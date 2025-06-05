影響一生的抉擇丨臍帶血儲存數十年　精明選擇臍帶血庫的標準

每位父母都特別緊張自己孩子的健康和將來，早在出生前已為孩子準備和計畫一切，但百密一疏，有一樣是一生只有一次、能給予自己及家人的一份額外終身的健康保障，那就是儲存嬰兒誕生時的臍帶血。臍帶血是新生命一份珍貴而無可取締的禮物，一生只有一次，當中包含豐富造血幹細胞，科研實證能成為某些難治疾病的新希望。隨著臍帶血儲存需求增加，選擇一家合規、專業且值得信賴的臍帶血庫，成為每個家庭的重要課題，為了未來多做一步，在孩子誕生時就給孩子最好的保障，就讓我們一起了解臍帶血，以及怎樣選擇臍帶血庫吧。



臍帶血是甚麼？一生只有一次機會

臍帶血是指嬰兒出生時，臍帶剪斷後，還殘留在臍帶和胎盤中的血液。這種血液與一般血液並不完全相同，一般血液中的細胞並沒有臍帶血幹細胞那樣強大的再生和分化能力，而臍帶血中含有豐富造血幹細胞，能分化成紅血球、白紅球及血小板等血液及免疫系統細胞，能夠用於治療多種癌症、血液疾病、免疫系統相關的疾病等等，實證可助治療逾100種疾病，在醫療及生物科技的應用中佔有一大重要的位置，隨著醫學進步，臍帶血的臨床應用範圍日益擴大，甚至成為某些難治疾病的新希望。對每一個家庭來說，儲存臍帶血等於為未來多一份健康保障，也可能幫助到家人甚至他人，而獲得這份上天賜予的珍貴禮物，只有出生時的絕無僅有的一次機會。

儲存臍帶血只有出生時的絕無僅有的一次機會。（圖片：Shutterstock）

為甚麼需要臍帶血庫？必要時可救一命

臍帶血中的造血幹細胞是一種未分化的血液細胞，具有產生所有血球細胞(紅血球、白血球和血小板) 的能力，有製造、修復和自我更新的能力，你可以形容造血幹細胞為血球細胞的始祖，有助重建新的造血和免疫系統，使患者存活。一位成人的造血幹細胞主要存在於骨髓中，因此，我們很常聽見患上血癌、捐贈骨髓這個動作，但骨髓移植成功的關鍵為8組白血球組織完全吻合，組合多達數千種，有一定的難度找到合適的捐贈者，而臍帶血移植比骨髓移植或周邊血移植具有更高的成功率，來源純正而較容易配對，除了孩子本人，其兄弟姊妹、父母、祖父母亦有機會用得到，這反映出臍帶血的儲存可謂是未雨綢繆、保障自己及家人的一份禮物。臨床證實臍帶血可用作移植協助治療的疾病高達 113 種，準父母自懷孕起就可開始著手計劃為孩子儲存臍帶血，若果錯失便無法挽回。

準父母自懷孕起就可開始著手計劃為孩子儲存臍帶血，若果錯失便無法挽回。（圖片：Shutterstock）

儲存臍帶血的過程？ 臍帶血庫怎樣運作？

臍帶血幹細胞移植比骨髓或周邊血幹細胞移植有較少被病毒感染的機會，只要在妥善冷凍儲存的情況下，即使持續儲存數十年，甚至更長時間臍帶血仍可保持品質發揮其效用。因為有胎盤過濾作用並在胎兒出生不久立即被採集，因此臍帶血受污染的機率甚低，亦較純淨。父母於分娩前通知臍帶血庫公司到達醫院，醫護人員採集臍帶血後，由臍帶血庫公司收取並妥善存放於保溫箱內，再直接由專車送往實驗室處理及作永久低溫儲存。為確保永久儲存幹細胞的品質及活性，整個過程需小心處理臍帶血，並注意儲存溫度。採集臍帶血的過程約需十分鐘，不會對母親和胎兒造成任何傷害，也沒有任何危險。

如何選擇臍帶血庫？從哪方面了解一間臍帶血庫公司實力？

臍帶血是以備不時之需之用，必須安全儲存數十年，因此不少父母在挑選私人臍帶血庫時都會感到十分煩惱，一旦儲存過程不當，就很容易會令臍帶血失去應有的功用，白忙一場之餘，更會保險變風險，損失金錢和救命的機會。到底要怎樣選擇臍帶血庫公司背景呢？價錢？宣傳多？還是有明星代言？市面上有多間臍帶血庫私人公司，令人難以抉擇，其實在選擇臍帶血庫時，小心三大方面的隱憂，包括衛生及處理是否妥當、管理人員服務、公司財務是否夠穩妥。

1.衛生及處理標準

處理醫療有關的事務，必須一絲不苟的遵循有關標準完成整個保存過程，在準父母通知後，相關人員會到達醫院收取臍帶血，並妥善存放於保溫箱內，再直接由專車送往實驗室處理及作永久低溫儲存。根據美國血庫協會（AABB）的指引，將以控制速率對臍帶血幹細胞進行溫度緩降，直至-90°C，再將臍帶血幹細胞轉入儲存於-150°C或以下的氣態液氮儲存缸作永久儲存。文獻及數據顯示，臍帶血在超過 48小後才處理細胞活躍率會明顯下降。而臍帶組織的處理時間比臍帶血還短一些。因此，樣本是否能在最短時間內回到實驗室是關鍵。

美國血庫協會（AABB）是一家美國專業機構和標準組織，制定了關於血液收集、檢測、處理和輸血的標準，並通過其認證計劃評估相關機構對這些標準的遵行情況，肯定中心在血液收集、檢測、成份處理、儲存及分發流程上符合處理標準。因此，獲得AABB認證謹遵循其標準的臍帶血庫公司至為放心。

