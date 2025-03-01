每朝經歷晨僵被迫「賴床」　強直性脊椎炎痛楚旁人難知

每天早上鬧鐘響起後，上班族總希望能多睡5分鐘，惟對於強直性脊椎炎患者來說，「賴床」卻是他們的惡夢。香港強脊會主席林韋雄先生患上強直性脊椎炎超過35年，此病除了令他疼痛難耐外，他亦曾因關節僵硬而需於床上掙扎近2小時才能下床，嚴重影響生活質素。「強直性脊椎炎是一種因自身免疫系統失調所導致的關節炎，假若患者長期忽視症狀，待關節融合或變形後，情況將不能逆轉，此病亦有機會誘發共病，如虹膜炎或腎炎等。」風濕病科專科陳柏滔醫生解釋。



活動後腰背痛反紓緩可能是警號

腰背痛是強直性脊椎炎常見症狀之一，陳醫生指大多患者求診時表示腰背痛其實已持續一段時間，但誤以為疲勞或肌肉拉傷所致而沒有求醫，直至晨僵等症狀出現才意識事情並非如此簡單。「肌肉拉傷或椎間盤突出導致的腰背痛屬於機械性腰背痛，痛楚一般在休息過後便會得以紓緩；相反因強直性脊椎炎所致的發炎性腰背痛會令患者半夜因痛『扎醒』，甚至久坐後需活動一下，痛楚才得到紓緩。」陳醫生提醒若發現有以上症狀便應盡快求醫，並進行相應檢查。

風濕病科專科陳柏滔醫生

病情穩定可適量運動強化肌肉

病情活躍期間，患者的關節仍處於發炎狀態，此時強行運動或會增加筋腱發炎及受傷的風險。但一旦病情得以緩解時，建議患者可進行適量運動。陳醫生解釋：「病情未受控時，患者長時間不能進行運動，令肌肉逐漸流失，所以當病情穩定，如C反應球蛋白（CRP）指數下降，便可根據自身情況循序漸進地進行負重運動或有氧運動，幫助強化肌肉。」

服用消炎止痛藥或致胎水不足

強直性脊椎炎好發於45歲或以下人士，這正值不少人計劃生育的階段，惟病發期間需長期服藥，因此部分女患者或趁病情穩定時積極「造人」，望可減低藥物對胎兒的影響。惟停藥後病情較易反覆，患者或需服用消炎止痛藥以紓緩痛楚，陳醫生提醒懷孕20週後切勿服用消炎止痛藥，否則有機會增加胎兒血管問題或胎水不足的風險。現時有部分生物製劑能於懷孕期間使用，如患者正計劃生育或正懷孕，可與醫生商討，考慮使用以控制病情，亦不需擔心藥物對胎兒造成影響。

林先生接受生物製劑治療後重拾日常生活

上文提及的林先生確診強直性脊椎炎前是一名攝影師，由於病情令關節經常出現疼痛，故他不能頻密地「蹲低企起身」，因而影響工作質素。關節疼痛亦令他難以長時間走路，他與太太或朋友外出時每走一段路便需要休息，令社交生活大受影響。林先生多年來曾嘗試多種藥物作治療，但因病情反覆，最終導致椎體融合而需進行全髖關節置換。而術後至今他接受生物製劑治療以控制病情，關節僵硬及疼痛大大改善，不僅重拾日常生活，亦可處理病友會的事務。

香港強脊會主席林韋雄先生

以上資訊由陳柏滔醫生及林韋雄先生提供