張柏芝自曝驗血報告「非常貧血」 市面常見補鐵丸成份點樣揀？

46歲的張柏芝近年在兼顧工作與獨自撫養三名兒子的同時，健康狀況頻亮紅燈，繼早前發燒仍堅持在北京登台演出後，日前她又在社交平台自曝驗血報告顯示自己「非常貧血」，需要每日飲用三次經理人為她準備的補血口服液，雖然目前已退燒，但影片中的她神色依然顯得相當疲倦，其憔悴的病容令粉絲們感到十分憂心，並紛紛留言叮囑她要多注意休息、保重身體。女性缺鐵是一個普遍的現象，而市面上的補鐵丸五花八門，到底當中成份是否相同，吸收率又有什麼差別？下文小編為大家一一拆解。



張柏芝自曝嚴重貧血

現年 46 歲的張柏芝日前在 Instagram 發布限時動態，透露其最新的驗血報告結果顯示她有「非常貧血」的情況。她指出其經理人已特別為她準備了補血口服液，她亦有遵照醫囑每日飲用三次，希望這能改善其貧血狀況。雖然張柏芝在片中用探熱針證實自己已經退燒，但其神容依然顯得疲倦，憔悴的樣子讓不少粉絲感到心疼，紛紛留言祝福她早日康復並多加休息。

張柏芝自爆嚴重貧血（IG截圖）

張柏芝近來健康狀況頻亮紅燈，早前她受邀前往北京國家速滑館「冰絲帶」參與《全球城市數字友好 MarsX 演唱會》演出，事後她透露自己當時其實正處於發燒狀態，但為了不辜負觀眾，依然堅持帶病上台完成表演，敬業的態度令粉絲既佩服又心疼。

過度操勞雖然不會直接引致貧血，但卻是加劇貧血症狀催化劑。當人長期處於高強度工作或缺乏休息的狀態時，身體會持續分泌壓力荷爾蒙，不單止影響腸胃道對鐵質吸收效率，還可能抑制骨髓的造血功能。

缺鐵徵狀您也有嗎？

．異常疲倦與虛弱： 即使睡眠充足，整天依然覺得疲憊不堪、提不起勁

．心悸（心跳加快）： 為了彌補缺氧，心臟必須加速跳動、加倍工作來輸送血液

．面色蒼白： 臉色、嘴唇、舌頭顯得暗淡無光、沒有血色

．眼瞼內側變白： 將下眼瞼往下拉，如果內側的微血管網呈現蒼白或淡粉色（正常應為鮮紅色），很有可能是缺鐵

．脫髮： 頭皮毛囊在缺氧狀態下會進入休止期，導致洗頭、梳頭時頭髮脫落量明顯變多

每日鐵質攝取量

根據衛生署指出，不同年齡階段的女士每日需要鐵質量都不一樣：

18至49歲的女士及懷孕初期的女士：20mg

懷孕中段的女士：24 mg

懷孕尾段的女士：29 mg

哺乳期的女士：24 mg

50歲或以上的女士(更年期後)： 12 mg



香港市面常見補鐵丸成份有邊幾種？

香港人平日生活繁忙，休息並非容易的事，唯有靠食補鐵丸增加鐵的吸收，不過補鐵丸的成份其實主要分為四大類，它們的吸收率以及對腸胃道的刺激也各有差異。

傳統二價鐵

傳統二價鐵如葡萄糖酸亞鐵（Ferrous Gluconate）屬於游離的二價鐵離子，進入腸道後需要與其他金屬離子（如鈣）競爭通道，吸收率偏低，而且極易受到茶單寧、咖啡因、草酸影響而大幅下降。它的好處是由於是純化學合成的口服鐵丸，所以價格非常便宜。

吸收率：約 15% - 25%



胺基酸螯合鐵

胺基酸螯合鐵如甘胺酸亞鐵（Ferrous Bisglycinate）腸胃刺激性極低，因為鐵離子被安全地包裹在結構內部，不會直接接觸胃壁與腸道，因此幾乎不會引及便秘、胃痛或噁心。胺基酸螯合鐵多數採用國際專利原料，通常一瓶的價格會比一般傳統鐵劑貴上數倍。

吸收率：高達 90% 以上



微囊化鐵 / 微晶球鐵

微囊化鐵 / 微晶球鐵如焦磷酸鐵(Lipofer® / SMARTZORB™)本身是三價鐵，吸收率本來較差，但香港市面上的新型保健品會利用脂質體 / 微囊化技術，用一層卵磷脂或天然脂質將它包覆。這讓它直接被小腸黏膜細胞吞噬吸收，吸收率因此比傳統鐵提升高達 5 倍。而且外層的脂質保護膜完美隔絕了鐵與腸胃道的直接接觸，減低了便秘、胃痛問題。

吸收率：40% - 60%



檸檬酸鐵

檸檬酸鐵（Ferric Citrate）屬於有機酸結合鐵，在體內的溶解度良好。雖然吸收率不及螯合鐵，但對胃部的刺激性遠低於無機的硫酸亞鐵，適合作為日常保養。

吸收率：約 20% - 30%



服用鐵丸小貼士

空肚服藥，建議可於起床後、或是午餐及晚餐中間時段服藥



不與胃藥一同服食，避免產生化學反應。服用鐵丸後最少隔兩小時才食胃藥，又或者服用胃藥後最少四小時後才服用鐵丸



以開水送服鐵丸，避免以咖啡或其他飲料送藥

