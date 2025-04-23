醫心直說｜通波仔後血管再變狹窄？支架保養關鍵！醫生教你4招

「通波仔」手術後，就一勞永逸了嗎？小心！動脈的粥樣硬化，心血管變得狹窄可能會「翻撻」！不想再次經歷手術的痛苦，就要懂得如何保養！本集《醫心直說》邀請心臟科專科醫生張誠謙教你四大要點，避免血管再次堵塞，並介紹最新的「OCT這種血管內影像技術」，讓你了解OCT技術如何助你一臂之力，守護血管健康！

攝影：周令知



問題一：在通波仔手術植入支架後，動脈的粥樣硬化會否再次發生？復發機制是怎樣的？

張誠謙醫生：血管粥樣硬化可以在通源波仔支架內再次發生。復發機制包括幾樣，當中包括炎症反應，如果病人長時間發炎，就會令到支架內的心血管內壁細胞增生、變厚，令心血管變得狹窄。

問題二：一般植入的支架可以持續使用多久？

張誠謙醫生：支架的設計是作為長期使用，所以一般可以使用很多年，再加上我們現在通波仔一定都會用弱性的支架，根據不同的研究顯示使用弱性支架比舊式金屬支架的復發機會率大大減少。

問題三：患者又可以做什麼去減低復發的風險？

張誠謙醫生：支架的持久性都因人而異，所以做完通波仔後，我都會教導我的病人留意四個要點，並做好這四點。第一就是要有良好的飲食習慣，食物做到少油、少鹽、少糖、高纖；第二就是要做適量的運動，有足夠休息；第三是要完全戒煙和減少酒精的攝取量；最後一點就是要按時記得服藥，根據醫生開給你的藥物，去控制好血壓、血糖、血脂，再加上抗血小反藥。如果做齊這四點，復發的機會將大大減少。

心臟科專科醫生張誠謙指完成通波仔手術後，患者應維持健康的生活習慣，才可減少復發機會。

問題四：「OCT這種血管內影像技術」可以怎樣減少支架再狹窄的風險？如果真的發生了再狹窄，OCT又能幫上什麼忙？

張誠謙醫生：OCT是一種利用光學原理的血管內成像技術，能提供高解析度的血管影像，幫助醫生更清晰地了解血管狹窄的原因，並精確判斷血管支架的尺寸，避免支架過度擴張或擴張不足等問題，確保支架能緊密貼合血管壁。使用 OCT 技術輔助支架置放，可以降低日後血管再次狹窄的風險，即使支架置放後再次變得狹窄，OCT也能協助醫生找出再次狹窄的原因，從而制定更有效的治療方案。

（資料由客戶提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。