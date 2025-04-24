無痛血尿或是膀胱癌徵兆？經常接觸這類物品成高危一族

膀胱癌是常見卻被很多人忽視的一項癌症，根據癌症資料統計中心的數據，香港每年平均約有450宗膀胱癌新病症，當中男性患者比女性患者高出約2倍。可幸的是，相對全球而言，膀胱癌在香港的發病率較低。即使突然出現無痛血尿的情況，因為隔日徵狀可能就消失，所以容易令人忽略。膀胱癌不但復發率高，治療時如果需切除整個膀胱亦會大大影響生活質素。到底膀胱癌早期症狀是甚麼？如何降低患膀胱癌風險？哪類人士需特別小心？本文請來了泌尿外科專科醫生黃家榮醫生為我們詳細講解膀胱癌。



膀胱癌的早期症狀有哪些？

黃醫生指，膀胱癌最為明顯的症狀為無痛血尿，這種血尿沒有痛楚，而且為隔歇性的，未必會持續出現，令人容易忽略，甚至有機會延誤診治。單靠血尿症狀其實並不能斷言為膀胱癌，其他泌尿系統疾病，像是前列腺增生、腎小球炎也有可能同樣有無痛血尿的症狀，而如果是尿道炎或尿道結石所引致的血尿，則多數會伴隨小便赤痛或後腰痛的感覺，因此，要進一步的檢查才能診斷出膀胱癌。

哪類人士需特別小心？如何降低膀胱癌風險？

黃醫生指出，65歲以上的年長人士較易患上膀胱癌。除了年齡因素，膀胱癌的發生主要是和身體長期吸入致癌物質有關，比如說香煙裡的化學物質、化工原料、有機溶劑等，會經過新陳化謝，再以尿液排出體外，在長期接觸下，導致膀胱內的黏膜長期接觸到致癌物，造成細胞癌變。黃醫生引用研究指，減少吸煙、少吃醃製食物、含防腐劑食物，少接觸染料、有機溶劑，加上多喝水、多吃生果、做運動，就可有效減低患上膀胱癌的機會。黃醫生亦提醒，假如在職場上無可避免的要接觸到相關物質，像是從事化工行業、印刷、紡織、染髮、農夫等等高危行業，就要做足防護措施，比如戴上手套，保護好自己。

膀胱癌的發生主要是和身體長期吸入致癌物質有關。（圖片：Shutterstock）

有血尿的病人要如何進一步檢查？照膀胱鏡過程如何，可怕嗎？

黃醫生指，經過問診與臨床檢查後會安排進一步檢查，首先會先進行初步的尿液檢查，排除感染等的可能性，有時候亦有機會於尿液中找到癌細胞。其後患者亦要進行電腦掃描，檢查腎臟、輸尿管等位置，如果膀胱癌發展到一定程度也能通過電腦掃描看出來，只是較小的膀胱癌腫瘤就有機會看不到，所以要更為全面檢查膀胱，就需要照膀胱鏡(Cystoscopy)。

膀胱鏡大約是原子筆粗度的內窺鏡，通過病人的尿道進入膀胱，檢查膀胱內壁和尿道情況，男士就會包括檢查其前列腺，通常約10分鐘就能完成，如發現腫瘤，就能即時抽取組織作進一步化驗。至於照膀胱鏡過程中會否感到特別不適，黃醫生解釋指，照膀胱鏡可以在局部麻醉，鎮靜劑注射(IVS)或監察麻醉(MAC)方式下進行。局部麻醉時，醫生會在檢查前在尿道注入麻醉凝膠，減低過程的不適，但患者意識仍然清醒；鎮靜劑注射(IVS)下，醫生會注射鎮靜劑，過程中患者意識變得模糊，但整體上不會太難受；監察麻醉(MAC)由麻醉科醫生選擇及注射藥物，令患者進入中層至深層睡眠狀態，接受醫療程序時就不會有感覺，相對較舒適。一般在公營醫院，大部分膀胱內窺鏡都在局部麻醉之下進行，而在私營醫療系統患者通常選擇IVS或MAC，以達至較佳的患者體驗。

治療方法有哪些？

黃醫生指治療膀胱癌方法主要分為早期晚期，早期的膀胱癌治療主要靠手術，經尿道內視鏡膀胱瘤切除術(TURBT)用微創方式將膀胱腫瘤切除，以根治或是將腫瘤分期數，即分辨肌肉浸潤性膀胱癌和非肌肉浸潤性膀胱癌，如果是非肌肉浸潤性膀胱癌，有機會以這種微創方式根治，如果是高復發風險的非肌肉浸潤性膀胱癌，就可能需要再進行膀胱卡介苗免疫治療法，患者需要在1至3年內多次以插尿喉方式灌輸卡介苗激發免疫系統，以減低再次復發的機會。

至於肌肉浸潤性膀胱癌腫瘤就需要進一步的治療，不能以微創手術根治，這類病人的腫瘤已深入膀胱肌肉內，一般需要進行根治性膀胱切除術，切除膀胱後，就要處理尿液從何排出的問題，因此要進行尿道重建手術，假如病人不宜進行手術，則可選擇化療及放射治療，而晚期病人主要是倚靠化療和免疫治療。

尿道重建手術又分作廻腸造口術和新膀胱原位重建手術，廻腸造口術需截取一節約20公分的迴腸作為新的導尿管，內端會接駁原來的兩條輸尿管，迴腸的外端則會帶出病人的前腹，成為永久的人工造口。新膀胱原位重建手術需截取約40-50公分的小腸，將其剪裁成一個袋形的新膀胱，與兩條輸尿管及下尿道重新接駁，置於膀胱原來的位置，使病人可以重新經下尿道排尿。

案例分享

黃醫生向我們分享兩位膀胱癌患者的例子，一名病人很愛游泳，卻不幸確診肌肉浸潤性膀胱癌，治療時選擇了重建膀胱的手術，因為造口並不方便他游泳，經治療後他如常可繼續游泳，並無大礙。在選擇尿道重建手術時，病人可依照自己的需求而選擇更適合自己的治療方式，重建新膀胱後需要鍛鍊新膀胱並有機會需要自行導尿，或會更為麻煩，選擇造口可能更為方便。

另一名病人是一位老人家，已持續有血尿情況一年，但因為沒有感到痛楚而一直沒有求醫，直到子女發現，到診斷時已發現腫瘤較大，需切除整個膀胱，黃醫生呼籲大眾一旦有血尿情況出現，最好盡早求醫查明原因，以免延誤治療。

膀胱癌復發率高，即使治療後也不能完全掉以輕心，需依足醫囑預防復發。最後，黃醫生亦勸告大眾戒煙、少吃醃製食物、多喝水，以降低患上膀胱癌的風險。膀胱是身體獨一無二的器官，具有彈性，用以儲存尿液，切除後無法有完美的取代品，大眾應小心留意自己身體狀況，如有懷疑就應立即求醫，及早治療，以免病情惡化。