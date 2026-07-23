奧德賽｜ Zendaya飾女神雅典娜 日常運動飲食秘訣大公開！

奧斯卡名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）將荷馬經典神話改編成史詩巨製《奧德賽》（The Odyssey），電影已於7月16日在港上映。男主角與女主角 Zendaya 早前現身紐約首映，Zendaya 憑藉一身極具震撼力的巨大白色羽翼造型驚豔全場，完美神還原她所飾演的希臘神話女神「雅典娜」（Athena），瞬間成為各大媒體與網民的熱議焦點。除了精湛演技與絕佳品味，她健康健美的身材與滿滿活力也令不少人好奇：究竟她是如何保持最佳狀態的？

Zendaya天使造型出席首映。（Getty Images）

健康哲學——不強迫自己，尋找運動的樂趣

Zendaya 坦言自己並不是「熱愛健身」的人，甚至不會每天去健身房。對她而言，運動持之以恆的關鍵在於找到樂趣與釋放壓力，而不是給自己過多負擔。

從小養成運動習慣

Zendaya 透露自己的父親曾是她的體育老師，從小父親就會透過趣味遊戲甚至薩爾薩舞（Salsa）帶領她接觸運動，讓她建立對身體活動的積極印象。

跳舞是最佳熱量殺手

從迪士尼頻道《舞動青春》出道，到 2013 年參加《與星共舞》（Dancing With The Stars）拿下亞軍，舞蹈一直是她最愛的運動方式。「只要是跳舞或編舞相關的事情我都非常喜歡，這就是我的運動方式。」

為了精準還原電影角色的專業姿態，Zendaya 展現了極高敬業態度，為了飾演《挑戰者》網球天才，她與劇組演員一同接受了長達三個月的密集網球訓練，並由曾世界排名第四的傳奇教練 Brad Gilbert 執教。

起初她對打球感到無比焦慮，但隨後她轉變思維，將網球動作視為「編舞」，透過觀察替身演員的步伐與動作細節進行模仿與影子訓練。導演 Luca Guadagnino 讚不絕口地表示，由於她的動作太專業，剪輯時幾乎沒用到替身。

散步調節身心

當面對狗仔隊或鎂光燈壓力時，運動成為她調節心理健康（促進血清素與多巴胺分泌）的重要途徑。有時只需帶著愛犬進行一次長途散步，就能重拾好心情。

高效率居家訓練

她的個人教練也會幫她安排短時間的高強度訓練，包含 TRX 懸吊拉引、瑜伽球平板支撐、仰臥起坐、伏地挺身與深蹲等。

TRX 運動是什麼？ TRX是一種利用懸吊繩以自身體重進行的訓練方式，源自美國海豹突擊隊，只需將尼龍繩固定在錨點上，即可透過調整身體懸吊的角度與重心來自由切換運動強度；好處在於能顯著提升核心肌群的穩定度與肌肉力量，能同時達到增肌、燃脂與降低運動傷害風險的效果，非常適合各種體能程度的人群。

飲食習慣——隨心而行，不極端節食

從不壓抑自己對甜食的喜愛

Zendaya 曾透露自己並不是喜歡吃傳統早餐的人，但這並不代表她不喜歡早餐的食物。「我一直都不是個喜歡吃早餐的人。我喜歡早餐食物，但不是在早餐時間吃，」她過去受訪時笑稱。對她來說，只要早餐食物出現，就必須伴隨她的最愛——榛果朱古力醬（Nutella）。無論是鬆餅還是新鮮漿果，淋上濃郁的 Nutella 就是她極具療癒感的一餐。此外，她也透露自己完全不喝咖啡，咖啡因對她不起提神作用，因此比起美式或拿鐵，她更偏好充足的水分補充。

比起嚴格限制卡路里的明星飲食法，Zendaya 從不壓抑自己對甜食的喜愛，她曾透露自己是 Häagen-Dazs 冰淇淋的超級忠實粉絲 。

從小素食，偏好放鬆的飲食方式

11歲時因看到屠宰場畫面、出於對動物的熱愛而決定轉素。不過她笑稱自己是「不太喜歡吃蔬菜的素食者」，所以特製的夏日「米沙律（Rice Salad）」是她補給蔬菜的主要方式。這道菜做法簡單、清爽無負擔，非常適合夏天預先做好冷藏備用。

米沙律食譜大公開！追求輕盈體態必試

Zendaya 的這道夏日米沙律以高纖糙米為基底，結合多種高營養濃度的彩虹蔬菜（櫛瓜、胡蘿蔔、蘑菇與洋蔥），是一道兼具低脂、高纖與高抗氧化力的均衡營養餐。糙米屬於低升糖指數的全穀物，富含複合碳水化合物與膳食纖維，能提供持續穩定的能量輸出並維持長時間飽足感，有助於血糖控制與腸道蠕動。

搭配的各式蔬菜則提供了豐富的維生素 A、C、鉀與膳食纖維，能降低體內慢性發炎並促進代謝；而烹調過程使用含單元不飽和脂肪酸的橄欖油，配合蔬菜高湯與檸檬汁來取代高熱量濃稠醬汁，不僅有助於脂溶性維生素的吸收，更能在大幅降低熱量與飽和脂肪攝取的同時，為身體補充優質微量營養素，非常適合追求輕盈體態與維持消化道健康的人士食用。

材料

速熟糙米： 2 杯

蔬菜高湯： 2 杯（用於取代煮米用的清水）

橄欖油： 1 湯匙

洋蔥： 1 個（切粒）

櫛瓜： 1 根（切粒）

蘑菇切片： 1 包（約 8 盎司）

胡蘿蔔： 2 根（切絲）

調味與香料

橄欖油： 1-2 湯匙（用於炒菜與拌飯）

檸檬汁： 1 湯匙（增添酸甜清爽感）

鹽與黑胡椒： 適量

製作步驟



高湯煮米：按照米飯包裝說明煮米，但將原本需要的清水替換為等量的蔬菜高湯。煮熟後將米飯放一旁備用。

炒香蔬菜：在平底鍋中加熱橄欖油，加入所有切好的蔬菜（洋蔥、櫛瓜、蘑菇片與胡蘿蔔絲），大火翻炒約 3 分鐘。

融合入味：將煮好的糙米倒入平底鍋中與蔬菜混合，轉中火繼續翻炒 5 分鐘；隨後轉小火，持續加熱至米飯完全透熱。

調味與冷藏：關火後加入 2 茶匙檸檬汁，並依個人口味加入適量的鹽和黑胡椒調味。

拌勻後可以立即食用，但 Zendaya 建議放入冰箱冷藏 三十分鐘再吃，讓米飯吸飽檸檬與蔬菜的香氣，口感會更加清爽開胃！

IG圖片 @zendaya

Zendaya 的飲食哲學告訴大家，保持光彩照人的關鍵並不一定需要極端的節食或複雜的養生法。找到適合自己身體的平衡點、坦然接受自己的喜好，並保持良好的心情，就是最天然的養顏秘訣。