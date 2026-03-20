六成港人中招！拆解隱藏胃部殺手「幽門螺旋菌」一招助輕鬆改善

香港人生活節奏急促，食無定時又壓力大，胃痛、胃脹、胃酸倒流等問題往往被視為平常事。但你可能不知道，這些看似普通的胃部不適，分分鐘是由隱藏的胃部健康殺手——「幽門螺旋菌」引起！有數據顯示，高達六成香港人已確診或帶有幽門螺旋菌。因此，切勿對這個潛藏危機掉以輕心，經常有玻璃胃的你，可能已經中招。即看下文教你一招對抗幽門惡菌！



拆解幽門螺旋菌的嚴重性

幽門螺旋菌是一種極頑固的惡菌，一旦失控或過度繁殖，就會破壞胃部保護屏障，導致胃黏膜受損。患者初期可能只會感到胃脹、胃痛、經常打嗝或泛酸等症狀。若不理會，幽門菌會持續攻擊胃部，造成嚴重的胃部損傷及頑疾。大多數感染者長期無明顯症狀，但細菌仍在默默破壞。當症狀出現時，常見包括：

• 胃脹、腹脹感強烈

• 上腹部隱痛或灼熱痛（空腹或飯後都可能）

• 經常打嗝、泛酸、胃灼熱

• 消化不良、食慾下降、噁心

• 口臭（部分人會有）

這些症狀很容易被當成「吃壞肚子」「壓力大」「胃酸過多」，自行吃胃藥壓下去，卻沒有根治細菌，問題只是被掩蓋，若不處理，更可能會逐步演變成嚴重後果。

精準打擊幽門菌 告別「玻璃胃」

無論要對付頑固的幽門螺旋菌，或是修護受損的「玻璃胃」，單靠一般的腸胃補充品未必足夠。英國No.1臨床實證益生菌品牌ProVen®，品牌由免疫微生物學家Dr. Nigel Plummer帶領，經過超過30年的科研，絕對專業。最近更研發出專為胃部健康而設的「益生菌養胃抗幽門配方（150億）」。這款配方完美結合了兩大核心抗幽門及天然修護成分，發揮強大協同效果：

• LabHP4 養胃抗幽門精準配方（四大特選益生菌）：

• 配方特別加入了專利「羅伊氏乳桿益生菌DSM17648（Pylopass®）」。臨床實證能特異性地與幽門螺旋菌結合，形成聚集體並將其排出體外，從根本清除及抑制幽門菌。

• 配合鼠李糖乳桿菌LGG、青春雙歧桿菌BAC30及胚芽乳酸桿菌CUL66，能有效抑制致病菌生長，增強腸道屏障功能，並修復黏膜。

• HPClear™天然修護抗菌專方：

• 結合權威研發的天然成分，包括百里香酚、香芹酚、牛至油及蒜素，能破壞幽門菌的生物膜，直接殺滅頑固惡菌。

• 蘊含活性鋅肌肽及L-麩醯胺酸，能加速胃部受損部位癒合，重建胃部「保護屏障」。

• 加上薑黃素及蘆薈萃取物，能形成保護層減少胃酸刺激，大大舒緩「玻璃胃」的胃部不適。

全面提升腸道健康 排便定時暢順

除了重點抑制幽門菌和改善「玻璃胃」外，ProVen益生菌養胃抗幽門配方更能全面提升腸道健康及免疫力。配方能有效改善腸道益菌平衡，抑壓壞菌繁殖。因為益生菌的幫助，它還能調理腸胃不適，令排便維持定時順暢，並有效減低腸胃敏感，改善因壓力或緊張引起的腸易激狀況。

英國MHRA安管局認證 食得超安心

食落肚當然要安全可靠！ProVen採用獨家TriPhase & StabilityMax技術處理，確保益生菌數量及活性，開封後無須冷藏。其專利抗胃酸技術有助益生菌直達腸道發揮最大功效。產品更獲得英國MHRA安管局認證，絕對可以食得超安心！產品適合6歲以上人士及素食者服用。日常保養建議每日餐後服用1粒；如需重點清除幽門螺旋菌，則建議每日餐後服用2粒。

限時9折護胃優惠

千萬別讓隱藏殺手破壞你的健康！由3月20日至4月2日，於萬寧及3ChemBio購買ProVen「益生菌養胃抗幽門配方」即享限時9折優惠，每盒只需$449.1（原價︰$499／盒），門市及官網同步有售！

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