物理治療師同你一文了解赤足鞋　剖析傳統鞋傷腳隱患及選購必讀

根據醫管局統計，本港每年逾30萬長者曾經跌倒，當中就有4.4萬人因嚴重創傷住院，跌倒已成為中老年人士健康的「頭號隱形殺手」。物理治療師發現，除了肌少症與平衡退化，傳統鞋履的設計缺陷正默默加劇跌倒風險 —— 狹窄鞋頭壓迫足部、鞋跟落差改變重心位置、厚鞋底隔絕觸覺及提高重心，這些問題從年輕時便埋下隱患。近年興起的赤足鞋，憑藉闊鞋頭、零落差、輕薄鞋底三大設計，還原雙腳本能，讓足部肌肉與身體協調能力回歸自然狀態。以下由物理治療師莫智超（阿超）拆解當中原理，並帶你認識亞洲首間赤足鞋專門店 Barefoot Asia 如何透過專業服務幫助大眾選對鞋。



傳統鞋履三大隱形傷害 從年輕時損害雙腳穩定根基

現時市面鞋履多以歐美窄長腳型設計，亞洲人普遍寬短的腳掌長期受狹窄鞋頭擠壓，猶如「現代紮腳」。阿超指出：「無論年輕人愛穿的尖頭鞋，還是中老年人士以為『合腳』的窄身鞋，鞋頭過窄都會迫使拇指內收，長期下來增加拇指外翻風險，同時弱化負責足弓彈性支撐的足部內在肌如蚓狀肌、趾短屈肌，導致足弓穩定性隨年齡增長急劇下降。」此外，波鞋常見的鞋跟落差設計（鞋跟高於鞋頭 5-10mm）等同「低跟版高跟鞋」，會導致盆骨前傾、膝蓋壓力增加，進而引發臀部肌群發力失調，中老年人士平衡能力因此下降、跌倒風險上升。至於近年流行的厚底「踩屎感」鞋款看似舒適，阿超提醒：「過厚鞋底會阻斷足底傳遞給大腦的訊號，導致踩空或絆倒時反應遲鈍，這種『觸覺麻醉』對中老年人士尤其危險。」這些問題猶如「慢性傷腳」，年輕時的積累在年長後與肌少症疊加，成為跌倒的重要誘因。

物理治療師阿超，本身已穿著赤足鞋多年，無論日常甚至做Gym他都會穿赤足鞋，及後更成立了自家品牌Urbanroot。

赤足鞋五大科學設計 從結構破解傳統鞋履束縛

有見傳統鞋履的弊端，赤足鞋以「極簡設計」回歸雙腳本質，那麼赤足鞋與一般平底鞋有何分別呢？阿超指出，赤足鞋是通過國際認可的「Minimalistic Index（MI 指數）」驗證，從五方面解決傳統鞋的問題。首先，鞋底厚度越薄，足底感知與地面互動越清晰，有助於提升平衡與步態穩定性；而鞋底柔軟度高，則允許腳掌自由彎曲與抓地，促進關節活動與小肌群活化。第三，鞋跟零落差可模擬赤足行走時的均勻受力，促使脛前肌、腓骨長肌等腳踝穩定肌群主動收縮，同時帶動臀中肌協調髖關節，「形成從腳到臀的動作協調鏈，大幅提升身體整體平衡能力，這是一般平底鞋無法達到的肌肉鍛煉效果。」第四，赤足鞋重視鞋款是否存在各種支撐結構，如內側加固支撐、足弓支撐鞋墊等，這些設計雖短期提供穩定，但長期會削弱足底肌肉與本體感覺，反而不利於自然步態。「避免身體依賴外部支撐導致肌肉偷懶，減少使用雙腳會越鍛煉越強壯。」最後，鞋重越輕，越能減少下肢擺動負擔，提升運動效率與動作靈活性。整體而言，赤足鞋強調減少外在干預，讓足部恢復本能調節與支撐能力，從而促進長遠的足部健康與功能表現。阿超補充，現今大多赤足鞋都以闊鞋頭設計貼合人體腳型，允許腳趾自然張開而非擠壓，「這能強化足部內在肌，讓足弓回復天然彈性支撐，無論年輕人預防扁平足，還是中老年人士延緩足弓退化，都能從根本提升雙腳的穩定基礎。」

