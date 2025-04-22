安寧社工分享親手為爸爸海上撒灰 綠色殯葬提升儀式感與家庭聯繫

放下傳統的束縛，對所愛的人來說，其實是一種解脫與自由。香港聖公會聖匠堂安寧服務項目經理馮穎心女士 (Winsome) 曾經有過綠色殯葬的親身體會，了解到尊重家人的遺願的重要性，以及發現綠色殯葬不是一般人眼中為求環保而過於簡單了事的殯葬方法，正好相反它是充滿着愛與儀式感。而且，對父親的懷念更轉化為對他人的祝福，讓她更好地陪伴其他晚期病人和他們的家人。



香港聖公會聖匠堂安寧服務項目經理馮穎心女士 (Winsome) 分享綠色殯葬的親身體會

海讓我與爸爸的愛一直不分離

Winsome分享自己在綠色殯葬的經歷：「我父親大約於2005年的時候被正式診斷一個名為造血再生障礙症的疾病，當時醫生都有提過此病沒有藥物可以醫治，不過它的發展期可能比較長，所以到我父親真正到晚期階段過世其實是2012年的時間。」

她回憶起2011年的時候某一晚，Winsome的爸爸突然很認真地邀請她和媽媽開家庭會議。「我説好，談吧，談什麼？」當時他表達了將來很想在海上撒灰的意願。「因為他年輕的時候是在東南亞地方成長，對他來説，在海上的感覺就是很自由自在。」

海上進行撤灰儀式

對於Winsome來說，透過爸爸的海上告別，她了解到環保也可以有滿滿的儀式感。

「整個撒灰的過程都是簡單而隆重的，首先綠色殯葬他們就預備好有一個環保物料，將爸爸的灰放在裡面，包裹好之後，接著進行做一些簡單的祝福，當時在船的旁邊已經預備一個輸送管道，我們準備好就可以將爸爸的灰從管道放到海上。」Winsome記得撒灰儀式完結後，綠色殯葬人員還預備了花給她們，以便再有一個祝福的儀式給先人，跟他送別。

Winsome爸爸在一本日記寫下一首令她感受甚深的詩句

尊重先人意願才是殯葬的意義所在

Winsome提及她的爸爸閒餘時間喜歡寫書法，在他逝世後整理遺物時，在其中一本日記找到了一首令她感受甚深的詩句。「這首詩我們看到感到有點震撼的。原來在海上的世界去連繫，一直是他自覺為生命中最自由的時間。」不過一開始，要執行父親的遺願也讓她感到有點不安，「我們當時在海上撒灰，都會有一些長輩或有認識的人認為是對爸爸或者對後人不好，但我再次去回看這首詩，就更明確我們進行綠色殯葬的決定是正確的，因為這是他一直以來最想做的事。」

Winsome估計政府推行綠色殯葬的時候，都要聆聽社會不同界別人士的意見才能實行，但她認為綠色殯葬至少為她的家庭帶來良好的經驗，「就是這一刻，我有時到街上去、前往大海或接觸大自然時，就會想起我爸爸。」

Winsome的爸爸曾經寫了一句說話「非為求福，惟能行善」

同時她亦分享因為綠色殯葬的體會及爸爸的教導，令她踏上安寧善終的職業生涯：「我以前選擇做社工時爸爸是十分支持的，他曾經寫了一句說話給我：『非為求福，惟能行善』，現在我再回看這本聖經及以上這句說話的時候就很有感觸，原來他一直以這句話作榜樣以身作則，他對我的管教當中也嘗試加入這個價值觀，這八個字對於我現時的工作也是很大的提醒。」

Winsome並沒有兄弟姊妹，所以一般人眼中會認為爸爸重病那個階段會很辛苦，但她認為自己是幸運的人，「有很多朋友在爸爸身體最差那段時間去照顧他，我自己因為那個經驗明白當時坊間亦沒有像現時這樣的善終服務，直至數年前知道有這類安寧善終的服務，我就二話不說加入。」

Winsome現時為聖匠堂安寧服務項目經理，她解釋安寧服務其實是為晚期長者和家人提供居家支援，「其實很多時候晚期病人的病情可長可短，所以在有限的時間內，他們如果有一些心願或很想做的事，我們就會善用有限的資源下幫助他們實現。」

香港聖公會福利協會服務總監陳慕寧女士認為綠色殯葬可以尊重先人意願

香港聖公會福利協會服務總監(安寧服務) 陳慕寧女士指出不少人對綠色殯葬都有一些誤解，例如會擔心流程過於簡單：「但以剛才的海上撒灰個案來説，綠色殯葬其實不單止可以尊重先人的意願，也對生者來説是一個很大的安慰。」

東華三院營運經理梁家權先生展示惜別花袋

綠色殯葬如何提升儀式感與家庭聯繫？

隨着海上撒灰渡輪徐徐泊岸，當天在船上的禮儀師，東華三院營運經理梁家權先生分享了海上撒灰服務的點滴。他指出，食環署近年為了提升綠色殯葬的儀式感和加強家庭的聯繫，在儀式中增設了一個惜別花袋，進行殯葬的家庭可以先寫下或透過畫畫記下對先人的一些悼念心聲，到達撒灰指定地點時，家人便可將整個惜別花袋連同骨灰一起放到海裡，讓先人回歸自然。除了惜別花袋外，食環署亦免費為先人預備紀念證書及思念相架紀錄先人撒灰的日期和撒灰的海域，家屬可以拿回家，隨時隨地紀念先人。

梁家權先生亦提及綠色殯葬另一個好處：「一般人可能覺得撒灰後就完成殯葬 ，其實不是的，食環署在春秋二祭—即是每年的三月、四月，以及九月、十月都會有悼念船返回東龍洲以東和西博寮海峽以南，給曾經使用過海上撒灰的申請人再次上船，返回撒灰的地方進行悼念先人的活動。除了上船追思之外，食環署在曾咀也有一艘渡船，提供給有需要的家庭去寫一些悼念卡，讓他們可以追思先人。」

「無盡思念」的網站的模擬設計

綠色殯葬不單在殯葬儀式中充滿巧思，在儀式過後也可以讓家庭隨時悼念先人。梁家權先生指出：「食環署為了公眾人士設立了一個名為『無盡思念』的網站，原理就是可以幫先人開設一個專屬的網頁，並上載與先人有關的相片和寫下悼念説話，所以除了追思之外，其實在世界各地不同的空間，都可以上這個網站悼念先人。」

而食環署亦有一個名為「人生學堂」的推廣活動，走訪香港不同地方講解綠色殯葬，提高大家對身後事安排的認識。有關詳情亦可以在 「綠色殯葬」專題網站上瀏覽。