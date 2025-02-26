醫心直說｜咩人易猝死？做GYM對身心一定好？心臟科醫生親身講解

大家都知道做「運動有益身心」，同時在新聞上亦不時都有人做運動時，或在做運動後猝死，令人擔心自己會是猝死的高危一族，其實做哪類型的運動、做多久的運動對心臟的健康最好？自己又是否容易猝死？今次「醫心直說」就找來心臟科專科陳力強醫生為大家解構！

攝影：周令知



問題一：究竟做運動如何促進心血管健康，又有什麼運動對於心血管健康特別好？

陳力強醫生：一般運動本身可以增加心臟的血液流動及令心肺功能有改善，亦可以長遠地令心血管病的機率減低。而運動基本上有兩種，分別為帶氧運動，例如是踩單車，或是一些會令心跳加速或流汗的運動，它們都可以令心肺功能改善。其他就是非帶氧運動，例如是舉重、推鐵，這些都可以增加肌肉的力量，或增加新陳代謝。美國心臟學會和歐洲心臟學會都有建議，大部分人都應該每星期做150分鐘的中強度運動，又或是做高強度運動，只要一個星期連續三天做75分鐘，皆有助改善心肺的功能。

心臟科專科陳力強醫生指無論是中強度或是高強度的運動，皆可以減少患上心血管病的機率，大家不妨都養成做運動的習慣。

問題二：近年不少新聞，都有選手在跑馬拉松期間猝死。當中有甚麼我們需要注意？

陳力強醫生：猝死的成因，我們可以簡單分為三種類型。第一種就是「冠心病」，冠心病自然是冠狀動脈有閉塞，通常都是因為粥樣硬化，而粥樣硬化的成因大部分都是因為血壓、糖尿、高膽固醇、吸煙或遺傳基因有問題；另外第二類，我們可能是因為「心跳不正常」，成因有機會是後天或者是先天的，令人在做運動的時候可能突然間心跳不正常，引發出突然暴斃；第三種則可能是結構上的問題，這比較常見於運動員身上，亦可能是遺傳性的心肌肥厚症。

問題三：有甚麼人較容易「猝死」或是「猝死」的高危人士？

陳力強醫生：大家可以留意自己的身體的症狀。假如在開始做運動時出現心口痛又或是發覺運動量開始比以前變差，很多時候容易氣喘；或是在靜止活動、做運動期間或做運動之後出現休克；又或是無緣無故心跳很快或跳得很亂：另外又可能出現水腫、瞓平後出現氣喘，擁有這些症狀都更需留意自己身體有否出現問題，需要找醫生檢查出成因。

亦有些人的「猝死」風險因素屬高危，例如高血壓、高血糖、高膽固醇，或在家族病史中，有親人曾年紀尚輕已經過世、不知道過世原因或很早就曾已經要接受過通波仔手術的，他本身都有潛在風險，較容易有心臟病，這些人士都需要及早找專業人士檢查。

另外，知道有很多人在做運動時會配戴智能手錶，當心跳太快或太慢時，智能手錶通常都會響。正常人大概一分鐘內心跳60至100下，但知道不少人心跳快過100少許，他們可能就馬上覺得很害怕，並去看醫生。其實大家不用太過擔心，因為心跳高於100少許是可以接受，同時不少運動員本身因為心肺功能比較強，他們很多時候心跳較慢，同一情況下他們可能只有40下，這個情況亦屬正常。

最後想提提大家，做運動可以減少患上心血管病的機率，例如進行跑步及舉重，就可以減少到40%至50%，所以做運動對身體絕對有好處，無論是中強度或是高強度的運動，大家不妨都養成做運動的習慣。

（資料由客戶提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。