女士勿忽視肚腩大！　長期減不下？　小心是卵巢癌症狀

很多女士都特別注重身型外觀，絕不容許肚腩突然變大、肚凸凸，然而，即使拼命做運動、管理飲食，唯獨是肚腩減不下來？肚皮下的可能不是脂肪，而是卵巢癌！卵巢癌是香港常見的婦女癌症，亦是婦科腫瘤科醫生常見到的病症，女士切勿忽視肚腩變大，到底卵巢癌有甚麼病徵？又與普通肥胖有何分別？本文請來了婦科腫瘤科專科朱敏儀醫生Dr Mandy CHU為我們講解有關卵巢癌症狀及治療方法。



卵巢癌的症狀 突然肚凸凸減不下要小心

卵巢癌是本港女性癌症殺手第七位，在擴散到腹部之前通常不會有明顯症狀，且與其他疾病的症狀相似，使診斷變得困難，往往在疾病進展到晚期時才被診斷出來，增添治療難度，因此，了解卵巢癌的症狀以及有效的治療方法對於早期發現和改善至關重要。

朱醫生指，假如女士突然有「大肚腩」，但其他身體部位如四肢卻沒有明顯肥胖，而又怎樣減肚腩也減不下來，就要小心！卵巢癌腫瘤可達10至20厘米大，朱醫生形容為像有個蜜瓜在肚子裡的樣子，從外觀來看就好像懷孕般。

假如女士突然有「大肚腩」，但其他身體部位如四肢卻沒有明顯肥胖，而又怎樣減肚腩也減不下來，就要小心！（圖片：Shutterstock）

卵巢癌的其他常見症狀可以是腹脹、盆腔或腹部疼痛等，症狀也可能由良性腫瘤、其他器官的癌症或其他非癌性疾病引起，假如是由卵巢癌引起，症狀往往會持續發生並且日漸頻繁或嚴重，如食慾不振、不規則的月經周期、小便頻密、大便困難、腳腫等。因此朱醫生勸諭，卵巢癌的症狀通常不明顯，亦容易與其他良性疾病混淆，如果持續出現腹部不適或肚脹，應及早求醫檢查。另外，朱醫生亦提醒有近親曾患卵巢癌或乳癌或有其他危險因素的婦女，更應提高警覺，因抹片檢查並不能檢測出卵巢癌。

早期檢測方法有哪些？

朱醫生表示，大部分卵巢腫瘤或囊腫通常會先透過超聲波檢查以初步了解情況。即使發現有腫瘤或囊腫，大多數情況下都是良性的，因此不必過度驚慌。然而，如果懷疑是卵巢癌，醫生會建議患者進一步接受影像檢查，例如磁力共振（MRI）、電腦斷層掃描（CT）或正子電腦斷層掃描（PET/CT），以便進行治療規劃。

即使發現卵巢有腫瘤或囊腫，大多數情況下都是良性的，因此不必過度驚慌。（圖片：Shutterstock）

卵巢癌的治療方法

現時普遍治療卵巢癌的做法是進行手術，把全子宮、雙側卵巢及輸卵管切除，如果腫瘤已經擴散，而手術又不能完全清除所有腫瘤， 醫生會使用術前化療，希望用化療首先縮細腫瘤，再進行切除，而化療會出現部分副作用，包括疲倦、噁心、暫時的脫髮、關節及肌肉疼痛等。醫生並會按病情、腫瘤的大小和數量、擴散程度，以提供最適合的治療方法 。如果治療取得成效，腫瘤指標的指數一般會下降。

真實案例分享 突然肚漲似「大肚」

朱醫生分享了一個卵巢癌的真實案例，一名約40歲的女性起初她以為自己是肥胖，後來因腹部不自然漲大得很誇張，甚至被周遭人笑稱似「大肚」而求醫，後來發現在腹部有長達20厘米、像蜜瓜一樣的腫瘤，正式確診卵巢癌，但幸好卵巢癌仍在初期階段，經過6次的化療最終康復，化療期間，病人出現脫髮副作用，於康復後4至6個月，這些副作用會逐漸消散或變得穩定。

朱醫生補充，腫瘤的大小與嚴重程度和擴散程度並不成正比的，所以即使腫瘤尺寸巨大亦不用過分擔憂，積極接受治療。

卵巢癌早期難以察覺，女性應該定期進行健康檢查，特別是有家族史或其他風險因素者，更要時刻留意自己身體狀況，若出現任何可疑症狀，應及早就醫，進行必要的檢查和診斷，愈早發現及治療，可提高治療成功的機會和生存率。醫療科技日新月異，卵巢癌的治療方法也在不斷改進，朱醫生勉勵病人積極治療，把握康復的機會。