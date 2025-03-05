白髮「拔一長三」傷毛囊﹖輕鬆踢走灰白髮 重拾年輕

健康濃密的髮量，對一眾男士而言，絕對是自信的象徵。但即使再濃密的髮量，一旦白髮增多，反而有反效果更加顯老！許多人聽過「白頭髮拔一根長三根」的說法，當白髮出現時，你的第一反應會是拔掉還是忍手及用染髮劑解決﹖想深一層，就算白髮不會「拔一長三」，也可能一長再長；染髮劑中含有的化學成分更有機會傷害毛囊，如果造成脫髮更是得不償失。



但任由白髮愈長愈多，尤其是髮鬢兩側或前額冒出的白髮，讓人看起來疲憊、缺乏精神，甚至比同齡人顯老，進一步打擊自信！下文將介紹坊間不同的解決灰白髮方法，無需採取極端的拔白髮或損害髮質的手段，都可以擁有自然濃密黑髮，同時預防脫髮，助你重拾年輕自信。

染髮抗灰白髮？傳統染髮小心有害物質令頭皮受損

許多男士會選擇傳統染髮來遮蓋灰白髮，認為只要染黑就能一勞永逸。然而，在家使用染髮劑繁瑣的步驟往往讓人卻步，最終的效果也常常不如預期——傳統染髮的顏色通常過於單一且死板，缺乏自然的層次感，給人一種「一眼就看出染過」的不自然感就如戴假髮般，反而適得其反。若是去髮型屋染髮，效果或會比較理想，但白髮往往生得快，需要經常去補染，尤其當新長出的白髮與染黑部分形成明顯對比時，效果更顯突兀，令人尷尬。此外，傳統染髮產品中常含有對頭皮和髮質不友善的化學成分，例如氨或過氧化氫，不僅有機會導致頭皮敏感，更會損害髮質健康。對於頭髮生長速度較快的男士來說，頻繁補染更是麻煩又傷害頭皮，長期使用甚至可能會造成脫髮。

嶄新黑髮重現技術 自然髮色同時防脫髮

想輕鬆恢復健康強韌的自然髮色，靠自己在家亦能簡單做到。代替一般洗髮露，用Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露洗頭，就能逐漸重塑自然烏黑髮色！

德國Dr. Kurt Wolff研發部負責人Dr. Erik Schulze zur Wiesche表示︰「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露的原理是仿效天然髮色生成的過程。」產品中的活性成分5,6-DHI，在洗髮時會進入頭髮，與氧氣接觸後，讓髮色逐漸變深。

建議每日使用2至5分鐘，堅持2至4星期後，便能發現灰白髮逐漸減少，髮色自然深邃絕無「假髮感」。同時，Alpecin洗髮露中的獨特咖啡因配方經科研證實，能有效激活髮根，強韌髮絲，預防及減少脫髮，雙管齊下讓男士既能改善白髮，又能擁有濃密健康的髮量，外表就能自然地回復年輕。

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建議零售價： $179

2-4星期*輕鬆零技巧洗出持久黑髮

Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露的使用方式簡單方便，與一般洗髮露無異，非常適合生活節奏快的現代男士。每天使用時，只需在濕髮上均勻塗抹洗髮露，輕柔按摩頭皮，讓活性成分5,6-DHI及咖啡因成分充分接觸髮絲和頭皮，建議停留2至5分鐘後，如常沖洗乾淨即可。若希望加強髮色深度，建議可讓洗髮露停留至5分鐘。透過調節使用的時間及次數，可按個人喜好控制自然髮色效果，輕鬆打造自然烏黑的髮色。相比起其他產品或需要額外設備及他人在旁幫忙上色以確保髮色效果均衡，令男士因感到麻煩及費時而卻步，Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露只需每天洗髮就能逐漸減少灰白髮同時減少脫髮。堅持每日使用，2至4星期後就會發現頭髮的顏色開始逐漸變深，灰白髮明顯減少*，讓髮色持久保持深色，直至頭髮新生部分長出。只需1支Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露就能擊退2大男士頭髮困擾，助你重拾年輕自信，無論在工作上﹑社交上都能隨時隨地展現成熟魅力。

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¹ 2012 British Association of Dermatologists 2012 167, pp865–873/ Appinio survey 2017, n = 600 men

*每天使用，根據Dr. Wolff 以真實髮束進行的實驗室研究及視覺評估。實際效果因人而異。

(資料及相片由客戶提供)