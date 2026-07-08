男性健康｜「戒色」有助提高性能力？３個習慣才是睾丸素飆升關鍵

「聽講禁慾、戒色可以谷起睾丸素，幫男人搵返尊嚴？我身邊真係有朋友日日喺度忍。」「網上話禁慾到第七日，睾丸素會直接飆升145%，呢個實無騙人吧？」



在各大網上討論區，關於男士如何「重拾雄風」的討論從未停過。不少男士為了追求更有男人味，紛紛加入「戒色」行列，實行苦行僧式的生活。不過，台灣復健科醫生王思恒在其Facebook專頁「一分鐘健身教室」表示，這個廣為流傳的都市傳說，在醫學上其實相當「雞肋」。

禁慾真的有用？ 醫生：作用微乎其微

確實有一些小型研究指出，如果禁慾大約兩至三星期，體內的睾丸素（Testosterone，又稱睪固酮）確實會出現「暫時性、小幅度」的上升。

但王思恒醫生提醒大家注意兩個關鍵事實：

● 釋放生理需求本身，幾乎不會改變你的基礎睾丸素水平。 男性荷爾蒙並不會「越用越少」，大眾對此大可放心。



● 那種因禁慾而帶來的上升只是短暫波動，很快就會回復原狀。



換句話說，辛苦忍耐了大半天，最後只換來數值上稍瞬即逝的一點點波動，這筆交易怎麼看都不划算。

王思恒醫生特別引用了日本知名成人片男優清水健作例子，指清水健曾透露自己一星期平均「排解」達14次。這正好作為一個趣味的佐證——男士生理能力的強弱，關鍵根本不在於「禁慾」。

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真正催高睾丸素的３件「無聊小事」

既然禁慾幫助不大，男士想真正維持健康的荷爾蒙水平，應該把心思花在哪裡？王醫生指出，與其苦苦壓抑生理需求，不如做好以下3件聽起來微不足道、卻有科學根據的基本功：

1. 瞓夠覺

睾丸素的分泌與睡眠週期息息相關。著名醫學期刊《JAMA》曾發表一項研究，安排10位健康的年輕男士接受實驗，讓他們連續一星期每日只睡5小時。結果發現，他們白天的睾丸素水平直接暴跌了10%至15%。換句話說，一個20多歲的年輕人，只要熬夜幾天，體內的雄性荷爾蒙水平隨時會退化到像老年人一樣。

王醫生亦補充，如果睡覺時經常有嚴重打鼾、日間容易疲倦的情況，有機會是「睡眠窒息症」在背後作怪，偷偷吸走你的睾丸素。將睡眠問題徹底處理好，男士雄風自然會慢慢回歸。

2. 維持正常的體脂比例

體脂太高或太低，都會對男性荷爾蒙造成直接打擊：

體脂過低： 身體會誤以為正處於饑荒狀態，為了生存而自動進入「慳電模式」，直接關閉生產睾丸素的產線。



體脂過高： 脂肪組織中含有一種特殊的酵素，會將你體內的睾丸素直接轉化為「雌激素」。



因此，盲目地極端節食減肥，或者放任體重暴增，裝作視而不見，同樣會令男人味大打折扣。

3. 進行重量訓練，多做「大動作」

進行中高強度的阻力訓練，特別是動用到全身大肌肉群的自由重量訓練（例如深蹲、硬舉），確實能在運動後的1至2小時內，讓睾丸素出現短暫的尖峰。

雖然重量訓練無法直接大幅提升你的「基礎睾丸素」數值，但重訓背後的連帶效應——幫助增肌、控制體脂、改善睡眠質素——才是從根本上護住男性荷爾蒙的真正關鍵。

補鋅、食保健品有用嗎？

不少男士為了走捷徑，會選擇購買宣稱能「重拾精力」的保健品，或者狂吞鋅片 and 維他命D。

王醫生對此大潑冷水。他指出，只有在你身體本來就缺乏這些營養素時，補充才會有用。如果本身不缺，盲目補充只會隨尿液排出體外，淪為「昂貴的尿液」。

至於市面上那些包裝誇張、宣稱「純天然、一食即變猛男」的補充品，情況更令人擔憂。一項針對50款此類產品的研究發現：

雖然有90%的產品宣稱能提升睾丸素，但其實只有25%能拿出研究數據支持；



超過60%的產品完全沒有科學根據；



更危險的是，高達一成至六成的這類「天然膠囊」中，被驗出暗中摻雜了未標示的合成類固醇或興奮劑，簡直就係越食越傷身。



講到尾，想保持活力真係無捷徑。老老實實做好三件事：早啲瞓、得閒去Gym房深蹲、控制好體脂。呢三件看似好悶嘅日常習慣，先係科學證明，最慳錢，亦都係最有效嘅「保養方法」。今晚一於早啲熄燈瞓覺啦！

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