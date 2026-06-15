告別慢性疲勞！註冊營養師教你以水溶B雜　消除腦霧長效提神

多項國際職場調查指出，香港為第二「全球最過度勞累城市」，市民經常感到疲勞、集中力不足及壓力大，不論是上班時無法專心工作的打工仔；還是因精神不佳，難以兼顧工作與育兒雙職父母；抑或是難以維持體力的輪班人士及運動愛好者等。其實，這些均有可能與長期缺乏維他命B雜有關。



維他命B雜是影響一個人精神表現、思考能力、體力與情緒的重要因素。註冊營養師陳曼婷（Ariel）指出，維他命B雜就像身體的「大腦與能量催化劑」，總共有8種（B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12），全是人體不可或缺的必需營養素，它們各司其職，缺一不可。其中特別重要的包括：負責大腦與神經健康的B1、B6和B12，與主管能量轉化與消除疲勞的B2和B5。在體力上，B1、B2、B3和B5負責將人吃進去的碳水化合物、蛋白質和脂肪轉化為細胞能量；在精神上，B6和B1亦是合成多巴胺、血清素等神經遞質的關鍵輔酶。另外還有維持細胞分裂和促進新陳代謝的B9，亦稱葉酸。Ariel表示：「充足的B雜能加速神經訊號傳導，有效消除腦霧、提升專注力與思考敏銳度」。

缺乏B雜可致慢性疲勞

當長期缺乏B雜時，可引致慢性疲勞、精神萎靡、情緒容易焦慮和專注力下降；嚴重更可能引起貧血、頭暈，甚至影響心血管。惟現代人的生活習慣，卻難以避免加速B雜的消耗。例如上班族和雙職父母，每日處理繁重工作、長時間腦力勞動等；又如運動愛好者，在運動後流汗會導致維他命B雜，特別是B1、B6及礦物質如鎂、鋅流失。更不用說輪班工作者，因長期不規律作息，長時間高壓工作，或導致他們對能量代謝需求更高。

Ariel提醒，長期高壓與熬夜者可引致身體缺乏維他命B，因高壓可加速B雜代謝；常飲酒、愛吃精緻澱粉和甜食者、年長者或腸胃吸收功能不佳者也同樣須注意。Ariel續言，對於上班族、打工仔與雙職父母，補充B雜能對抗高壓、維持清晰思維，幫助同時應對多項工作；對於輪班人士與學生，它能調整生理時鐘帶來的疲憊，提升記憶力與專注度；B雜更是肌肉修復與能量代謝的核心，能提升運動愛好者的耐力、支持乳酸代謝從而減輕肌肉痠痛。

註冊營養師建議 補充維他命B妙計

對於補充維他命B雜，Ariel表示最佳方法是維持均衡飲食，並搭配高質素的補充劑。「只補一兩種與補齊8種的效用有天壤之別，B雜在體內具有高度的協同效應，任何一種短缺都會讓整個能量轉化流程卡關。惟市面上B雜相關的產品林林總總，Ariel建議市民，應選擇擁有豐富臨床實證數據的品牌，因配方比例和吸收率會直接影響成效，只有經過科研實證的產品才確保B雜能真正被身體利用。

Ariel表示：「例如『維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片』，它擁有全球數量臨床實證的綜合維他命B組合，讓消費者在安全性和功效上更有保障。」Ariel認為，產品的「高濃度」與「臨床實證」，可讓高壓、易疲勞人士消除肉體疲勞、維持全日活力；在腦力上，亦能優化神經傳導，顯著提升工作與學習時的專注力和抗壓能力。

她又提到在市面眾多維他命B補充劑的劑型，如藥片、膠囊、軟糖、水溶片中，Ariel最推薦的是「水溶片」。因相比傳統膠囊、藥片或軟糖，水溶片的吸收速度極快，維他命已預先溶解在水中，進入胃部後無需經歷進一步溶解，便能直接進入腸道被身體吸收。同時，軟糖通常含有大量精製糖、色素與明膠，水溶片則通常不含這些精製糖分，健康負擔低。

