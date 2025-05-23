深圳半日養生扮靚遊!羅湖口岸 4分鐘直達 灣區價錢享港式醫療體驗

去深圳除了食買玩，原來還可以養生兼扮靚？今次小編Susana親身體驗一趟「由頭到腳」的北上養生療癒之旅！短短幾個鐘就能完成 MRI/CT 醫學影像科檢查、中醫推拿、乾眼 Spa 兼做牙齒美白！最驚喜是灣區價錢享港式醫療，而且從羅湖口岸出關 4 分鐘就到，半日時間就能為身體「充電」，CP 值高到爆燈！



香港醫療又貴又慢？精明港人新選擇

對不少香港人而言，腰痠背痛、眼乾疲勞、牙齒泛黃等情況比比皆是。日復日的久坐、長時間使用電子產品，加上生活節奏緊湊，令各種身體小毛病日漸浮現。然而，想認真處理這些問題時卻並不容易。MRI、CT 等大型檢查在香港收費高昂，動輒就要五位數起跳之餘，還需要轉介加排期；即使是洗牙這類基本保養項目，也往往要預約輪候一頭半個月，難以即時處理。種種不便，讓不少港人即使有健康疑慮，也索性一拖再拖，拖到問題愈來愈多！其實近年不少港人已經開始轉向深圳，找更快、更抵、又可靠的醫療選擇。其中，距離羅湖口岸僅需步行約 4 分鐘的「深圳希華愛康健醫院（C+醫療中心）」，就提供由身體檢查到日常保養嘅一站式服務，幾個鐘就幫你由頭到腳 reset 一次，夠晒方便又慳時間！最重要是「灣區價錢享港式醫療」！

一出羅湖口岸直望就見到「深圳希華愛康健醫院（C+醫療中心）」，步行4分鐘就到。

醫學影像無需轉介 MRI 即日拍片＋即時睇報告

深圳希華愛康健醫院設有正規醫學影像科，支援 MRI、CT、超聲波等檢查，不需經轉介、不需等排期，預約後即日就可以拍片。今次小編就做了腰椎 MRI，整個過程在專屬掃描房內進行，儀器新淨、空間感足，不會有壓迫感，還貼心地提供耳塞減低聲浪，過程好舒服。最驚喜是照完即時有報告，醫生會即場講解掃描結果，出示圖像、逐段分析，講解方式貼地易明，對於零醫學背景的小編都好易理解。費用方面比香港平一大截，性價比超高，又不用花時間排期，快靚正。

在深圳希華愛康健醫院做正規MRI掃瞄，比香港平一大截兼不用排期。

深圳希華愛康健醫院使用最尖端的3.0T磁共振造影系統Siemens MAGNETOM Vida。

中醫推拿針對痛點 週末限定，預約要快！

檢查完，馬上可以去做中醫推拿。深圳希華愛康健醫院設有註冊中醫團隊，療程由中醫師親自主理，不似坊間按摩中心由技師操刀，手法未必準確，甚至愈按愈錯。在此做到醫學層面的治療，針對性處理都市人常見的肩頸繃緊、腰背勞損等問題。中醫師會先了解你的生活習慣與痛點，再因應情況建議做推拿、拔罐還是針灸。如果之前有做MRI / CT，就可以更清楚掌握問題來源，治療就更有針對性，效果自然加倍。好似小編今次做完腰椎 MRI 才去推拿，就準備地按中痛點，舒緩即時見效！提提大家，中醫推拿服務暫時只限週末提供，想試的朋友記得提早預約啦！

中醫推拿針炙服務暫時只限週末提供，記得預約。

推拿針灸都由註冊中醫操刀，不怕愈按愈傷。

眼科乾眼 Spa 即場檢查＋深層熱敷護理

長時間對住電腦、手機，眼乾、眼澀、易攰是都市人通病，做完推拿，輪到對眼鬆一鬆！深圳希華愛康健醫院設有正規眼科部門，除了處理白內障、黃斑病變等眼疾，還有 ICL 人工晶體手術可以做矯視，而小編預約了「乾眼 Spa」，讓眼睛都可以抖一抖。做乾眼 Spa 前，會先由眼科團隊做齊視力、驗光、眼壓、裂隙燈、淚液分泌等全面檢查，並不是敷塊眼膜就算，而是做到醫療級別的眼部護理。整個乾眼 Spa療程大約 45 分鐘，會包括氧療霧化熏蒸、清潔瞼緣、瞼板腺按摩疏通、冷敷等多個步驟。整個過程好 chill，做完感覺雙眼濕潤了，乾澀刺痛感全部Out，望嘢都清晰咗！對於經常用眼過度的都市人，定期做療程還有助預防角膜損傷同其他眼部問題，是真心值得投資的日常保養！

做「乾眼 Spa」前，先會做眼睛全面檢查，確保眼睛沒有大問題。

「乾眼Spa」會包括氧療霧化熏蒸、清潔瞼緣、瞼板腺按摩疏通、冷敷等多個步驟，並不是美容院般只是敷個Mask就算。

專業口腔科服務 30 分鐘還原亮白笑容

在香港做牙齒美白療程，閒閒地要幾千蚊，價錢並不便宜，所以不少人都會選擇北上整牙。愛康健是港人熟悉的牙科品牌，來到深圳希華愛康健醫院，當然要做美白療程！深圳希華愛康健醫院提供齊全的牙科服務，包括洗牙、美白、補牙、矯齒等，療程由正規牙醫主理，用料講究，過程有保障。小編今次就體驗了牙齒美白療程，開始前會進行牙周檢查，確保牙齒狀況適合才會進行療程。過程快、乾淨，護士細心、手勢穩，效果亦即時見到！牙齒白淨了，笑容也更加自然。

相信「愛康健」這個品牌對港人來說熟悉不過，不經不覺已服務大家30年！

在香港做藍光美白牙齒療程動輒要數千元，但在深圳希華愛康健醫院進行這項療程則一千都不用就可埋單。

牙齒美白療程前。

牙齒美白療程後，只做了一次牙齒美白療程就肉眼可見牙齒比之前白。

立即預約！體驗北上養生新玩法！

從上午10:00點抵達，到下午2:00點離開，小編在深圳希華愛康健醫院完成了「MRI檢查 + 睇牙 + 乾眼spa」全流程，總花費都只係約二千幾元人民幣！以後北上再多一個新玩法！

無論是做身體檢查、舒緩肩頸勞損、護眼保養，還是牙齒美白，深圳希華愛康健醫院都提供一站式專業服務，最重要是灣區價錢就做到港式醫療！加上地點近、交通方便，CP 值極高！想好似小編Susana一樣用半日時間reset一下自己身體，就即預約療程啦！

深圳希華愛康健醫院

官方網站：www.cplushk.com

WhatsApp即時預約：6266 8504 https://bit.ly/44Pa2ft

聯絡電話：6266 8504

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