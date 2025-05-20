心血管病成前列腺癌患者主要死因 須密切監察

前列腺癌患者除了要抗癌，亦要提防心血管疾病。本港前列腺癌新症個案於2012年至2022年間累積增加69.1%，現為男性第4位致命癌症。有醫生指，心血管疾病成為前列腺癌患者的主要死因，而這可能與高齡、荷爾蒙治療等因素有關。醫生建議患者整理藥物清單，持續進行心臟代謝檢查，以便在控制癌症的同時，亦能維持心血管健康。



前列腺癌病人多患心血管病致死率高

臨床腫瘤科專科張文龍醫生指出，很多前列腺癌患者也可能同時患有心血管疾病。

相比其他常見的男性癌症，前列腺癌發病率明顯上升，而新症個案的年齡中位數為71歲。臨床腫瘤科專科張文龍醫生指出，更有逾50%患者在確診時已至晚期。其中，很多前列腺癌患者也可能同時患有心血管疾病，並成為患者主要死因之一。

心臟科專科醫生梁永雄表示，高齡、癌症及其治療可能引發炎症反應，以及荷爾蒙治療等因素，均有機會導致前列腺癌增加患上心血管疾病的風險。他續指，以美國數據為例，相比其他癌症患者，前列腺癌患者死於心血管疾病的比例較高；在40歲以上患者中，心血管疾病是非癌症相關死亡的首要原因，佔總死亡率30.2%。

藥物相沖影響療效 荷爾蒙治療可致高血壓

現時，治療前列腺癌的主要藥物涵蓋荷爾蒙治療、化療、新型口服荷爾蒙藥物等。張文龍醫生表示，荷爾蒙治療（雄激素剝奪治療，Androgen Deprivation Therapy）是針對晚期前列腺癌的關鍵方法，目的是減少或抑制雄激素，繼而抑制癌細胞生長，但亦有機會影響代謝和心血管功能，增加患心血管疾病的風險。

心臟科專科醫生梁永雄指，前列腺癌患者往往有多種共病，需服用多種藥物，可能增加藥物相沖的風險並影響成效。

梁永雄醫生亦指，其他荷爾蒙治療方案也可能引發心血管疾病，「促性腺激素釋放激素促效劑」（GnRH Agonist）就是一例。此藥可能增加脂肪量、增加患糖尿病及高血壓風險，並可能令骨骼肌力量喪失。此外，新型口服荷爾蒙藥物亦可能引發高血壓和水腫，為心血管系統增添負擔。

前列腺癌患者往往患有高血壓、糖尿病、心血管疾病等多種共病，需服用多種藥物，可能增加藥物相沖的風險並影響成效。以新型口服荷爾蒙藥物為例，可能抑制或誘導肝酵素，干擾其他經由相同酵素代謝的藥物。部份用於治療「三高」、糖尿病及胃部疾病的藥物，同樣經由這些常見肝臟酵素如CYP3A4、CYP2C19 和 CYP2D6代謝。

心血管風險高中低族群 須持續檢查心臟代謝

晚期前列腺癌與心血管疾病關係密切，根據指引建議，醫生會為患者進行心血管風險評估，全面檢視其病史、症狀及生活型態。梁永雄醫生指，若患者曾有中風、穩定型心絞痛、短暫性腦缺血發作、心肌梗塞、冠心病相關手術、腹主動脈瘤、周圍血管疾病或缺血性跛行等病史，則屬高心血管風險族群。

張文龍醫生建議，於治療初期，高風險患者應每一至兩星期進行心臟代謝檢查，以評估心血管風險因素；待狀況穩定，則改為每3至6個月一次。監測指標包括：糖化血紅素（HbA1c）、血脂、尿酸水平、電解質、腎功能、全血球計數以及心電圖。

沒有上述病史的患者，但患糖尿病、具吸煙史、高膽固醇血症、高血壓，或目前正接受新型荷爾蒙藥物治療的患者，則屬於中度心血管疾病風險。至於沒有上述任何風險因子的患者，一般被視為心血管疾病風險較低。

除了配合治療，兩位醫生也建議前列腺癌患者建立健康生活習慣，以維持血壓、血糖和膽固醇在良好水平。至於照顧者，則可準備藥物清單，讓醫生能揀選更適切的治療方案，以減少副作用、風險及避免影響成效。