中風後險成植物人 80歲老婦接受外骨骼步行訓練 重拾步行能力

中風的突發性常常使患者面臨身體功能的喪失，影響他們的日常生活和獨立性。這種情況不僅讓患者無法自由地行走，還可能導致情緒低落。陳女士的母親去年因中風，導致約有四分之一腦部壞死，經醫生診斷後，評估難以恢復步行能力，或會成為植物人。隨後，陳女士的母親轉到其他醫院接受康復治療。在外骨骼步行訓練器的幫助下，她開始進行站立和步行的訓練。至今，她已接受超過20次訓練，並能夠慢慢步行。陳女士形容這一變化為奇蹟，並對母親病情的好轉感到欣慰。



陳女士的母親在去年五月患上中風，當時母親在中風後長期昏睡，需要以胃口進食及使用尿喉。陳女士憶述，當時母親每天昏睡大約20小時，無法掌握清醒的時間，因此，接受康復治療亦處於被動狀態，她與家人需要長期24小時照顧，以讓母親在清醒時間亦可以有人陪伴。

其後，母親轉到其他醫院繼續接受康復治療，包括言語治療、物理治療、外骨骼訓練等，其中外骨骼訓練的效果尤其顯著。陳女士指出，外骨骼訓練器能幫助母親站立及步行，增加母親清醒的時間以及主動訓練的狀態，至今已經接受20多次訓練，母親在輔助下亦可以慢慢步行。陳女士直言，母親病情好轉的情況為一個奇蹟，感到十分欣慰。

配合外骨骼步行訓練器 提升治療效果

老人科專科勞思傑醫生指出，癱瘓可分為先天及後天因素引起，中風則是後天因素當中的重要原因，有三分二的患者在中風後的五年間，出現不同程度的神經功能缺損或殘障。因此，病發後的物理治療十分重要。嘉諾撒醫院一級物理治療師沈紹玲指出，物理治療師會先評估患者的身體情況，並找出導致出現活動障礙的成因，作出針對改善肌肉張力、肌肉力量、平衡力等訓練。此外，物理治療師亦會配合高端科技的康復訓練方法，如外骨骼步行訓練器，進一步提升治療效果。

沈紹玲指出，外骨骼步行訓練器能讓患者由站立到步行訓練，循序漸進地學習。

沈紹玲指出，外骨骼步行訓練器能讓患者由站立到步行訓練，循序漸進地學習，鍛鍊及提升感覺運動系統，亦適合不同階段的癱瘓患者使用。訓練器更能實時收集患者的使用數據，包括步數、步姿分析等，讓物理治療師能夠緊貼追蹤治療進度，為患者作出個人化的訓練模式調整。訓練器同時備有避震模式，能改善訓練的舒適度及安全性。

成人外骨骼步行訓練器示範。

有研究綜合分析了訓練器在成人中風患者的應用，發現透過重複性訓練，訓練器能有效改善患者的步行能力。此外，訓練器還能支撐患者，提高其軀幹和骨盆的穩定性，從而減少肢體損傷和痙攣的風險。腦神經科專家黃家星教授指，市場上有多種步行訓練器，但這款特別適合亞洲、骨架較細的患者需求。