早年的她 選擇改變 | 勇敢換個角度擁抱世界

每天醒來，眼前總是霧濛濛；閱讀工作文件、回覆手機訊息，總要把手臂拉得老遠，但字體卻依然模糊重疊——這些正是影片中的伍女士，以及許多白內障患者共同的經歷。許多人以為「只是年紀大了」、「老花是正常」、「還看得到就再等等」，於是選擇與模糊共處。然而，白內障帶來的影響，從來不只是「看不清」而已，它會逐漸影響工作、生活、社交甚至降低生活品質，讓人不知不覺錯過許多珍貴時刻。我們以為的安定，有時只是對未知的恐懼。正是這份恐懼，讓我們在不知不覺中縮小了生活的半徑，也限制了看見世界的可能。

那個「不一樣」的契機

許多中年人士誤以為視力模糊只是工作過勞、長時間使用螢幕所致的「老花」或「近視加深」，更認為「白內障是七、八十歲長者才會遇上」的傳統觀念，因而一再拖延求醫。影片中的伍女士也曾抱持相同想法，認為自己尚未年老，與白內障無關。直到視力模糊逐漸影響生活與工作——乘車時看不清巴士號碼、難以分辨環境色彩，甚至出現光暈及眩光，她才意識到不能再忽視問題。面對治療，她也曾於「繼續將就」與「勇敢改變」之間掙扎。最終，她選擇相信自己能擁有不一樣的未來：「我選擇改變，因為我相信不一樣。」她開始主動尋求專業的眼科醫療機構，不再將手術視為可怕的挑戰，而是她對未來生活的承諾。

伍女士的轉折點：我相信「不一樣」的可能

伍女士決定跨出勇敢的一步，尋求專業眼科醫療機構協助。影片中，她分享初次面對治療時的感受，專業的醫療團隊令她十分安心，而在專業評估過程中，她了解到現今白內障人工晶體技術已日趨成熟、安全且有個人化的治療選擇。原來，手術並不像想像中可怕，整個過程比她想像中更輕鬆、更專業，打破了過去對白內障手術的印象。

新一代 EDOF 晶體 看見更清楚、更廣闊的世界

伍女士能順利完成手術，除了源於她勇敢踏出的第一步，也有賴於專業醫療團隊的精準評估。在術前評估中，眼科醫生會根據她的生活習慣、工作需要及視覺期望，制定個人化的白內障治療方案，並為她選擇合適的人工晶體 - EDOF 擴展景深人工晶體。

擴展景深人工晶體（EDOF, Extended Depth of Focus）是新一代的人工晶狀體，透過光學原理將入射光線聚焦在擴展的平面上，不但提供了多種距離的無縫連續視覺，還能提供更大範圍的連續視野，減少不同距離之間的視覺落差，並顯著改善光暈和眩光的情況。更重要的是，相比傳統單焦點人工晶體，植入EDOF 擴展景深晶體後，大部分患者在術後都能降低對眼鏡的依賴，部分更有機會達到日常生活無需配戴眼鏡的效果。對於希望減少眼鏡束縛、又經常進行夜間活動、熱愛運動或對光線干擾較敏感的白內障患者而言，EDOF 人工晶體提供了一個提升視覺品質的選擇，帶來更舒適、自然的視覺體驗。

換個角度擁抱世界：伍女士的「第二人生」

康復後，伍女士的心態更是迎來了 180 度的轉變，她提及:「手術僅需十多分鐘就完成了。醫生告訴我，原來我一直看到的光偏黃，只是自己沒有察覺。康復後回到公司，才發現原來燈光一直都是白色的，當下感受到非常就明顯的對比！現在看東西不會再有光暈及眩光，視覺更鮮明，色彩也變得更鮮艷、更精彩。」

隨著白內障治療技術不斷進步，現代手術已是一項成熟且高安全性的微創手術，並提供多種白內障人工晶體選擇，以配合不同患者的生活需求。患者亦無需等到晶體「成熟」才接受治療，透過約二十分鐘的手術及適當術後護理，便能逐步恢復視覺品質。只要一個勇敢的決定，帶來的不只是視力上的改善，更是生活態度的轉變。

現在就給自己一個擁抱『不一樣』的機會

視覺，是感受世界與生活的重要窗口。面對白內障，把握治療黃金時機，就是為自己把握重拾清楚視界的機會。正如選擇主動勇敢踏出第一步的伍女士所言：「決定改變，因為每個選擇都值得被看見！」。真正困難的，往往不是治療本身，而是跨越內心的猶豫與恐懼。如果你或你的家人正受白內障困擾或對治療仍有所顧慮，不妨給自己一個重新看見精彩世界的機會。

*以上內容經伍女士本人同意公開，分享其白內障治療經歷及個人感受。

為協助患者了解不同人工晶體的特點，香港希瑪眼科中心提供多款白內障人工晶體的資料及比較表，讓患者在術前了解各種選擇及在眼科醫生的評估下，共同制定合適的治療方案。

EDOF 擴展景深人工晶體: https://tinyurl.com/yz57679x

白內障資訊：https://tinyurl.com/447w3vr5

WhatsApp查詢／預約：https://tinyurl.com/yn48bx28

電話：(852) 3956 2026 / (852) 3956 2025

希瑪眼科 - 真實患者分享影片：https://tinyurl.com/yfbfnbzb