺評估。實際效果因人而異。

（資料及相片由客戶提供）