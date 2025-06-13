手麻腳痺刺痛非小事？神經受損分三階段　第一階段最關鍵！

平日工作久坐或姿勢不良，偶爾出現手麻痺、腳痺、針拮刺痛，不少人對這些症狀不以為意，以為手麻腳痺只是疲勞或血氣不足，卻忽略了背後可能是「神經受損」的警號。根據醫學研究，神經受損其實係一個逐步惡化嘅過程，由功能異常到神經壞死，分為三大階段。而當中第一階段正正係黃金修復期，如果能夠及早識別、及時處理，有機會將損傷逆轉；但一旦拖延，就可能錯過可逆機會，甚至造成無法再生的永久性神經傷害¹。



認清手麻腳痺根源！ 神經傳導錯亂引發異常感覺

你有否試過突然手麻痺、腳痺、出現針拮刺痛感，甚至有種灼熱、火燒的感覺？這些症狀其實並非單純肌肉疲勞或血液循環不良，而是神經傳導出現錯誤訊號的結果。當神經無法正常傳送訊息時，大腦就會接收到錯誤的感覺，令身體出現乏力、麻痺、刺痛，甚至如被火燒、電擊等異常反應。這類症狀不但影響日常生活，更有可能帶來潛在危險。例如在廚房煮食時，手部感覺遲鈍或刺痛可能導致燙傷或割傷；照顧嬰兒時，手指麻痺會影響穩定性及反應速度；工作期間專注力下降，甚至影響鍵盤輸入、拿筆、駕駛等基本操作。很多人誤以為只要休息一下、按摩一下、或者靠吃止痛藥就可以解決這些異常症狀，但這些方法只是暫時舒緩表面不適，卻沒有真正處理神經本身的問題。錯過了最佳干預時機，問題只會慢慢惡化。