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亞洲首間赤足鞋專門店 Barefoot Asia專業團隊貼心服務

想入手赤足鞋？現在無需四周尋找！亞洲首間赤足鞋專門店 Barefoot Asia，引入了眾多符合國際「minimalistic index（MI 指數）」的赤足鞋款。店內匯聚多個國際及本地知名赤足鞋品牌，包括Vivobarefoot、Be Lenka、Barebarics、Xero Shoes及Urbanroot，為消費者提供了琳琅滿目的選擇 。其專業團隊會依據不同需求和腳型，給出精準的鞋款推薦。在選購赤足鞋時，有幾點關鍵要素，親自試穿時，站立狀態下，腳趾與鞋頭要預留 1cm 左右的空間，鞋的寬度務必完全覆蓋前腳掌，如此能有效規避鞋過窄擠腳或過寬不跟腳的情況；還要著重體驗鞋底的靈活度，輕輕扭轉鞋底，若能輕易彎成圓弧形，即鞋可以很好地貼合腳掌自然彎曲。

門市設有不同紋理地面模擬區（如草地、石板路），讓顧客體驗赤足鞋的地面感知能力，並由Barefoot Specialist赤足團隊提供選鞋諮詢，針對扁平足、高足弓等問題給予專業建議。除此之外，Barefoot Asia的網站亦提供不少赤足鞋及健康與運動資訊，亦會不定期舉辦不同的實體工作坊讓顧客參與。

初穿赤足鞋必讀「循序漸進」法則 從輕量適應到本能回歸

赤足鞋雖能強化雙腳功能，但阿超強調最好循序漸進：「初穿赤足鞋可從日常通勤開始，回到公司可以換鞋，再慢慢穿較長時間及在不同場合穿著。從每天 20-30 分鐘開始，首週先於室內平地或草地行走，讓習慣被動支撐的雙腳適應自主發力。」而選鞋時，初穿者可選鞋底 5-6mm 厚鞋款，讓雙腳先習慣赤足鞋的觸感，而且最好是試穿後才購買。阿超亦提醒大家初期足底微酸屬肌肉覺醒的正常反應，但若持續疼痛需暫停並諮詢專業意見。

阿超亦建議平日可搭配「腳趾抓毛巾」、「單腳站立」等針對性訓練，強化足底小肌肉與臀部肌群，對抗久坐造成的肌肉流失。「人類雙腳本就該能適應沙灘、石板等多樣地形，傳統鞋的『過度保護』反而讓肌肉退化。」阿超以運動員為例，許多馬拉松選手赤足或穿赤足鞋參賽，成績優異，「這證明雙腳的穩定能力遠被低估，赤足鞋只是移除了束縛，讓肌肉回歸自然鍛煉狀態。」 對於擔心「赤足鞋易拗柴」的疑慮，他解釋：「赤足鞋重心低、貼合地面，身體能即時感知並調整，反而比厚底鞋更穩定。就像赤足走在濕滑路面，我們會本能收緊核心，這種反應力正是預防跌倒的關鍵。」

從「足下」開始的終身健康投資

無論 20 歲還是 70 歲，雙腳的健康都離不開科學的護理與鍛煉。赤足鞋憑藉五大設計優勢，結合 Barefoot Asia專門店的專業服務，為大眾提供了從年輕預防到中老年強化的完整方案。正如阿超所說：「雙腳本就該能適應多樣地形，赤足鞋只是幫助我們擺脫束縛，讓身體回歸與生俱來的能力。」選擇一雙適合的赤足鞋，就是邁出守護雙腳健康、預防跌倒的重要一步。

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