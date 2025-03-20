膽囊結石不能排走！有症狀就要做手術？詳解原因、治療方法

腹痛、背痛、肩痛等原來都是膽囊結石的症狀，大多像都市病，使人不以為意，以為很平常因而輕視，其實膽囊結石有機會引起各種疼痛或併發症，一些情況甚至有風險演變成膽囊癌/膽管癌，嚴重者會危害生命，實在不可掉以輕心。到底膽囊結石是甚麼？一旦形成膽囊結石，更不能排走或震碎，一定要做手術切除膽囊？本文請來了外科專科張宗揚醫生為我們講解膽囊結石是甚麼？又有甚麼治療方法？



為什麼會生膽結石？ 有膽囊結石可以無症狀

張醫生指，膽囊結石的形成與飲食息息相關，常吃油膩、高脂食品，短期節食、空腹時間長的飲食習慣都會增加形成膽石的風險；另外，先天上的因素包括基因和遺傳，如果家族史上較多人有膽結石也會提高形成膽石的風險；中年、女性、肥胖人士都是生膽結石的高危一族。

即使膽囊結石形成也未必會出現症狀，張醫生指會否出現症狀主要是要看膽囊管有沒有閉塞，當消化系統開始運作，膽囊開始收縮，如果此時膽囊結石使膽囊管閉塞，病人就會感到痛楚，通常是進食後約半小時有腹痛，很可能是上腹、右上腹痛，甚至肩痛，也有很多人會與胃痛混淆。如果膽石閉塞的情況較嚴重者會出現發燒、黃疸，亦有機會出現多種併發症如膽管炎、敗血症等等，威脅性命安全。

如果膽囊結石使膽囊管閉塞，病人就會感到痛楚。（圖片：Shutterstock）

手術是否唯一治療方法？

要斷症生膽囊結石，一般都會以超聲波檢查，視乎其他症狀，考量有沒有其他病患的可能性，醫生或會建議進行磁力共振(MRI)和電腦斷層(CT)檢查。一旦確定有膽囊結石，沒有症狀的話可以再觀察，提醒病人要注意相關症狀；如果已知有相關症狀，一般醫生都會建議進行微創手術將膽囊切除。

張醫生解釋，很多人並不了解膽囊的作用以及認為失去膽囊會有很大副作用，事實上將膽囊切除是最為有效、可說是唯一的方法。很多病人會問吃藥能消減或排走結石嗎？可以震碎結石嗎？手術可以直接取走膽囊結石同時保留膽囊嗎？答案都是不能，吃藥並無醫學實證能對結石有效果；至於震碎結石，很多人有個疑問，腎石能震碎，那膽囊結石是不是也能震碎處理？由於膽囊不像腎石能進入泌尿系統直接排出體外，膽囊結石在震碎後就更容易進入膽管系統，增加膽囊管閉塞、出現併發症的風險；而直接取出膽囊結石這種方法也是不可行的，張醫生指出膽囊已有發炎症狀或功能上不正常才會出現結石情況，膽囊出現問題屬不可逆轉的，取出膽囊結石後也只會很快再次積石，除了不可能再次進行微創手術外，更可能會增加患膽囊癌的風險，治標不治本。

失去膽囊會怎樣？醫生釐清膽囊作用

張醫生澄清膽囊不是製造和分泌膽汁的器官，是儲存膽汁的容器，即使沒有膽囊，肝臟依舊能正常分泌出膽汁，幫助消化脂肪，以便身體吸收。膽囊的作用可以儲存此刻不需要的膽汁濃縮起來，一旦進食時，尤其是油膩的食物，膽囊就會收縮，將濃縮後的膽汁釋放到小腸中，使消化更有效率。因此，失去膽囊後要減少進食高脂高油食物或吃得太飽，不然或會出現不夠膽汁處理太多的油脂的情況，會較易有腹瀉。張醫生更指出，當膽囊出現問題，不論是膽石、發炎、瘜肉、腫瘤等都不能逆轉，都會建議切除處理，由於原本膽囊在功能上出現問題導致不能正常運作，因此張醫生形容把它切除後的影響可謂微乎其微。

當膽囊出現問題，不論是膽石、發炎、瘜肉、腫瘤等都不能逆轉，都會建議切除處理。（圖片：Shutterstock）

真實案例分享 有膽囊結石堅持不處理會怎樣？

約一、兩年前，一名約50歲男病人報稱右上腹痛看醫生，其後確診為膽囊結石，由於已出現痛楚和症狀，張醫生當時亦建議做手術將膽囊切除，但病人非常擔心後遺症，認為膽囊始終是一個器官，不想輕易切除，因而繼續採取觀察態度。直到今年早，突然出現黃疸的情況，原來是膽囊結石跌入膽管形成閉塞，入院後先進行膽管鏡清除膽管的結石，再進行膽囊切除手術，翌日已可下床。張醫生指出這些情況都很常見，有膽囊結石但不處理就很容易有急性或突發性的情況出現，張醫生再次強調，膽囊結石遲早也需要處理，及早解決可避免突發情況發生。

膽囊結石的嚴重程度未必與大小、數量成正比，情況因人而異，主要是會不會有症狀影響身體狀況，但當膽囊結石大小大於3厘米時，就容易刺激黏膜，造成發炎和閉塞，長遠來說更會增加患上膽囊癌的風險。最後，張醫生提醒不要忽視身體所發出的警號，一旦有不尋常的身體痛楚就要馬上求醫，以免延誤治療，如果確診為膽囊結石，應參照醫生建議治療，不需過份抗拒膽囊切除手術，切勿忽視，免卻後續出現併發症的風險。