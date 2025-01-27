骨髓移植｜異體骨髓移植後現排斥　病患望抗排斥新藥獲藥物資助

對於血癌、淋巴癌等患者來說，骨髓移植可能是重獲健康的最後希望。然而，接受異體骨髓移植之後，病人一旦出現排斥反應，或要服用抗排斥藥物去治療。香港骨髓移植復康會（髓康會）的義工Cary，於2018年接受異體骨髓移植後，經歷了急性及慢性排斥之苦，希望藉自己的經歷讓大眾能對骨髓移植後的抗排斥治療有更多了解，期望抗排斥新藥獲藥物資助，並給予患者更多支持和鼓勵。



骨髓移植後挑戰重重 排斥反應如影隨形

2014 年，一場突如其來的急性淋巴癌讓 Cary 的生活驟然變暗。從最初的腰痛，到後來的行動困難，一系列檢查確診她患上了第三期淋巴癌。經過九個月的標靶、化療和電療後，Cary 終於迎來康復的曙光。然而，命運似乎總愛開玩笑，2016 年，癌症復發，且已發展到第四期，唯一的希望是進行骨髓移植。

2014年時，Cary最初只感到腰痛，哪料是患上急性淋巴癌。

由於家人骨髓並不適合，Cary 感恩終能夠經紅十字會骨髓捐贈者資料庫，找到了合適的骨髓捐贈者，骨髓移植過程也很順利。在移植後，卻出現急性排斥，影響皮膚、腸和口腔。

Cary 回憶起那段痛苦的經歷，仍然心有餘悸︰「因為皮膚變薄，又乾又痕，大小二便都會有疼痛感，加上腹瀉，我需要不停地跑廁所，甚至害怕進食，因為我不想上廁所。」由於嚴重腹瀉，她只能依靠粥水來維持生命。加上皮膚出現紅疹，口腔潰爛，她形容: 「那段時間真的非常難熬，在移植房內，我忍不住痛哭起來。」可幸的是，Cary 靠著信仰支持，勇敢抗病。

可是出院之後，慢性排斥陸續出現。醫生指她的肝酵素比正常高出七倍，肺功能下降至只剩下七成:「我發現走路的時候很容易喘氣，特別是那些行人隧道，上斜路的時候，才走了兩條街就開始喘氣。」

事實上不少病人因為肺部的衰竭大大影響了生活質素，例如有病友也有因為出現排斥，導致肺功能只有常人的一半。Cary一直在髓康會做義工，她知道有些嚴重的個案，需要長期攜帶氧氣瓶，無法正常外出，動一動便喘氣，更有些甚至需要排隊等待肺移植手術。

肺部功能下降是常見排斥反應 盼獲藥物資助

在異基因骨髓移植後，肺部功能下降是常見抗宿主反應GVHD (排斥)，嚴重者更是肺纖維化。而肺纖維化是不能逆轉的，僅能透過藥物來對抗排斥、減慢惡化。肺纖維化是由於骨髓移植後的排斥反應，引起肺部炎症，而導致肺部組織的纖維化，肺部結構變硬，影響肺部進行換氣和呼吸功能。

肺纖維化較難處理，症狀包括乾咳、容易氣喘、體力變差、爬樓梯覺得比較吃力。嚴重的個案，病友的活動會受到限制，在休息或睡眠時可能出現呼吸困難，需要氧氣瓶輔助呼吸，嚴重影響生活質素。故此很多病友都期望，會有針對肺纖維化症狀的抗排斥藥物，盡量減低肺纖維化帶來的嚴重影響，更希望獲得藥物資助，使藥物的價格是可負擔的。

投身義工服務 以自身經歷鼓勵病友

在與病魔抗爭的過程中，Cary 深深體會到病友們的身心煎熬。康復後，她毅然加入了髓康會成為一名義工，希望用自己的親身經歷去鼓勵和支持更多病友。「我在患病期間，真的得到很多人幫助，我非常感動。我覺得既然我有機會康復，我也想把我這份經驗傳遞出去，可以去幫助同路人。所以，我就參加了髓康會及其他的義工服務工作。」

在骨髓移植期間，Cary在病房收到捐贈者所送的慰問卡，讓她心靈上得到慰藉。在她康復後，她也希望能將這份溫暖傳遞給其他病友，於是加入了髓康會成為一名義工。

在骨髓移植過程中需要捱過大劑量化療已經很不容易，更要面對因為排斥引起的痛苦和折磨，實非一般人所能承受，但Cary 深深明白到骨髓移植仍然是給她活命的治療。病友們能從身、心、社、靈四個方面全面提升心理和生活質素，便能更好地應對挑戰，同時她亦希望政府可以引入更多改善排斥的藥物，並提供藥物資助，作針對性治療，增加資源以支援病人用藥。

藉著信仰，Cary積極面對骨髓移植後的康復挑戰。

運動帶來新生 積極樂觀面對未來

除了積極參與義工服務，Cary 還找到了一個重拾健康和自信的法寶。「我以前不大喜歡運動，」Cary 笑著說，「後來參加了髓康會的乒乓球班，才慢慢開始接觸運動。」令 Cary 意想不到的是，運動不僅讓她的體能全面得到了提升，增強了肺功能，還改善了血液循環。更重要的是，運動為她帶來了新的目標，同時，亦認識到新朋友，讓她更加積極樂觀地去面對生活。

Cary 與奧運選手一樣具有永不放棄有精，她近年參加了在澳洲珀斯舉行的世界移植運動會，2024年又參加了在泰國舉行的第一屆移植運動錦標賽，並取得了不錯的成績。對她來說，獎牌並不是最重要的，重要的是通過運動讓自己變得更健康、更自信。

運動不僅讓Cary的體能全面得到了提升，亦令她更加積極樂觀地去面對生活。

Cary參加了在泰國舉行的第一屆移植運動錦標賽。

2023年在珀斯舉行的世界移植運動會，以及2024年在泰國舉行的第一屆移植運動錦標賽中，Cary取得了不錯的成績。

呼籲社會關注 攜手點燃生命希望

回首自己的抗癌和康復之路，她希望通過自己的故事，讓更多人了解異體骨髓移植和排斥反應，並呼籲社會各界人士關注骨髓移植和後續治療，並希望更多人登記捐贈骨髓。因為「骨髓捐贈並不只是拯救一個生命，而是拯救一個家庭，所以捐贈者對我們來說是非常非常重要的。」

Cary 鄭重地說︰「骨髓移植確實給予我們病人一個重生的轉機。對於正在等待配對的病人，我希望他們能夠盡快找到合適的骨髓，盡快配對成功，可以早日進行移植，恢復健康生活。」

回顧整個抗癌歷程， Cary坦言曾經感到絕望。然而，在家人、朋友以及公司同事給予無限支持及醫療保障，同時，醫護人員對她的不離不棄，捐贈者的無私大愛和勇氣，令Cary 勇敢地面對種種困難，走上康復之路，令她有機會走上更有意義、更豐盛的人生下半場。「我知道我不能放棄，我要為自己活下去，也要為愛我的人活下去。」

（資料及相片由客戶提供）