神經受損不但會有針拮、麻痺、刺痛的感覺，更可能會有冰冷或灼熱、火燒般的極端感覺。

神經受損分三階段 第一階段為黃金修復期

神經受損並不是一夜之間發生，而是一個逐步惡化的過程，根據醫學文獻記載，神經受損病變可分為三個階段：

• 第一階段｜功能異常（可修復）： 神經結構仍然完整，但傳導功能出現混亂，會出現間歇性的手麻痺、腳痺、刺痛等情況，這階段是最容易修復的，是修復受損神經的黃金期。

• 第二階段｜開始萎縮（修復困難）： 神經開始出現萎縮，傳導能力下降，修復變得困難，症狀亦會變得持續及明顯。

• 第三階段｜神經壞死（無法再生）： 當神經纖維受損超過50%²，就可能無法再生，出現永久性神經障礙，影響日常生活。

高風險群組注意！ 即Check你中幾多項

所以，當你察覺出現手麻腳痺等異常感覺時，應盡早處理，並開始修復受損神經。以下人士較易出現神經受損，應更密切注意手麻腳痺等初期症狀：

• 糖尿病患者或血糖偏高者

• 長期伏案工作者、電腦使用者

• 熟齡人士（尤其50歲以上）

• 缺乏運動、血液循環差的人士

• 長期飲酒、營養吸收不良者

• 經常姿勢不良或長期壓迫手腳神經

如想進一步確認自己神經有否受損，即用1分鐘做一個簡單神經健康測試進行初步自我評估。

👉 立即進行測試

如果你經常感到手麻腳痺兼有火燒感，就立即進行初步自我評估。

如何舒緩手麻腳痺？止痛藥或按摩無法解決根本 修復神經需補充關鍵營養

面對手麻腳痺等神經受損問題，超過 80% 患者會優先選擇食止痛藥、搽消炎膏，甚至做物理治療。不過，止痛藥只能暫時遮蓋症狀，並無法修復神經本身。真正要從根源改善，必須針對神經所需的營養入手。要從根源修復神經細胞，就需要特定營養支持，尤其是維他命 B1、B6、B12 的科學組合。其中維他命 B1 為神經系統提供能量，B6 維繫神經訊息傳遞，B12 則直接參與神經再生過程³。然而，一般市面上的維他命 B 補充品劑量普遍不足（如普通 B 雜含 B12 僅數微克），日常飲食更難以吸收到足夠劑量。因此，選擇專為神經健康設計、高劑量配方的產品，對於真正達到修復效果至關重要。每日服用 100 毫克維他命 B1 硝酸鹽、100 毫克維他命 B6 鹽酸鹽和 5000 微克維他命 B12 的劑量，臨床實證，14 日後開始改善手痺腳痺、針拮刺痛、及火燒感等症狀⁴。這遠超市面上普通維他命B雜產品的含量。

內絡必安®兩步修復方案 助你把握神經受損黃金修復期

針對神經受損問題，內絡必安®（Neurobion）提供臨床實證支持的「兩步方案」，幫助患者從第一階段開始進行修復。作為全球 76 個國家總銷量 No.1 的神經健康品牌^⁵，內絡必安 ® 針對神經修復的不同階段，提供「快速緩和 + 持久修護」科學方案，有效對應手麻痺、腳痺等神經受損症狀。產品在香港上市前，特定批次經香港認可實驗室 97 項品質檢測⁶，包括微生物、重金屬、農藥殘留等，確保符合本地法規要求，讓用家安心使用。

第一步：內絡必安®紅盒（Forte配方）快速舒緩手麻腳痺症狀

含高濃度維他命 B1（100mg）、B6（100mg）、B12 （5000μg）組合，為神經提供所需營養。臨床實證 14 日後開始舒緩手麻、腳痺、針拮刺痛等症狀¹。其配方經多項臨床試驗驗證，幫助患者快速緩解不適。

第二步：內絡必安®藍盒（Protect配方）持久修護神經

當症狀逐步改善進入「修護期」，就可轉用內絡必安®藍盒，其配方可作長期穩定維護，藍盒配方提供每日所需劑量的維他命B群，幫助穩定神經功能，減少症狀反覆發作⁷，可使受損神經再生⁸'⁹！​。

手麻腳痺不是小問題 及早處理可修復神經受損

不少人對如何舒緩手麻腳痺感到無從入手，但其實第一步就是不要忽視。當出現手麻痺、腳痺等症狀時，身體其實已經在發出求救訊號。及早識別、及時補充神經所需營養，才是解決問題的關鍵。神經受損若能在第一階段介入處理，修復機會最大。內絡必安®的兩步方案配合臨床實證，幫你從根源開始修復神經功能。不用等到症狀變嚴重，現在開始行動，或許就是改變的第一步。

1. 臨床實證：14 日後開始改善手麻、腳痺、針拮刺痛及火燒感等症狀。Hakim M. et al. (2018), Journal of Clinical Trials, 8(2)。症狀因人而異。

2. 當神經纖維受損超過 50%，可能無法再修復。Nix WA. Muscles, Nerves, and Pain. Springer-Verlag GmbH Germany: 2017。

3. 維他命 B12 可使受損神經再生：Baltrusch S. (2021); Tamaddonfard E. et al. (2014)。

4. 臨床有效性基於每日服用 100 毫克維他命 B1 硝酸鹽、100 毫克維他命 B6 鹽酸鹽和 5000 微克維他命 B12 的劑量。

5. 內絡必安®為全球 76 國總銷量 No.1 神經健康品牌。根據 IQVIA MIDAS 2024 銷售數據。

6. 特定批次產品經香港認可處 ISO/IEC 17025:2017 認證實驗室完成 97 項檢測。

7. 如需連續使用產品超過 6 個月，請諮詢醫學專業人士。

8. Baltrusch S. (2021); BioMed Search Int. Vol. 2021, ID 9968228 ​

9. Tamaddonfard E. et. al.

（資料及相片由客戶提供）