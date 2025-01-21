流行病季來襲！冬蟲夏草為你強氣管防中招　提升免疫力迎新歲

正值寒冬加上是流行病高峰期，冬季氣溫低，空氣乾燥，惡菌更容易於低溫環境下活躍傳播，令健康面臨更大威脅。這段時間特別容易「中招」，不少小朋友、長者，甚至平日身體健康的成年人都會因免疫力下降而出現咳嗽、喉嚨痛或者呼吸道問題。尤其正值農曆新年，是團聚及歡慶的時刻，當然不想被惡菌破壞過節的好心情！要在這個高風險時期守住健康，最有效的方法係增強免疫力，為自己同家人築起一道強而有力的防禦牆。而在眾多提升免疫力的保健品之中，冬蟲夏草一直被視為上品，是調理身體、保護呼吸道健康的首選。但到底應該如何選擇冬蟲夏草產品？即同你一文看清！



古今推崇 多重科學驗證 補肺益腎強免疫

冬蟲夏草是一種常產於高原地區的珍貴中藥材，主要分布於西藏及青海等地，因其獨特的生長環境同功效，被廣泛用於調理身體健康。中醫認為冬蟲夏草具有補肺益腎、止咳平喘、增強免疫力等效用，特別適合用來改善氣管敏感及呼吸道健康問題。 現代科學研究亦證實，冬蟲夏草含有多種活性成分，例如蟲草素、蟲草多醣、腺苷等，能全面提升免疫力，改善呼吸道健康，同時幫助身體抵禦外來感染。冬蟲夏草不僅傳承了中醫的智慧，更成為了現代人守護健康的天然屏障。

蟲草產品選購攻略 揀得啱先有效

然而，值得留意的是，市面上有不少標榜含「蟲草」的產品，其實只是人工培植嘅菌絲體，功效與真正的野生冬蟲夏草有不同。所以，揀選蟲草產品時，必須認清成分同來源，避免中伏。揀選蟲草產品時，以下幾個重點一定要記住：

1. 是否含有西藏野生冬蟲夏草

根據《中國藥典》，只有標明 Cordyceps sinensis 才是正宗冬蟲夏草，而不是人工培植的菌絲體。人工菌絲體雖然較平，但功效遠遠不及野生冬蟲夏草全面，所以一定要認清成分標示。

2. 配方比例是否平衡

單一成分的蟲草產品功效有限，但如果將野生冬蟲夏草與多種蟲草菌絲體結合，就可以發揮更全面嘅保健作用，例如提升免疫力同改善氣管健康。

3. 成分含量是否有保證

一款高品質的蟲草產品會清楚列明檢測數據，例如蟲草素或者腺苷的含量，數據越高，代表功效越強，CP值亦越高。

位元堂野生蟲草皇強肺通 全面守護健康1粒抵8粒

在眾多蟲草產品中，位元堂野生蟲草皇強肺通無疑是一個高品質又值得信賴的選擇。其採用西藏野生冬蟲夏草作為主要成分，配合五種優質蟲草，包括蟲草菌粉、蟲草頭孢菌粉、蝙蝠蛾被毛孢菌絲體粉、蛹蟲草提取物及冬蟲夏草提取物，打造出獨特的「1+5黃金配方」。根據香港標準及檢定中心的化驗結果，野生蟲草皇強肺通的腺苷含量高居同類產品之首*，每粒的效能約等於其他品牌8粒*，高品質又實惠。對於忙碌的都市人而言，每日只需一粒，就可以輕鬆達到強化免疫力的效果。而且位元堂野生蟲草皇強肺通經過專業的調查，95%註冊中醫師認可其有效改善氣管問題^，對咳嗽、敏感同呼吸道不適有顯著幫助。

深受媽媽們信賴 貼心守護全家健康

位元堂野生蟲草皇強肺通不僅以「1+5黃金配方」及高品質深受市場推崇，更因其貼心設計而成為媽媽們守護全家健康的信賴之選。這款產品特別考慮到小朋友和長者可能不方便吞服膠囊，因此膠囊設計可輕鬆拆開，將蟲草粉加入湯水或粥內，讓服用變得簡單易行。3歲以上的小朋友都可以放心使用，真正做到全家人都適合。無論是忙碌的媽媽，還是需要額外免疫支持的小朋友和長者，都能從中受益，全面守護家人的健康。這份貼心細節，正是位元堂野生蟲草皇強肺通受到媽媽們一致推崇的重要原因。

星級媽媽陳凱琳推薦位元堂野生蟲草皇強肺通。

萬寧出位價 限時優惠 只限一天！

為回饋廣大顧客，位元堂野生蟲草皇強肺通將於2025年2月8日（星期六）於萬寧推出限時優惠，是入手的黃金機會，優惠只限一天，一定不可以錯過！

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圖片只供參考

*以腺苷含量比較 - 2023年2月香港標準及檢定中心化驗報告

^位元堂調查結果(2023)

優惠期只限2025年2月8日，售/送完即止。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或向店員查詢。如有任何爭議，位元堂保留最終之決定權。

產品成效因人而異，使用前請參閱產品包裝說明，詳情請向醫生/醫師或藥劑師查詢。

（資料及相片由客戶提供）