香港國際醫療及保健展 聚焦醫療技術、樂齡科技 融入AI促醫健商機

隨科技急速發展，近年不少針對解決醫療保健問題的科研技術及產品成功落地，更融入炙手可熱的AI人工智能，為促進全球健康帶來更多曙光。由香港貿易發展局策動的「國際醫療健康周」5月底隆重揭幕，其中備受業界注目的「香港國際醫療及保健展」將於5月26日開鑼，吸引來自世界各地的醫療專才、行業翹楚及創科人才來港參與，展覽匯聚來自13個國家及地區，約300間展商，展示最新的醫療技術、產品與服務，成為連繫優秀人才、促進交流合作的完善生態圈。



作為亞洲醫療健康界的年度盛事，今屆「國際醫療健康周」焦點活動：第16屆「香港國際醫療及保健展」將於5月26日至28日舉行，聚焦領先醫療技術、樂齡科技及綠色方案，為醫療技術及服務供應商造就平台展示尖端科研產品及方案，為買家及供應商作出配對，促進磋商交流，發展合作機遇。是次活動全面覆蓋保健産業鏈的上下游，包括技術研發、投資對接、醫療設備製造、醫療産品和服務等，創造協同效應。

「香港國際醫療及保健展」吸引大批醫療業界翹楚與政商界專家現場交流。

13個國家及地區專才齊聚

展示創新醫療技術與產品

每年的香港國際醫療及保健展，都會成為世界醫療科研專才的舞台，展示最新、最具創意的技術、產品和服務。今年展會的反應依舊熱烈，邀來約300間來自13個國家和地區的參展商，包括香港、中國內地、台灣、日本、韓國、新加坡、泰國、以色列、德國、意大利、盧森堡、英國和匈牙利等。

香港國際醫療及保健展將展示世界各地的醫療創科產品和服務。

面對日益嚴峻的人口老化問題，如何透過樂齡科技支援及優化長者的晚年生活，是近年備受關注的議題。而全球醫療負擔持續舉升，更準確及快速的醫學診斷，對早期識別患者並介入治療甚有幫助，引入尖端醫療技術，亦有助拯救更多病患。除此之外，智慧醫院的電子化服務，對整合患者的醫療數據、提升醫療服務效率，減輕醫療人手負擔、防止錯誤更有莫大幫助。加上歷經疫情，大眾對遙距醫療服務並不陌生，電子化將成主要發展方向。針對這些備受關注的議題，醫療展現場將設多個焦點展區包括生物科技、醫院儀器、復康及長者護理用品、保健護理世界等，涵蓋多元需求與範疇，特別針對醫學診斷、智慧醫院和數碼健康方案等領域。

盤點焦點樂齡科技

有助延緩退化及防跌

長者居家安全十分重要，一次跌倒可大可小。不少長者夜晚需反覆起床上洗手間，照顧者難以反覆巡查或陪伴，如何處理？來自Only Health Group Holdings Co. Limited的「露娜貓（LUNA）── 2合一智能防跌倒及離床檢測機器貓」應該幫到手。利用先進的激光成像技術，精準監測長者的活動狀態，躺、坐、離床等姿勢轉換均能偵測，準確度高達98.6%。一旦發現異常，LUNA會即時發出語音提示，介入長者離床過程，預防跌倒。數據顯示在LUNA支援下，一間醫院的長者跌倒率由0.5降至0.2，有效減低長者跌倒風險，產品已獲醫院臨床報告及科學論文支持。

樂齡科技產品對保障長者健康、改善晚年生活質素甚有幫助。

隨年紀漸大，長者晚年有機會面對一系列的退化問題，如肌力減弱、平衡力變差等。縱然退化是必然階段，但配合適當訓練，亦可延緩退化速度。Medmind Technology Limited研發出「復康樂」（PhysioPlay）遊戲，配合輕度運動、平衡訓練、快速反應、手眼協調等遊戲，針對訓練長者的手腳肌肉、平衡力和反應能力。長者可因應喜好及個人能力設定遊戲程度和模式，而遊戲更融入不同主題與本地文化，有助提升長者興趣。遊戲過後更有AI智能分析報告，反映長者的四肢活動範圍及角度、活動靈活度之長期變化、姿勢和穩定性、訓練時長和次數，並就綜合數據提出建議。

而針對患有認知障礙症的長者，Medmind Technology Limited另推出認知障礙訓練及評估應用程式「腦有記」（NeuroGym）。由專科醫生及大學教授團隊綜合學術研究與臨床經驗研發，透過生動有趣的遊戲形式作數據收集，配以人工智能分析，幫助患者監測病情之餘，亦可作早期病症識別，讓中老年人及早發現和預防此症。

此外，現時公營醫療負擔重，在可預見的將來負擔亦有增無減。安珀醫療的非緊急私人救護車可滿足長期病患的需求，另若人在外地發生意外，亦可支援跨境醫療運送。其服務包括本地點對點醫療轉送服務、跨境醫療護送、國際緊急醫療運送、活動醫療支援等。作為首間領有政府合資格牌照的非緊急私人救護車，安珀醫療更為患者提供綜合專業醫療護理與醫療轉運需求的一站式解決方案，確保患者在轉運過程中獲得安全、高效的醫療支援。

不少國際買家特意到場物色新式醫療技術與設備。

醫療展不單是醫療專才的盛會，亦是國際買家物色醫療技術與設備、保健美容產品，及各式醫療方案的合適場地。聯同另一健康周焦點活動「亞洲醫療健康高峰論壇」，去年共吸引來自60個國家和地區，逾1.2萬名買家入場參觀採購。配合安排超過650場商貿會議，促進一系列商貿合作，足證香港國際醫療及保健展被受全球注視，更成為優化全球醫療技術的搖籃。

「香港國際醫療及保健展」展覽詳情：

日期：2025年5月26日至28日

地點：香港灣仔會議展覽中心

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(資料及相片由客戶提供)