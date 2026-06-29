不育｜卵巢儲備偏低別擔心 醫生提醒未必等於難懷孕

不少有意懷孕並接受AMH（抗穆勒氏管測試）的女士，當發現報告顯示卵巢儲備偏低，即非常擔心是否代表難以成孕。其實AMH測試旨在反映卵巢的卵子庫存，而能否成功懷孕視乎多項因素，包括女士年齡及身體狀況、卵子質素等。因此，即使AMH偏低，也不等於無望自然懷孕。



為了讓本地育齡女性有機會了解自身卵巢儲備情況及相關健康資訊，香港城市大學發起，並與香港生育基金會合作進行一項AMH研究，招募25至38歲、未曾懷孕的女性參與，當中部分參加者可免費進行AMH測試。

抽血檢測AMH 助制訂生育策略

（左起）香港城市大學傳染病及公共衞生學系副教授暨全球治理與創新研究院副院長明偉傑教授、香港生育基金會代表暨婦產科專科鍾佩樺醫生及香港生育基金會代表暨臨床胚胎學家陳耀樑博士

香港城市大學傳染病及公共衞生學系副教授暨全球治理與創新研究院副院長明偉傑教授表示，研究旨在讓女性更了解自己的身體狀況，減少因資訊不足而產生的疑慮。當對身體狀況有較清晰掌握，在時間安排、心理準備及與伴侶溝通上，也較容易作出更適合的選擇。

研究將隨機安排一半參加者進行AMH測試，主要透過抽血進行，亦包括問卷調查，一般約1小時便可完成整個流程。完成抽血後，參加者可等待職員聯絡，通知測試結果。參加者可獲AMH卵巢儲備評估報告或由AI個人化解讀AMH報告，協助參加者理解報告內容。而另一組別的參加者則可獲得AI引導的生育指南或標準宣傳教育網站，並需完成問卷調查。

一般而言，AMH報告會列出一個數值，女士可與同年齡組別的平均數值作對照。明教授指出，不少女士即使拿到報告，也未必清楚數值代表什麼，或應如何結合自身情況理解。透過人工智能或相關資訊工具，參加者可先了解報告的基本內容，再按自身情況整理疑問，之後無論自行消化資訊，或向醫生查詢，都會較容易掌握重點。

若測試者日後計劃生育，甚至需要進一步接受輔助生育治療，AMH數值可作為醫生規劃後續方案的參考。AMH可協助醫生評估用藥劑量，以及預計每個療程周期大約可取得多少卵子。香港生育基金會代表暨臨床胚胎學家陳耀樑博士解釋，若卵巢儲備較低，每次可取得的卵子數目或較少，部分女士可能需要多個療程才能成功植入胚胎。

AMH數值低並非等於不育

香港生育基金會代表暨婦產科專科鍾佩樺醫生強調，懷孕成功與否涉及很多因素，包括年齡、輸卵管是否暢通、子宮內膜情況，以及伴侶的精子狀況等，因此不能單憑AMH數值判斷是否容易懷孕。

即使報告顯示卵巢儲備偏低，也不等於難懷孕，更不等於不育，女士可盡早開始生育計劃，又或考慮雪卵，為未來的自己提供多一個選擇。若希望多了解自己的身體狀況，或對相關研究計劃有興趣，可進一步查詢參加方式。如對自身生育健康有疑問，亦可及早向醫生查詢，由專業人士按個人情況提供合適建議。