水溶片劑型 支持腸道快速吸收

加上水溶片還同時可以方便補充水分，對本身飲水不足的打工仔來說更是一舉兩得。有研究⁵顯示，液體維他命較一般膠囊或藥片劑型更快被吸收。而維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片，正正便採用水溶片劑型，不僅有助成分均勻地分散，支持腸道吸收。對於需要長時間集中力的成年人來說，更可提升集中力及工作效率，幫助擊退疲勞，且因其0糖0咖啡因的特性，可隨時沖水飲用，讓消費者每日輕鬆又健康地補充營養。

寶力加®維他命B雜水溶片以新品牌包裝維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片上市。

維多C®持久能量配方維他命B雜水溶片 臨床及用家實證

維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片，為寶力加®維他命B雜水溶片以新品牌包裝上市，功能跟舊有寶力加®維他命B雜水溶一樣，每片水溶片均含有8種維他命B（B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12），配合維他命C及3種礦物質（鋅、鈣、鎂）。經7項臨床實證，是全球最多數量臨床實證的綜合維他命B組合^。臨床實證顯示，飲用後迅速激活大腦#！有效提升精神及集中力。在最近的用家調查中，超過97%用家認同飲用後全日精力充沛及有助提升思考力¹。

調查更顯示， 用家一致認同全日提升專注力²，逾98%用家認同有助保持頭腦清晰, 97%認同有效提升工作效率²，可見產品不只適用於打工仔，對於需要依靠清晰頭腦以提高學習效率的學生（須合乎12歲以上）而言亦同樣適合。

除此之外，因維他命B有助轉化能量，可有效提神、恢復體力、緩解疲勞，臨床數據顯示, 維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片有助激退疲勞感，全日活力長效持久*。100%用家認同產品有效擊退疲勞及提升精力¹，適合雙職父母及輪班人士等精力常常耗盡的人士；加上維他命B可有助增強體能耐力、補充能量，逾97%用家認同飲用水溶片後有助提升體能耐力¹，以及可以在運動後有效快速補充能量，超過90%用家更認同在運動後可有助紓緩肌肉乏力痠痛³。

逾93%用家認同維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片比咖啡效力更快更持久⁴。

比咖啡效力更持久

更值得注意的是，除了維他命B雜，配方更含有維他命C及鋅，具備抗氧化作用，可有效支持免疫系統幫助抵禦疲勞；其中的鈣及鎂則能促進骨骼健康，保持體內平衡。加上其0糖0咖啡因的特質，更是特別適合追求健康生活的現代人士。今年4月，生活易邀請68名服用維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片7天的用家進行調查，當中66位有飲用咖啡習慣的受訪者中，超過93%用家認同「維多C®持久能量配方」比咖啡效力更快更持久。對此，Ariel解釋，咖啡能提神主因它能暫時「阻斷」大腦的疲勞訊號——腺苷接收器，卻並非產生能量，所以效用通常只能維持2至4小時；當咖啡因退去後，而有可能引來更深層的疲勞反彈。而補充維他命B雜也屬提神的方法，它不含興奮劑，可從細胞層面真正啟動能量代謝，提供更持久、穩定的提神效果。

了解更多詳情：維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片 | Redoxon HongKong https://www.redoxon.com.hk/products/redoxon-energy30s

(資料及相片由客戶提供)

1 根據生活易於2026年4月邀請68 名香港成年人服用維多C持久能量配方維他命B雜水溶片7天後之問卷調查結果。

2 根據生活易於2026年4月邀請69 名香港成年人服用維多C持久能量配方維他命B雜水溶片14天後之問卷調查結果。

3 根據生活易於2026年4月邀請69 名服用維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片14天的受訪者中, 66位有運動習慣的受訪者之問卷調查結果。

4 根據生活易於2026年4月邀請68名服用維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片7天的受訪者中, 66位有飲用咖啡習慣的受訪者之問卷調查結果。

5 研究測試攝入500毫克維C後兩小時內的血液水平，顯示液體維C較一般膠囊或藥片劑型更快被吸收 (Vu KT el al., 2022)。

^Sarris J et al. Nutr Hosp. 2021:38(5): 1277-1286.。

#Scholey A et al. Nutrients. 2013;5:3589-3604 研究顯示飲用 30 分鐘後開始。

*Kennedy DO et al. Psychopharmacol Clin Exp. 2011;26:338-347. 全日意指由早上開始工作至下班時間​