獲得美國血庫協會（AABB）認證謹遵循其標準的臍帶血庫公司至為放心。

2.管理服務

除了小心收集臍帶血非常重要外，後續的保管及管理服務也非常重要，臍帶血庫公司的環境怎樣？一個理想的臍帶血庫，不僅需要保養得宜的儲存設施，更需要專業且用心的實驗室團隊。臍帶血必須安全儲存數十年，血液品質易受環境影響，因此無論是環境的企理、溫度的監控，還是每一個細微的管理細節和機件錯誤排查，都需要專業團隊的悉心把關。科技固然能輔助監測，但真正優秀的血庫管理更講求專業團隊的經驗判斷和細心關注。要了解管理血庫的是否專業人員，有相關知識的專業團隊負責管理，使臍帶血庫保持長期穩定，有渠道觀察實驗室平日的狀況，在任何時候查詢都能獲得真人回覆臍帶血狀況，隨時能提取使用的狀態就更為安心。

3.公司財政狀況

或許很多人認為，又不是生意人買股票，為甚麼要認識一間公司的財務狀況？ 看公司背景和財務報表？這是因為一間公司的實力、信譽、資金都是很重要的，而這些都能反映在公司的財務狀況之中，臍帶血必須安全儲存數十年，公司必須有雄厚資本和實力經營事務，才能儲存多年及眾多的樣本，不易結業。因此在選擇臍帶血庫公司時，必記不忘比較公司背景、資金來源、信譽和口碑。

臍帶血庫公司實力Check list

✓臍帶血庫公司背景

✓幹細胞設備

✓專業認證(尤其是AABB認證)

✓流動資金

✓臍帶血庫公司財政狀況(正收益而非負收益)

✓母公司財政狀況

✓第三方機構監測

✓成立多久，有沒有被收購或接管的危機

臍帶血始終是希望買個保險保障孩子和家人之用，小心駛得萬年船，花錢要花得正確，為了做好風險管理，做好資料搜集，確認該臍帶血庫公司是有經驗、值得信賴的，父母在選擇臍帶血庫公司後也不是一勞永逸，緊記每年了解臍帶血庫公司的臍帶血狀況就更為放心。

CRYOLIFE跨奧香港首家臍帶血庫 經驗豐富業界先驅

CRYOLIFE跨奧自1998年起正式投入服務，成為亞洲首批為家庭引入臍帶血冷凍保存服務的私營臍帶血儲存公司，有著豐富經驗處理臍帶血，是香港唯一連續18年獲AABB認證的臍帶血庫，正在為超過40,000份臍帶血提供冷凍儲存服務。CRYOLIFE跨奧看見再生醫學具有巨大潛力，堅守使命，推動臍帶血醫學治療研究和發展，致力提高公眾意識及推廣臍帶血的益處。

專業的醫療團隊 安全有保證

CRYOLIFE跨奧的醫療團隊均擁有相當實力，有相關的研究範疇經驗及高學歷學位，像是跨奧臍帶血庫有限公司的醫學總監麥耀光醫生是一名血液及血液腫瘤專科醫生，更曾任澳洲Royal Adelaide Hospital骨髓移植專科醫生，研究領域包括白血病丶淋巴瘤丶人類免疫缺乏病毒相關疾病丶發病機制丶臨床表現和診治措施等；實驗室副總監、榮譽研究總監廖松岩（MD, PhD） 博士曾主持或參與多個課題，並發表SCI論文40餘篇。另外，CRYOLIFE跨奧為保持臍帶血品質，每半年隨機抽取樣本進行臍帶血存活量檢測，而檢測結果會在網上公佈，做法透明，將臍帶血交給有相當實力團隊處理保管，令父母更感安心。

CRYOLIFE跨奧的醫療團隊均擁有相當實力，能妥善處理保管臍帶血。

跨奧的品質檢測如實公開報告，沒有隱藏或掩飾。只要臍帶血得到良好儲存和移植過程，臍帶血幹細胞就能保持良好的功能和潛力，以CRYOLIFE跨奧臍帶血庫為例，根據2022年的抽樣細胞活躍測試，其儲存4－18年的臍帶血解凍後幹細胞存活能力的恢復率普遍高於85%，遠高於國際醫療指標要求的>50%，另外，消費者要注意坊間標榜臍帶血幹細胞活躍率，即使是剛剛出生回到實驗室處理的樣本亦不會有99.9%的活躍率，活躍率會根據儲存年數逐漸遞減，如果見到有不尋常地高的數字出現，客戶需要加倍注意。

國際級設備 品質保證

CRYOLIFE跨奧擁有將臍帶血樣本從香港空運往海外的經驗，並保持高於國際標準的品質，對於長期的幹細胞儲存庫，CRYOLIFE跨奧配備全球大多數私人臍帶血庫採用的MVE冷凍儲存系統，以氣態液氮作為冷凍媒介，杜絕同一儲存缸內浸泡在液體冷凍媒介中的樣本之間發生交叉感染，保證品質至上。

專業團隊 年中無休

CRYOLIFE跨奧向客戶承諾，客戶通知後12小時內收取臍帶血，嬰兒出生48小時內完成臍帶血處理及儲存程序。此外，每年365日24小時專業運送人員候命收取醫院嬰兒臍帶血樣本，客服人員（而非機器人罐頭訊息）即時接聽所有準父母打來的收取臍帶血電話，確保隨時能了解臍帶血狀況，以及提出使用避免延誤治療。

一個決定足以影響一生，為孩子為家人，多做一步保障健康，給即將出生的孩子送上首份禮物。即到CRYOLIFE跨奧網址了解更多。

CRYOLIFE跨奧臍帶血庫

https://CRYOLIFE.com.hk/