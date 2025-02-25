AIM香港分會公布研究結果:催眠治療有效舒緩壓力年輕人受益更明顯

香港是全球壓力最高的城市之一，許多香港人都在尋找有效的減壓方法，從運動到旅行，各種舒壓方式層出不窮。而一項最新研究則將目光投向了催眠治療，探討其在舒緩壓力方面的潛力，或為香港人提供一個新的選擇。由美國 Association for Integrative Medicine (AIM) 唯一香港分會 Hypnosis Institute 於上星期2月10日就發佈了一項「催眠治療如何有效舒緩壓力」的研究，深入探討了催眠治療在舒緩壓力方面的有效性。



催眠治療21分鐘 壓力水平顯著下降

研究隨機邀請了50多名香港市民參與，結果顯示，即使是短暫的催眠治療，也能顯著降低參與者的壓力水平。更令人振奮的是，年輕參與者在催眠治療後壓力舒緩程度更為明顯，這表明催眠治療在幫助年輕人應對香港競爭激烈的環境，提升職業生涯和個人成長方面，具有極大的潛力。

是次研究採用了科學嚴謹的設計和數據分析方法，在進行21分鐘的催眠治療後，參與者的壓力指數顯著降低。以6分制計，平均壓力水平從3.75分降至2.6分，下降幅度相當可觀，AIM 大中華區心理學研究小組團隊指，這一結果有力地證明了催眠治療在舒緩壓力方面的有效性。

AIM 大中華區心理學研究小組團隊指研究發現年輕參與者在催眠治療後的壓力舒緩程度比年長參與者更為明顯，催眠治療可為年輕人提供一種安全、有效的壓力管理方法，這有助於提升他們的心理韌性，更好地應對挑戰，實現個人成長和社會貢獻。

打破大眾迷思 催眠並非「思想控制」

AIM大中華區心理學研究小組團隊指大眾長期以來因電影和電視節目的渲染，令他們對催眠存在許多誤解，認為催眠是一種神秘、甚至可以控制他人思想的技術。然而，AIM大中華區心理學研究小組成員 Patrick解釋：「這些都是對催眠的錯誤理解。事實上，催眠並非由催眠師控制參與者的思想，而是參與者完全掌控整個過程。」

為了驗證這一點，研究人員在實驗中特意加入了一個「保密」任務。結果顯示，大多數參與者都成功地保守了他們的秘密信息。這表明在催眠狀態下，參與者仍然保持著清醒的意識和自主控制能力，並不會被催眠師操縱。

隨時隨地 將催眠融入日常生活

AIM香港分會首席執行官 Charles指另一個常見的誤解是，催眠需要在昏暗的房間或特殊的環境中進行。然而，這項研究打破了這一迷思。研究全程都在明亮的房間中進行，模擬香港日常生活的環境，旨在強調催眠的實用性和可行性。無論是在擁擠的地鐵車廂、繁忙的辦公室，還是在舒適的家中，催眠都可以隨時隨地作為一種便捷有效的減壓工具。

催眠的本質：改變態度，接納情緒

Charles最後總結，催眠的過程是治療師與參與者互相合作的成果。他指：「催眠治療的目標並非直接消除壓力源，而是幫助人們改變對壓力事件的態度，學會接納自己的情緒，並將這種內在的平衡應用於日常生活中。通過催眠，人們可以更好地了解自己的內心世界，找到應對壓力的有效策略，從而提升心理健康水平。」

大家不妨到 Hypnosis Institute 網站 了解更多催眠治療的資訊。

（資料由客戶提供）