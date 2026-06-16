足球盛事開鑼｜球迷通宵睇波飲酒　肝爆標靠食健肝寶回復正常

足球盛事正式開鑼，全球球迷再度陷入熬夜睇波的狂熱！對於一眾球迷而言，通宵睇波是常態，更會邊睇邊食宵夜、飲酒助興，氣氛固然高漲，然而這種長期捱夜、飲酒、重口味飲食的生活模式亦為肝臟帶來沉重負擔。 當開始出現面色偏黃、容易疲倦、食慾不振等情況，可能已是肥肝的警號，必須提高警覺，關注自身健康狀況。 享受賽事同時，如何「護肝」絕對是球迷不可忽視的重要課題！



評述員與球迷親述 連日捱夜更重視護肝

賽事期間，無論是長時間工作的評述員，還是連續多晚追看直播的球迷，都面對作息顛倒的挑戰。多位資深足球評述員和狂熱球迷包括 Keyman（馬啓仁）、馮堅成、陳樹鵬、傑朱(朱穗傑)等，都不約而同指出，長時間捱夜睇波講波，加上深夜愛食宵夜配啤酒這些傷肝習慣，身體負擔都明顯增加。在這段足球狂熱期間，作息大亂，肝臟最易「頂唔順」，因此他們紛紛開始關注護肝產品，作為日常保養的一部分。 他們一致推介維特健靈「健肝寶」，作為狂熱睇波期間甩走肥肝的選擇。

資深足球評述員 Keyman（馬啓仁）。

Keyman 直言，今屆賽事頻密「十場有九場都要捱夜睇」，加上深夜時分往往按捺不住要食宵夜，例如杯麵等高油高鹽食物，長期下來對身體構成負擔。他指出，持續這種生活模式容易增加肥肝風險，因此會選擇「健肝寶」作為日常補充，希望在通宵工作下仍能維持良好狀態，減少疲倦感。

前新聞部體育記者、資深足球評述員馮堅成。

馮堅成則表示，睇波配啤酒是不少球迷的習慣，「飲返兩杯真係好爽」，但同時亦意識到年紀漸長，身體未必能承受長期捱夜及飲酒帶來的影響。因此，他會更加留意肝臟健康，並透過服用「健肝寶」作為日常護理減輕肝臟負擔。

足球評述員及主持人陳樹鵬

陳樹鵬分享自己曾出現肥肝情況，目前仍在調整生活習慣。面對今屆賽事，他坦言難以完全放棄觀賽，但會嘗試減少宵夜，並配合護肝保養。他亦提到，在持續服用「健肝寶」一段時間後，無論氣色或肥肝指標都有明顯改善。

電台主持、狂熱球迷傑朱。

傑朱則指出，即使平日有運動習慣，亦不代表可以忽視飲食與作息問題。「練完波直落睇波，加埋宵夜同啤酒」是不少人的寫照，但他提醒，這種生活方式同樣有機會導致肥肝，因此會跟隨身邊朋友一同關注護肝，以「健肝寶」作為日常健康管理的一部分。

醫生拆解風險 作息飲食失衡傷肝

肝臟專科醫生張振榕指出，現代人普遍面對肥肝、飲酒過量及作息不規律等問題，尤其在大型足球賽事期間，熬夜與飲食失衡情況更為常見，令肝臟負擔進一步加重。肝臟被稱為「沉默器官」，即使功能逐漸受損，初期亦未必出現明顯症狀，因此不少人往往在不自覺的情況下，讓問題持續惡化。當出現疲倦、食慾不振或面色轉差等情況時，可能已反映肝臟健康開始受影響。

長期捱夜、頻繁飲酒以及高油高脂飲食，均會增加脂肪在肝臟積聚的機會，若不及早正視，或會對整體健康構成影響。因此，除了調整生活習慣，包括盡量保持規律作息及均衡飲食外，亦可考慮透過適當的護肝產品作為輔助。張振榕指出，相比市面上不少只含單一磷脂的護肝產品，健肝寶在配方上更為全面，針對性亦更高。「健肝寶」以「清肝同時護肝」作為主要方向，不只針對單一需要，而是提供較全面的護理方案，有助應對現代人常見的生活模式所帶來的肝臟負擔。

肝臟專科醫生張振榕推介，清肝首選健肝寶。

在賽事期間，若難以完全避免熬夜或飲食不定，及早建立護肝意識，配合合適的保養方式，對維持長遠健康更為重要。

專業推薦之選 全面配方對抗肥肝

健肝寶主打中西合璧配方，針對現代人常見的生活習慣，提供多方位肝臟支援：

• 採用獨有Tri LiverPro™「健肝鐵三角」，從多角度支援肝臟健康

• 獲權威大學科研實證，有助改善肥肝*

• 蘊含五大中西護肝成分，包括丹參（清肝消脂）、雲芝（疏肝解毒）、五味子（補益肝臟）、肝臟磷脂（高效護肝）及維他命E（排毒及抗氧化）

• 適合脂肪偏高、經常飲酒、飲食不均、生活忙碌及睡眠不足人士

• 產品通過GMP認證，無重金屬及農藥殘留，大廠出品，品質更有保障

*Molecules 2018, 23, 352; doi: 10.3390.

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