睡眠｜少睡15分鐘足以令你變笨？ 研究：睡覺不足影響認知能力

現代學生要做的事太多了，為了成就多項全能，不少人都會選擇削減睡眠時間。不過，你有沒有發現，有些孩子早早睡覺，從不「挑燈夜讀」，成績反而更好。這其實可能是充足的睡眠在偷偷地發揮作用！近日，一項新研究就指出，睡眠時間較長、入睡時間更早的青少年，大腦功能較強、認知表現較佳。



「雖然青春期是發育關鍵期，但我們對青少年睡眠狀況的了解卻遠少於成年階段，比如青少年實際睡眠多長？這對他們的大腦功能和認知表現會產生什麼影響？」劍橋大學精神病學系教授Barbara Sahakian 表示。

傳統研究多依賴青少年自述睡眠狀況，數據容易出現誤差。因此，復旦大學和劍橋大學的研究團隊借助全美規模最大的兒童腦發展長期追蹤計劃——「青少年大腦認知發展研究計劃（Adolescent Brain Cognitive Development , ABCD Study）」的數據。研究人員透過3,200多位11-12歲青少年所佩戴的智慧手環取得客觀睡眠數據，並與腦部掃描及認知測試結果進行比對。團隊也額外驗證了兩組13-14歲青少年（約1190人）的數據以確認結論。相關研究成果近日於《細胞報告》發表。

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研究結果：睡眠時間影響認知表現

研究發現，這些青少年大致可分為3類：

第一組睡得最少，平均每晚7小時10分鐘，入睡時間最晚、起床時間最早；



第二組睡眠時間中等，平均7小時21分鐘，各項睡眠指標均為平均；



第三組睡得最多，平均7小時25分鐘，入睡最早，而且睡眠期間的心率亦比較低。



雖然這幾組青少年在學業成績上未見顯著差異，但在詞彙、閱讀、問題解決和專注力等認知測驗中，睡眠最長的第三組表現均屬於最優秀，第二組居中，第一組表現最差。而腦部掃描亦顯示，第三組的腦容量最大、腦部功能最佳，第一組則最差。

另外，第三組在睡眠期間的心率亦比較低，第一組最高。這反映其睡眠品質較佳，通常與較好的健康狀態有關。反之，高心率常伴隨睡眠品質差，如睡眠不安、頻繁覺醒和日間嗜睡。

Sahakian教授強調「儘管每組之間的睡眠時長差異相對較小，僅15分鐘左右，但大腦結構和功能差異已非常明顯。這充分說明，在人生這一關鍵階段，保證優質睡眠是何等重要。」

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青少年普遍睡眠不足 專家籲：應關注青少年睡眠問題

不過令人擔憂的是，即使是睡眠習慣最好的青少年，平均睡眠時間也未達到美國睡眠醫學會建議的8至10小時標準。換句話說，青少年普遍都「欠睡」。

研究第一作者、復旦大學的馬慶博士指出「雖然我們的研究不能直接證明青少年大腦功能和認知能力更好是因為他們睡眠更好，但已有大量研究支持這一觀點。例如，研究表明睡眠對記憶有益，尤其是對記憶鞏固的促進作用，這對學習至關重要。」

不過研究人員亦指出，由於「ABCD」研究是一個長期追蹤項目，研究人員利用兩年前和兩年後的數據進一步驗證了該發現，表明無論睡眠模式、大腦結構，還是認知能力，這些差異都具有一定的穩定性。

復旦大學附屬華山醫院教授程煒補充，「考慮到睡眠對健康和發育的影響，我們現在迫切需要弄清楚，為什麼有些孩子更晚入睡、睡得更少。是打遊戲、刷手機惹的禍，還是他們天生就是『夜貓子』，要到很晚才感到困倦？」

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