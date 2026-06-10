安進領航骨質疏鬆症二十年　連結各界一起提升骨骼健康

安進香港及澳門總經理張欣庭(Kara)表示，安進以科研推進骨質疏鬆症治理已超過二十年，並連結各界，一起為提升骨骼健康而努力。



骨質疏鬆症被稱為「無聲疾病」，因患者的骨質會在毫無徵兆下持續流失，導致骨骼變得脆弱，令骨折風險驟增。骨質疏鬆症的風險會隨著年紀增加，尤其困擾停經後的女性。數據顯示，在50歲以上的人群中，每3名女性及每5名男性，便分別有一位經歷骨質疏鬆性骨折。

骨質疏鬆性骨折，又名脆性骨折，是指脆弱的骨骼在遇上輕微碰撞或跌倒發生的骨折，可嚴重破壞活動能力，需入院治療，更會大幅削弱自理能力，甚至增加死亡風險。

然而，在全球逾5億名骨質疏鬆症患者中，絕大多數未獲適當治療與管理，正深受由骨質疏鬆性骨折所帶來的健康威脅，凸顯及早檢查、診斷、有效治療骨質疏鬆症以對抗骨質流失，已是刻不容緩的社會健康議題。

以科研推進骨質疏鬆症治療

隨著醫學界對骨骼科學的認識增加，骨質疏鬆症治療也不斷進步，變得更具針對性及具預防性。

骨質疏鬆症一直是安進（Amgen）的科研重點之一。作為以科研主導的生物科技領導者，安進香港致力推動骨骼健康，幫助患者預防骨折，維持日常活動能力及獨立自主的生活。安進香港及澳門總經理張欣庭（Kara）表示：「過去20年，安進持續投入大量科研資源，掌握骨骼代謝機理，探索疾病的複雜分子路徑，為骨質疏鬆症的治療痛點提供解決方案。」

這些研究工作促進了醫學界對骨骼科學的掌握及骨質疏鬆症的臨床理解，並陸續獲得國際臨床研究認證及真實世界醫療數據支持，讓醫生可擁有更多選擇，以配合骨質疏鬆症患者不同的骨折風險管理需要。

Kara指出：「作為以科研主導的生物科技領導者，安進一直把骨質疏鬆症作為研究重點之一，致力推動骨骼健康，幫助患者預防骨折。」

與醫護界積極合作 提升骨質疏鬆症治理及骨折預防

有效治理骨質疏鬆症有賴醫護界的緊密協作，包括醫生、護士及其他專業醫療人員。他們在提升診斷水平、優化治療決策及落實長期預防骨折措施上，均擔當關鍵角色。

安進香港與醫護界並肩同行，持續支持學術交流與專業教育活動，促進骨折風險評估及長期管理的最新發展。透過與醫學組織合作舉辦專家論壇，讓本地醫護人員可與國際專家交流見解，了解骨質疏鬆症治療領域的最新臨床醫學實證，確保治療策略緊貼國際水平。

Kara強調：「我們堅信，強大的醫護團隊是對抗骨質疏鬆症的關鍵。安進香港的角色，是成為他們可信任的夥伴，提供所需的一切支援，攜手為病人提供最佳、最有效的骨質疏鬆症管理。」

安進香港與醫護界醫護人員並肩同行，持續支持與骨質疏鬆症相關的學術交流與教育活動。

為骨質疏鬆症患者成立支援小組 積極預防骨折

支援骨質疏鬆症患者走過整個疾病旅程，是安進香港的重要使命之一。安進香港希望透過回應患者需求，促進更順暢和有效的疾病管理。

安進香港會不時協辦對抗骨質疏鬆症及骨折的健康講座，運動工作坊等，旨在提升患者對骨折預防、健康老化的關注，以及提醒在適當情況下尋求醫生建議的重要性。Kara表示：「我們不僅研製藥物，更致力幫助患者全面管理他們的骨質疏鬆症狀況，希望透過提高意識和理解，讓更多人能夠與專業醫護人員探討保護骨骼健康和減少骨折風險。」

聯繫社區與醫護界 教育公眾管理骨骼健康預防骨折

提升公眾意識對預防骨質疏鬆相關的骨折非常重要，尤其在高齡化社會中更見關鍵。在香港，安進長期與政府、學術界、醫護界及社福界等不同機構緊密協作，以科研實證為基礎，透過不同渠道提升公眾對骨質疏鬆症的關注，讓大眾認識預防骨折的重要性，並鼓勵及早檢查和就醫。例如，安進與多個社福機構及地區組織合作，深入社區舉辦健康講座，由專業醫護人員擔任講者，特別針對長者這骨質疏鬆症的高危群組，加深他們對症病的認識，釋除各類謬誤，提高他們對骨骼健康的關注。

與此同時，安進香港亦會循不同渠道，向公眾提供骨質疏鬆教育資料，提醒大家及早採取行動保護骨骼；並且建立「對抗骨折」資訊網站，以深入淺出的方式，全面涵蓋疾病成因、病徵及預防方法，讓公眾更容易獲取正確資訊，實現「及早預防，盡早治理」。

Kara補充：「我們的目標是支持公眾教育，並與社區組織與醫護界合作，增強人們對骨質疏鬆症、骨折預防和骨骼健康的認識。攜手構建一個涵蓋『篩查、診斷、預防』的支援網絡。」

建立資訊網站及提供骨質疏鬆教育資料，讓公眾更容易獲取正確資訊，實現「及早預防，盡早治理」。

深入社區支持各類教育活動，加強大眾對骨質疏鬆症的關注，以守護骨骼健康。

推動從「治療」到「預防」的理念轉變 大型骨質疏鬆症篩查識別高危人士

在骨質疏鬆症領域，安進多年來與各界攜手合作，致力於照護及治理。然而，由於骨質疏鬆症沒有明顯病徵，約八成骨質疏鬆性骨折患者在出現骨折前，並未確診骨質疏鬆症或接受相關治療。可是骨折會嚴重影響生活，研究指出，大部分骨折患者會喪失部分活動能力，每四位骨折患者中，便有一人因失去自理能力而需入住安老院。本地數據顯示，骨質疏鬆性骨折個案在過去十多年間大幅飆升，隨著人口老化，情況預計將充滿挑戰。

對此，安進香港支持促進早期風險意識和評估，以及加深公眾對骨質疏鬆症和骨折預防的了解。透過與醫護和社區組織合作，採用獲國際認證的評估工具，進行骨質疏鬆症篩檢和教育活動，以減少首次骨折的發生。這些活動已成功接觸逾八千名市民，協助他們了解自身骨折風險，期望降低首次骨折的發生率。

與不同團體合作推動骨質疏鬆症公眾教育及篩檢，以降低首次骨折發生的機會。

展望未來：構建完整計劃 進一步提升大眾骨骼健康

香港人口持續老化，是全球老化速度最快的地區之一，預期未來十年人口結構轉變將達高峰。為應對骨質疏鬆症帶來的挑戰，科研、臨床實踐及社區參與方面均需要持續投入。推動創新療法、支援醫護專業教育、強化患者支援及促進早期風險評估，都是提升長遠骨骼健康的重要環節。

Kara表示：「我們的最終目標是讓每位香港人都能按照自己的方式生活，保持獨立和活動能力，達至健康老化，大家都可享有高質素的生活。」

（資料及相片由客戶提供）

HKG-162-26-80007 May 2026

以上內容僅作為一般教育用途及參考之用，不能取代專業醫療建議。公眾應諮詢專業醫護人員以作出診斷和治療決定。

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