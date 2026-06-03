新型無導管檢查助診斷胃酸倒流 既方便且精準 減低患者不適

胃酸倒流是一種常見的腸胃問題，當胃酸倒流至食道時，脆弱的食道黏膜會受到侵蝕受傷，繼而令患者出現「火燒心」般的胸口灼痛感。不過，即使出現「火燒心」，部分患者可能是生理性倒流，只是偶爾於餐後發生，無需特別治療。但對於一些經常出現的患者，則可能需要接受進一步檢查以判決是否需要接受藥物或手術治療。



傳統檢查帶來不適

胃部與食道之間有一組肌肉稱為下食道括約肌，它負責阻止胃酸及食物回流至食道，若下食道括約肌不能發揮正常功能時，就會發生胃酸倒流。要診斷胃酸倒流，醫生一般會為患者進行胃鏡檢查。外科專科醫生陳敬安指，醫生會將一支裝有高解像度鏡頭的柔軟導管由患者的口腔經喉嚨放入食道，從而檢查觀察患者的食道黏膜是否有發炎或潰瘍，若有可疑的地方，醫生可即時抽織樣本作化驗，排除癌變風險。

除了胃鏡外，醫生亦會安排患者接受食道測壓及24小時胃酸監測，前者可檢查患者食道的收縮及蠕動功能是否正常，後者則可記錄患者在24小時日常生活中的食道酸鹼度（pH值）變化，以診斷胃酸倒流的頻率、持續時間及嚴重程度。

不過，以上的診斷方法都存在限制或對患者帶來不便。陳醫生舉例指，約四至五成胃酸倒流患者的食道黏膜看似正常，所以單靠胃鏡未必能準確診斷；而24小時胃酸監測則需把導管經由患者的鼻孔置入並留在喉嚨24小時，令患者說話及吞嚥時都造成極度不適。

外科專科醫生陳敬安指，傳統診斷方法都存在限制或對患者帶來不便。

動態pH監測儀更準確

幸而，醫學界近年研發出新的診斷方式，當醫生為患者進行胃鏡檢查時，可把動態pH監測儀暫時釘在食道下端黏膜上。該監測儀能不佛停感測食道的酸鹼度，並透過無線訊號傳送到患者佩戴的小型接收器中，而監測儀亦會於約5至7天後隨黏膜自然脫落，並通過消化道隨糞排出。陳醫生稱，動態pH監測儀不但提升診斷的準確度，患者亦不需像傳統檢查般於鼻孔插著電線，增加患者的接受程度。

手術治療非一了百了

若確診胃酸倒流，未必所有患者都需即時接受治療，可考慮先改善生活習慣，症狀持續，患者則可服用質子泵抑制劑、抗組胺藥及中和胃酸藥等藥物。不過，長期或高劑量使用質子泵抑制劑可能會增加臀骨、手腕或脊椎骨折的風險，因此不建議長期服用。對於治療效果未如理想的患者，應考慮是否接受手術治療。

陳醫生解釋，内窺鏡粘膜切除術及腹腔鏡微創胃底摺曡術都是常見治療胃酸倒流的手術，前者可以胃鏡進行，而後者則透過微創手術進行，患者需住院2至3天，但要視乎患者是否適合全身麻醉。值得留意的是，即使接受了手術治療，患者亦要繼續小心飲食及維持良好的生活習慣，包括避免喝酒、大吃大喝、進食極端辛辣食物及宵夜等。

現年59歲的孫先生雖不煙不酒，但因長期飲食不定時，經常出現胃酸倒流。初時，他以藥物成功控制病情約兩年，惟症狀其後惡化，他無法平躺且影響睡眠，更有強烈火燒心的情況，逐漸令工作表現亦有所下降。最後，孫先生決定接受外科手術，並於術前接受動態pH監測儀檢查以持續監測48小時的胃酸倒流情況，確定為中度胃酸倒流，適合進行手術。術後，孫先生積極維持良好的飲食習慣，病情亦大有改善。