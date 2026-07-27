HPV｜台女歐遊用公廁 無性行為竟染「椰菜花」！醫生拆解迷思

暑假是旅遊旺季，不少港人抓緊機會飛往歐洲度假。然而，近日社交平台 Threads 上一則貼文引發網民熱議。一名台灣女網友分享自身慘痛經歷，透露自己多年無性行為，卻在一次歐洲旅行時，因醉酒直接坐上衛生環境惡劣的公廁馬桶，回台兩個月後竟發現臀部長出「椰菜花」，讓她大呼留下一輩子心理陰影。到底坐在公廁馬桶是否真的會感染HPV？下文有醫生為大家拆解當中迷思。

無性行為突長「花椰菜」 直腸科檢查證實中招

台女在帖文中表示，自己近年完全沒有性生活，對此亦毫無興趣。幾年前去歐洲旅遊時，某一晚因為喝醉急着上廁所，衝進一間極臭的公廁後「沒想太多就直接坐上去」。

沒想到回台約兩個月後，臀部附近突然冒出狀似「花椰菜」（港稱椰菜花）的肉芽。起初以為只是普通濕疹，自行塗抹藥膏卻毫無改善。隨後在友人陪同下前往直腸科診所檢查，最終證實感染濕疣（菜花）。

面對這突如其來的結果，事主感到無比荒謬，推測很可能是當時前一位病毒帶原者剛離開，事主隨後使用，加上醉酒坐了很久、皮膚剛好有微小傷口，且整趟旅程免疫力較差，才讓這極低機率的「非性接觸傳播」發生在她身上。她最後以過路人身份忠告網民，指「永遠不知自己運氣有多壞」，建議大家如果有預算，不妨盡早接種 HPV 疫苗，為自己買個保障。

專家：男性感染HPV患癌比例上升 適齡男生應及早接種疫苗防感染

無性行為竟染「椰菜花」！醫生拆解迷思

針對HPV的感染途徑，曾有台灣醫師蘇怡寧在社交平台Facebook分享有關其知識。世界上大約有130種已知的人類乳突病毒。不論是一般身體部位或生殖器的皮膚，只要有鱗狀上皮，就可以被人類乳突病毒感染的。但每種人類乳突病毒類型通常只能夠感染一些特定區域上的皮膚。在HPV感染的皮膚會引起良性增生，通常稱為「疣」或「乳頭狀瘤」。這個疣跟生殖器型HPV是不一樣，都是HPV感染但就是不一樣的HPV。

生殖器型HPV病毒

生殖器型HPV病毒感染地方集中在外生殖器、會陰、肛門周圍及口腔/咽喉等黏膜或薄皮膚，性接觸傳播為最主要途徑並佔90%以上，至於間接傳染理論上可能就非常罕見，醫師指幾乎沒有明確案例。

低危型： 如 HPV 6, 11（佔 90%）。主要引致生殖器疣（俗稱椰菜花/菜花）

高危型： 如 HPV 16, 18, 31, 33, 52, 58 等。長期持續感染可能誘發子宮頸癌、肛門癌、陰莖癌及口咽癌

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生殖器型HPV病毒預防方法



接種 HPV 疫苗：接種疫苗是最佳的方法，在首次發生性行為前接種效果最好，但即使已有性經驗，疫苗仍能對未感染的病毒型號提供保護。由於生殖器型HPV具致癌風險，25 歲以上有性經驗的女性，應定期進行子宮頸抹片檢查或 HPV DNA 檢測，及早發現癌前病變。

使用安全套：正確使用安全套仍相當重要，雖然安全套無法覆蓋整個會陰區域（未覆蓋皮膚仍有極微小感染風險），但能降低約 70% 的傳播機率。

避免共用親密物品：在日常生活不與他人共用毛巾、內衣褲使用；使用公共廁所時，可用消毒酒精擦拭座圈，並保持私處皮膚完整無傷口。

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皮膚型疣病毒

皮膚型疣病毒廣泛存在於日常環境中，尤其偏好潮濕、高頻率接觸的公共場所，感染地方主要在表皮細胞，主要為足底、手掌等角質層較厚的皮膚，厚硬且扁平的角質硬塊，表面帶有黑色小點。疣的傳播方式主要透過皮膚直接接觸而傳播，當皮膚表面有傷口時會特別容易受感染；而間接接觸到患者使用過的物品，例如毛巾、拖鞋、手帕、滑鼠等亦有受感染的風險。還有，患者可能觸碰到感染部位，又摸到其他部位而造成新感染；也有可能是患者將疣病毒傳染給同住家人，治療後又再被家人傳染，導致復發。

常見型號： HPV 1, 2, 4, 7, 27, 57 等

皮膚型疣病毒預防方法



公共場所避免赤腳：在公共游泳池畔、健身房更衣室、SPA 或公共浴室時，切勿赤腳，務必穿著拖鞋

不共用個人物品： 不與他人共用鞋襪、指甲鉗、毛巾、刮鬍刀或瑜伽墊

維護皮膚屏障： HPV 必須透過皮膚微小傷口（如乾裂、擦傷、倒刺）才能入侵。及時保濕塗抹護手霜，避免皮膚過度乾燥龜裂